חוזרים לשגרה: פרויקט חדש הושק בעוטף עזה

מחזירים את השגרה לתושבי העוטף. הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלוט קיימו ביום חמישי האחרון אירוע השקה לפרויקט ספורטף, במסגרתו משולבת הטכנולוגיה של חברת פיקסלוט עם המעטפת המקצועית של איגוד הכדורסל. הפרויקט הינו חלק מפעילויות רבות לקידום מטרות חברתיות למען הקהילה בהן הטוטו שותף.

בעשרות אולמות בעוטף הותקנו מצלמות אוטומטיות אשר עוקבות אחרי הכדור על ידי חברת פיקסלוט. לצד זה, תושבי העוטף והשחקנים יזכו בערוץ וידאו מיוחד בו יוכלו לראות את כל המשחקים, האימונים והמהלכים בכדי לשפר את השחקנים. באיגוד הכדורסל מעניקים ליווי מקצועי ומעטפת בעזרת מאמנים שנכללים בצוותי האימון בנבחרות הצעירות - עומר סגל ונטע קרומר לנגבורד.

כחלק מהפרויקט המאמנים בעוטף יזכו להדרכה כיצד להכין דו"ח סקאוטינג במערכת פיקסלוט, לייצר קליפים ולשפר את יכולות השחקנים בעזרת אימונים אישיים. באיגוד הכדורסל מייחסים חשיבות לפרויקט ומקווים כי הוא יסייע לפתח את הכדורסל באזור במטרה להגדיל את בסיס השחקנים והשחקניות.

באירוע ההשקה, שנערך לפני המשחק של מ.כ עוטף דרום מול עירוני נהריה בליגה לאומית Winner, זכו בני הנוער להיפגש עם כוכבי הרשת סנה סוקול (רוקדים עם כוכבים), ניקי ליבשיץ ויואב אגסי שגם הלהיב את הקהל עם מופע הטבעות. כמו כן, הוקם מתחם פאן זון עם מתנפחים, דוכני אוכל, עמדת איפור, קיר צילום מיוחד, מתנות ועוד.

מנכ״ל הטוטו, מאיר ברדוגו: ״ תכנית ספורטף, שהטוטו מוביל עם איגוד הכדורסל וחברת פיקסלוט, היא חלק מפעילויות רבות לקידום מטרות חברתיות בהן הטוטו שותף, והיא מכילה בתוכה בעצם את כל האלמנטים שלטוטו חשוב לקדם בתקופה כה מאתגרת. יש בה פן של שדרוג פיזי של אולמות הכדורסל באיזור שנפגע בצורה הקשה ביותר מהמלחמה. יש בה פן של שיקום הקהילה, של חזרה לחיי פנאי, של ספורט, של שמחה, של ביחד. ויש בה פן לא פחות חשוב, של מצוינות. אנחנו לא רק קמים וחוזרים, אנחנו גם עושים זאת טוב יותר״.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "פרויקט ספורטף מצטרף לפרויקטים חברתיים רבים שאנחנו מקדמים באיגוד הכדורסל. מעבר לרצון שלנו לקדם את הכדורסל בכל הארץ, אנחנו גם רואים במשחק כלי חינוכי ושיקומי. תושבי העוטף עברו תקופה קשה במהלך המלחמה, ועכשיו זה הזמן שלנו להתגייס עבורם ולהחזיר להם את שגרת החיים. השילוב של הטכנולוגיה בכדורסל מגדיל את ארגז הכלים לבני הנוער ולצוותי האימון. אני מודה לטוטו ולחברת פיקסלוט על האמון באיגוד הכדורסל ועל הסיוע בקידום פרויקט מדהים".

מנכ"ל חברת פיקסלוט, דורון גרסטל: "חברת פיקסלוט גאה להיות שותפה בפרויקט ספורטף למען שיקום העוטף. המערכות וערוץ הוידאו החדש ישמשו אלפי בנות ובני נוער ויסייעו להם לשיפור יכולות הכדורסל. מעבר לעובדה שאנחנו מביאים את הטכנולוגיה לספורט, אנחנו רואים חשיבות יתרה בקידום פרויקטים חברתיים עבור הקהילה. אני מודה לאלון ורבר, המנכ"ל הקודם, אורי אלוש וכל העובדים המסורים של פיקסלוט על ההירתמות למען הפרויקט הנהדר הזה".