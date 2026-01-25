בית"ר ירושלים תגיע למשחק הערב (ראשון, 20:15) מול מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א אחרי שהפועל באר שבע גברה אמש 2:3 על עירוני קריית שמונה וחזרה, לפחות זמנית, אל המקום הראשון, אך העובדה הזו לא מנהלת את ההכנות של המאמן ברק יצחקי למשחק.

במהלך סוף השבוע החולף, יצחקי שידר המון ביטחון וגם קצת קשיחות מול השחקנים במטרה להוריד אותם לקרקע ולגרום להם להבין שבסך הכל עברה חצי עונה ואסור לאף אחד להגיע מבושם ויהיר למשחק מול אשדוד.

ברק יצחקי הוא "המבוגר האחראי" בכל מה שקשור לשמירת השפיות בבית וגן, הרי לכולם ברור שאוהדי בית"ר בטירוף לקראת המשחק הערב וזה מגיע לשחקנים, ופה העבודה המנטלית והפסיכולוגית של המאמן יחד עם המנהל המקצועי אלמוג כהן נכנסת לתמונה.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

כפי שאומרים בבית"ר: "מאבק בצמרת בשלב הזה של העונה זה לא רק מה שקורה על הדשא, אלא גם מה שקורה מסביב וההשפעות מבחוץ שיכולות להגיע למגרש, יש פה אלמנטים של לחץ וציפיות שצריך לדעת לנהל ולהגיע מפוקסים ומרוכזים לכל משחק, בטח למשחק חוץ קשה באשדוד".

השחקנים שמקומם מובטח בהרכב

מבחינת ההרכב למשחק הערב, לוקה גדראני ובריאן קראבלי יפתחו במרכז ההגנה, כשמקומם של בוריס אינו, ירין לוי, ירדן שועה ועומר אצילי מובטח ב-11. "אין אחד בקבוצה שמרשה לעצמו לזלזל באשדוד, בליגה הזו כל המשחקים קשים, ראינו אתמול שגם לבאר שבע בבית לא היה קל מול קריית שמונה, אנחנו באים דרוכים ומפוקסים, יהיה משחק קשוח", אומרים שחקנים בבית"ר.

החלוץ הקולומביאני חאסונד גונזאלס הצטרף אתמול לראשונה לאימון הקבוצה בבית וגן. בבית"ר ירושלים אומרים כי הוא ייכנס לאט לאט לעניינים והערכות הן שלמשחק מול הפועל באר שבע בטרנר ב-9 לפברואר הוא יוכל כבר להיכלל בסגל הקבוצה.