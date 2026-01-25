יום שלישי, 27.01.2026 שעה 15:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"לאוהדי בית"ר אין טעם לנסות לעלות על גגות"

תנ"צ קובי הרוש ב"שיחת היום" לפני המשחק בי"א: "לא ניתן לאוהדים להגיע עם מנופים, מציע שלא ינסו אותנו. יש לנו את האמצעים לאתר את כל פורעי החוק"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים על הגגות (רדאד ג'בארה)

אחרי סאגה ארוכה, מ.ס אשדוד תארח לבסוף את בית”ר ירושלים באצטדיון הי”א הערב (ראשון, 20:15). במשטרה כמובן יקוו שהכל יעבור בשלום באצטדיון הדרומי אחרי שלא התלהבו תחילה, בלשון המעטה, שהמשחק ייערך שם. תנ"צ קובי הרוש, דובר המחוז הדרומי במשטרה, התייחס למשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתם ערוכים למשחק? האם אוהדי בית”ר שאין להם כרטיס אכן לא יגיעו?
”מרחב לכיש השלים את כל ההיערכות המבצעית. החל משעות הצהריים התפרסו מאות שוטרים, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון ונעשה הכל כדי לשמור על הסדר הציבורי. נקים מספר מעגלי אבטחה ובידוק מסביב לאצטדיון כדי לוודא שרק אוהד שרכש כרטיס ייכנס לתחומי המגרש. חל איסור מוחלט לעלות על מבנים בסמוך למגרש. נציב מספר שוטרים ליד הבניינים, האזור יהיה מתוחם, אנחנו משתדלים כמה שפחות לפגוע במרקם החיים של האנשים שגרים שם, תהיה פגיעה קלה בזה, אבל העירייה בתמונה והתושבים מודעים לזה”.

יש אנשים עם משאיות בדרך עם מנופים לאצטדיון.
“לא יודע אם זה קוריוז. אנחנו נערכים בהתאם גם עם שוטרי התנועה במעגלים נרחבים. אנחנו עם מעגלי אבטחה עם גידור חזק, כך שזה לא יהיה רלוונטי כל המנופים האלה. יש סגירות של רחובות מסביב”.

אוהדי בית"ר ירושלים על הגגות (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים על הגגות (רדאד ג'בארה)

“מציע שלא ינסו אותנו”

יש שומרים גם בכניסה לבניינים?
”בוודאי. בסופו של דבר מדובר גם באחריות אישית של אותו אוהד, בסוף הוא מסכן אותו ואת החברים שלו. אנחנו רוצים לשמור על שלומו וביטחונו של הציבור. כשאתה מגיע למשחק כדורגל אתה רוצה לדעת שאתה מגיע בשלום וחוזר בשלום. נהיה שם חזקים, יש כוחות משטרה, פרשים, נהיה מוכנים לכל תרחיש ואני מציע שלא ינסו אותנו”.

רימוני עשן של אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גרימוני עשן של אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

איך אתם מונעים הכנסת אמצעי פירוטכניקה? 
”כמו בכל משחק. ייערך בידוק לקהל שנכנס, ואני מקווה מאוד שאנשים לא חושבים להכניס אמצעים כאלו שמסכנים את שלום הציבור. בנוסף, זה גם פוגע בקבוצות. יש לנו מערכי בידוק, מצלמות, בלשים ואת האמצעים לאתר את כל פורעי החוק ואם נזהה או נראה התארגנות כזו או אחרת השחקנים האלו ייעצרו ויורחקו לתקופה ממושכת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */