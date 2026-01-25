יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ארבלואה: לא יכול ללכת נגד הטבע של השחקנים

מאמן ריאל מדריד סיכם את הניצחון על ויאריאל: "חייבים לנצל את ויניסיוס ולמצוא אותו כמה שיותר. חייבים להישאר מאוחדים כי דרך זה נשיג את המטרות"

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

ריאל מדריד הלכה לישון כמוליכת לה ליגה לאחר ניצחון 0:2 אתמול (שבת) נגד ויאריאל הלוחמנית מהמקום השלישי. מאמן הבלאנקוס אלברו ארבלואה ניתח את ההופעה של חניכיו לאחר המשחק.

"ובכן, ראינו את זה כבר ביום רביעי האחרון, זה לא היה כל כך מזמן. אולי לכם זה מרגיש רחוק. המחויבות של השחקנים אינה מוטלת בספק. המאמץ שהם השקיעו על מגרש כזה, מול קבוצה מצוינת. ידענו שזה אחד ממשחקי החוץ הקשים ביותר בכל הליגה, כי הגענו לבית של הקבוצה שמדורגת במקום השלישי", אמר ארבלואה.

ויניסיוס ממוקד וגם טעון, זו הגרסה הטובה ביותר שלו?
"אנחנו רואים, בדיוק כמו ביום רביעי האחרון, ויניסיוס נהדר. אנחנו חייבים לנצל אותו. צריך למצוא אותו כמה שיותר, וליצור מצבים שבהם נוכל לשחרר אותו, מצבים של אחד על אחד. ושם הוא מייצר פעולות כמו אלו שעשה לאורך כל המשחק. זה מזל אדיר שיש לנו את ויניסיוס, וגם את העבודה שהוא עושה עבור הקבוצה".

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

איך תשמרו על הרמה הזו?
"אנחנו צריכים להמשיך לעבוד. הצגנו הופעה מאוד רצינית ומאוד יציבה, אבל עדיין יש לנו מקום להשתפר. היו לנו מעט מאוד אימונים משותפים ולא באמת היה לנו זמן לעבוד יחד. כמעט כל האימונים היו אימוני התאוששות. כך שיש לנו עוד הרבה, הרבה מה לשפר, בכל היבט. והבסיס הוא, כמובן, היציבות והעבודה הקשה של כל השחקנים. הקבוצה הזו מיועדת ליותר. אני בוודאי לא חושב שזה השיא שלה".

“חייבים לנצל את המהירות שלנו”

מה דעתך על המשחק במעברים?
"ברור שאני לא יכול ללכת נגד הטבע של השחקנים. להפך, אני צריך לנסות לנצל אותו. יש לנו הרבה שחקנים דומיננטיים מאוד בשטחים פתוחים. שחקנים מהירים מאוד, שגם יודעים לסיים מצבים. אנחנו חייבים לנצל את זה. כשאפשר לרוץ, נרוץ, כי זה הטבע שלהם ושם הם עושים את ההבדל. זה יהיה אחת מהנשקים שלנו לאורך כל העונה".

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

מה חשבת על חגיגות השערים?
"זה הדבר הראשון שקבוצה צריכה, לדעת שאנחנו חייבים להישאר מאוחדים. נעבור מצבים קשים מאוד ומאתגרים מאוד, ודרך האחדות משיגים מטרות. זה מה שרציתי להדגיש להם מהיום הראשון, כי לא יצא לנו לעבוד הרבה על הדשא. מבחינתי, הדבר החשוב ביותר הוא שהם יהיו מאוחדים. ראינו את זה ביום רביעי עם המעגל אחרי השער של ויני, וראינו את זה שוב היום עם ברהים. הגעתי לקבוצה נהדרת של חבר'ה בריאים מאוד, שמעריכים אחד את השני, עובדים יחד ועוזרים אחד לשני".

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

מה אתה יכול לומר על המצב הפיזי של השחקנים?
"כל מה שאני יכול לומר זה שהם עובדים מצוין בכל יום. נכון שיש לנו הרבה משחקים, והאימונים, כמו שאמרתי, היו בעיקר אימוני התאוששות. אבל גם בימים של פלוס שתיים, כשיש 48 שעות אחרי משחק, אנחנו לרוב מחלקים את האימונים, כי יש רבים שרוצים להמשיך להתאמן ולעבוד. ואני מאוד שמח לראות את הרצון הזה לעבוד. מאוד מרוצה מהמחויבות של כל השחקנים ומהגישה שהם מראים".

