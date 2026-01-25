יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

בהפועל לא מבינים את איטודיס: למה גינת נמחק?

האדומים מלקקים את הפצעים מהקריסה מול פרטיזן, אך מוטרדים בעיקר ממעמד הקפטן שנדחק מהרוטציה ביורוליג: "חייב לשחק". במועדון נערכים לשבוע גורלי

|
תומר גינת (IMAGO)
תומר גינת (IMAGO)

סוף השבוע האחרון היה אחד הקשים שידעה הפועל תל אביב העונה, אך נראה כי ההפסד הדרמטי לפרטיזן בלגרד הציף בעיות עמוקות יותר מאשר רק קריסה מקצועית על הפרקט. במועדון האדום מתקשים לעכל לא רק את התוצאה, אלא גם את ההחלטות הפרסונליות של המאמן דימיטריס איטודיס, כאשר במרכז העניינים עומד הסטטוס של קפטן הקבוצה, תומר גינת.

במועדון לא מבינים מדוע המאמן היווני החליט למחוק את גינת מהרוטציה במשחקי היורוליג לאחרונה. כזכור, בחלק הראשון של העונה הפורוורד הישראלי היה חלק אינטגרלי מהסגל ואף סיפק דקות משמעותיות במפעל האירופי, וכעת גורמים בסביבת הקבוצה אומרים: "ברור לכל שגינת צריך להיות חלק מהרוטציה, בטח לאור מה שנתן עד כה".

מעבר לגינת, במועדון מבינים כי נוצר משבר אמון מסוים בין הצוות המקצועי לשלד המקומי. בהנהלה ובסביבת הקבוצה מבינים שהם חייבים לפעול כדי "להרים" את השחקנים הישראלים, שחשים שמאמן הקבוצה פשוט לא סופר אותם  בכל הקשור ליורוליג. התחושה היא שלמרות שהמאמן נתן בשישי קרדיט לים מדר, וזה מה שמאפיין אותו לאורך כל החודשים האחרונים, שגם אז לא ספר את מדר, השחקנים יצטרכו למצוא את הכוחות להתעלות, אם לא בשביל המאמן, אז בשביל עצמם, למען הבונוסים על הישגיות המעוגנים בחוזיהם, ומעל הכל עבור גרעין האוהדים שעדיין מלווה את הקבוצה ונאמן לה.

ים מדר (IMAGO)ים מדר (IMAGO)

שבוע קריטי בפתח

כל הלחץ הזה מתנקז אל עבר שבוע קריטי שעשוי להגדיר את המשך העונה של האדומים. הלו"ז הקשה מתחיל כבר הערב (ראשון, 18:35) במשחק הבית מול הפועל באר שבע/דימונה במסגרת הליגה. לאחר מכן, ביום חמישי, אמורה הקבוצה לארח את באיירן מינכן ביורוליג (אם לא תתחיל המתקפה האמריקאית באיראן) והשיא יגיע ביום שבת, המשחק הענק מול הפועל ירושלים במסגרת רבע גמר גביע המדינה, משחק שאין ממנו דרך חזרה.

בתוך כך, במועדון עדיין מתקשים להסביר את מה שקרה ביום שישי האחרון. האדומים כבר הובילו ב-27 הפרש מבטיח, אך איבדו את הראש ואת המשחק בתוצאה 104:101. בסביבת המועדון אמרו בכנות: "אם היינו מנצחים את פרטיזן, היינו כבר עם יותר מחצי דרך להבטיח מקום בשישייה הראשונה ביורוליג. כעת, סיבכנו את עצמנו משמעותית. יש לנו שבוע קריטי, הן בזירה המקומית כולל הגביע, והן באירופה, כדי להוכיח שזאת הייתה מעידה חד פעמית ולא כדור שלג שמתחיל להתגלגל".

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (IMAGO)

לקראת המשחק הערב, איטודיס ביצע את הבחירות שלו בסגל הזרים. מי שנרשמו להתמודדות הם ג'ונתן מוטלי, כריס ג'ונס, אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם וטאי אודיאסי. מי שנותר בחוץ ולא יתלבש הוא וסיליה מיציץ', שיקבל מנוחה, יחד עם איש וויינרייט, דן אוטורו ואלייז'ה בראיינט שסובל מחבלה בשרירי האגן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */