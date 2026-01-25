יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420 לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

לידיעת אמבפה: שחקניות ריאל עשו מסדר כבוד

בעוד הכוכב קרא לחבריו לרדת מהמגרש אחרי ההפסד לבארסה בגמר הסופר קופה, בגמר של הנשים הלבנות כן עשו כבוד אחרי ההפסד בקלאסיקו. וגם: העקיצה לפרס

|
קיליאן אמבפה לפני הירידה מהמגרש, ושחקניות ברצלונה חוגגות (IMAGO)
קיליאן אמבפה לפני הירידה מהמגרש, ושחקניות ברצלונה חוגגות (IMAGO)

הקלאסיקו תמיד טעון, ובטח כשעל הכף מונח תואר. אבל סוף השבוע האחרון סיפק תמונה שונה לגמרי בין הגמרים בסופר קופה הספרדי למרות שעל המגרש התוצאה בסופו של דבר הייתה דומה. פעמיים ברצלונה וריאל מדריד נפגשו בגמרים, ואחרי ה-2:3 בגברים, אמש (שבת) הנשים זכו עם 0:2 בקלאסיקו.

העניין הוא שמה שקרה אחרי שריקת הסיום בשני הגמרים, היה שונה בתכלית: אם אחרי הסופר קופה לגברים, שחקני ריאל מדריד לא עמדו במסדר כבוד לשחקני בארסה - מסורת ארוכת שנים, אתמול בגמר הנשים הספורטיביות כן ניצחה. כזכור, בגמר הקודם קיליאן אמבפה סימן לחבריו שלא לבצע מסדר כבוד אחרי ההפסד, ושחקני ריאל פשוט ירדו מהדשא אחרי קבלת המדליות. יש שיאמרו שהם לא ידעו להפסיד בכבוד.

ובחזרה לאתמול: שחקניות ריאל עמדו במסדר כבוד לשחקניות של פרה רומאו, מחווה פשוטה אך משמעותית, שמדגישה מה צריך להיות מובן מאליו בקלאסיקו: גם כשיש יריבות, גם כשיש אכזבה, וגם כשיש תואר בצד השני.

אמבפה מסמן לחבריו לרדת מהמגרש (צילום מסך)אמבפה מסמן לחבריו לרדת מהמגרש (צילום מסך)

אגב, רגע סמלי במיוחד חתם את הערב: במהלך האחרון של המשחק, אווה נבארו מריאל תפסה את אונה באטייה מבארסה בצורה לא ספורטיבית ואף ביצעה תנועה מיותרת. היא ספגה כרטיס צהוב, אבל במסדר הכבוד חיכתה לבאטייה, התנצלה והשניים התחבקו. 

פלורנטינו פרס לא הגיע בגלל הצפי להפסד?

כמו כן, פלורנטינו פרס נעדר מהקלאסיקו גם כשתואר היה על הכף, אם כי צריך להזכיר כי בארסה היא הקבוצה החזקה ביותר בספרד ובפער ניכר מהשאר, ההפסד של ריאל היה צפוי. בכל מקרה, נשיא הבלאנקוס הסתפק בשליחת אמיליו בוטרגניו כנציג, ובעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני עקצו: “התנהגות טיפוסית של נשיא ריאל”. לעומתו, ז’ואן לאפורטה היה שם, כמו תמיד בכדורגל הנשים של המועדון, וחגג את הזכייה יחד עם השחקניות ועם צ'אבי פוץ’, האחראי על המחלקה.

הרגע הסוגר של הגמר היה של קפטנית בארסה, אלכסיה פוטייאס, שהזמינה את לאפורטה להניף איתה את הגביע. הנשיא עשה זאת בהתלהבות, אך מיד פינה את הבמה לגיבורות האמיתיות - השחקניות.

מחווה ענקית: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

בסופו של דבר מדובר באותה יריבות, אותו תואר, אותה קבוצה מנצחת, אבל שני מסרים שונים לגמרי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */