"נהיה מצב מסוכן, החלטתי לא להסתובב בעיר סכנין"

בני סכנין ממשיכה להציג יכולת לא רעה בכלל. הקבוצה, שבניגוד לכל הציפיות מתחרה על הכניסה לפלייאוף העליון, פספסה אתמול (שבת) ניצחון נוסף כשספגה בתוספת הזמן וסיימה ב-1:1 עם עירוני טבריה. מאמנה, שרון מימר, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

פספוס אתמול?

”אנחנו הצד הפראייר של המשחק. עשינו משחק טוב, עלינו ליתרון ופשוט נתנו להם מתנה וחבל”.

יש בעיית איכות בחלק הקדמי?

”אני מצפה ליותר, יכולים לעשות יותר ומקווה שנצליח להביא שחקן או שניים שיעזרו לנו. סך הכל הקבוצה יציבה ומאוזנת, אבל יכולים לעשות יותר בחלק הקדמי”.

חסר לכם העוד שחקן הזה שיכול לשבור שוויון בדבוקה הזו של מקומות 6 עד 8?

”זה יכול מאוד לעזור לנו. אנחנו קבוצה שרצה ועושה עבודה טובה, לא צריכים מישהו שיבוא להציל אותנו, פשוט צריכים עוד איכות ועומק”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

יש חשש שזה יידבק עכשיו בנתניה ושיהיה קשה לכם לעלות לפלייאוף העליון?

”אנחנו תלויים בעצמנו, לא מסתכלים על אחרות. נתניה ופ”ת קבוצות טובות עם סגלים מצוינים ויהיה קרב קשה. בשבוע שעבר ניצחנו את נתניה. נקווה מאוד לעשות פלייאוף עליון, זה יהיה הישג מדהים, אבל גם אם לא אז אנחנו בעונה טובה ומעריכים את מה שיש”.

יהיה אפשר לצרף שחקן עד המשחק מול הפועל ירושלים?

”יכול להיות שכן, אין כרגע משהו ספציפי”.

יואב כץ פנה אליך? ניסה להביא אותך להפועל חיפה?

”לא. אני מעריך אותו ונהניתי לעבוד איתו, אבל כרגע אני מתעסק בסכנין”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מה לדעתך יסתיים במאבק על האליפות?

”קשה מאוד לנבא מה יקרה שם. שתי הקבוצות עם סיכויים שווים לדעתי, ואולי גם מכבי תל אביב תתחבר ותעשה איזה סיום עונה טוב, לא משהו שלא הגיוני, כמו שקרה בעונה שעברה, ככה שיש עניין גדול בצמרת”.

החשש מהאלימות בחברה הערבית

איך אתה רואה את הדרבי?

”קרב יפה, ראיתי גם בדרבי הקודם, יש משחק פתוח והכל יכול להיות פה”.

בסוף השבוע פרסמנו שיש עלייה ב-5% של הדקות של הזרים לעומת של הישראלים. איך אתה רואה את החוק של 8 הזרים שנכנס לפועל העונה ואת ההשפעה שלו על השחקן הישראלי?

”אני חושב שזה לא פגע בשחקן הישראלי כי לא כל הקבוצות מביאות 8 זרים ולא כל כך מהר זרים מתחברים. בסכנין השנה היה לנו הרבה קשיים ואנחנו משחקים רק עם 3 זרים בהרכב כיום. הישראלים טובים ומי שמגיע לו יקבל”.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

איך אתה רואה את החשש והפחד והלחץ בכל מה שקשור לאלימות בחברה הערבית?

”זה משהו שעצוב לשמוע עליו, בתקופה האחרונה אנחנו נחשפים המון לדברים שקורים בעיר. לפני שבועיים הייתי בפגישה עם אחד מחברי ההנהלה בעסק שלו ויומיים אחרי נכנסו לשם רעולי פנים וריססו”.

עבר לך בראש ‘מה היה קורה אם הייתי שם?’. לא תיכנס לעיר עכשיו בתקופה הקרובה?

”עלה בראש שזה יכול היה להיות אני ושהיה פה מזל גדול, אבל זה יכול לקרות בכל מקום. אני עובד בסכנין ומגיע למועדון בכל יום. באופן כללי החלטתי שאני לא מסתובב יותר מדי בעיר, המצב נהיה מסוכן, אני מגיע לאימונים ומדי פעם לפגישות”.