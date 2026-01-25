יום ראשון, 25.01.2026 שעה 15:05
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"אין שום כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים"

בעלי טבריה אריה קלמנזון ל"שיחת היום": "אין כספים שחורים בעסק שלנו, אין שום דבר שנתן לנו יתרון ספורטיבי. נבחן את כתב האישום, הכותרות יזומות"

|
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

בצל פרשת החוזים הכפולים שמאיימת על עתיד הקבוצה בליגת העל, עירוני טבריה השוותה אתמול (שבת) בתוספת הזמן ונפרדה ב-1:1 ביתי מבני סכנין. אחד מבעלי המועדון, אריה קלמנזון, עלה לדבר על הנושאים הללו בתוכנית “שיחת היום” של ONE. 

איזה גול דרמטי כבשתם אתמול.
”בשנה שלמה, זה הפנדל הראשון שקיבלנו”.

שם ההתאחדות לכדורגל לא הפריעו לכם לטענתך?
”לא הצליחו”.

לא יזמת שיחה עם עו”ד גלעד ברגמן תובע ההתאחדות לגבי עסקת טיעון?
”לא. כל עוד אין כתב אישום, כשיגיע נלמד אותו, נבחן אותו. עו”ד ענבר מחכה כמונו לכתב האישום”.

אתה עומד על כך שטבריה לא ניהלה שום חוזה כפול עם שום שחקן?
”לפני חודשיים התפוצצה הפרשה בתקשורת, כבר אז ידענו מה עשינו, מה העבירות, אפילו מה העונש. עברו חודשיים וכלום לא השתנה. אז אם זה היה כל כך חמור, למה לא טיפלו בזה כבר?”

שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגשחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

“אין כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים”

בהתאחדות רצו לשמור על הפרשה הזו בסודיות, להמשיך לחקור בשקט ולא לעשות כותרות. כתב האישום יהיה מושלם היום, מחר או עוד כמה ימים ואז הוא יוגש. אתה רואה את הדבר הזה מגיע לפתחה את העונה הבאה?
”קשקוש. ביום רביעי שעבר, במשך 3 דקות, קיבלתי עשרה טלפונים, מכל הכתבים. זה היה משהו יזום. לא יכול להיות שעוד לא התפרסמה הידיעה ובאותן 3 דקות קיבלתי עשרות טלפונים, זה משהו מגמתי. מה שיותר חמור מזה, שבעוד שאני מתראיין, אמר לי אחד הכתבים ‘קיבלתי שאלה מבכיר בהתאחדות’. כל הכותרות האלו היו יזומות”.

זה יוצא משחקנים ומעוד דברים. היום גם מחקירות משטרה ומישיבות ממשלה יוצא הכל.
”גם אם הייתה פה עבירה טכנית, אין שום כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים. אין כספים שחורים בעסק שלנו, אין שום דבר שנתן לנו יתרון ספורטיבי”.

האם העברתם מהחברות הפרטיות שלכם כספים לתוך הקבוצה? ישירות לשחקנים או למאמנים? ובעצם עשיתם ערבוב?
”כל הכספים של המועדון הם כספים מהחברות הפרטיות שלנו. אם אני בחברות שלי מרוויח כסף אני משלם עליו מס. אם אני מעביר אותו לקבוצה אני מפסיד פעמיים. יכול להיות שיש פה דברים שהיה צריך לעשות אחרת, אנחנו בסך הכל 3 שנים בבקרה, בכל שנה היא קיבלה מאיתנו את כל הדו”חות, אם יש דברים טכניים נתקן, אבל לא קיבלנו שום יתרון ספורטיבי”.

"כבר היה פה שבוע שלם בודק חיצוני של הבקרה שבדק את כל הנספחים והחוזים שלנו, הכל בשיתוף פעולה מלא ובשקיפות מלאה, בסופו של יום הוא נתן את האישור שלו שאין חוסר בביטחונות”.

