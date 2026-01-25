מכבי פ"ת הנחילה הפסד למכבי ת"א לאחר 18 משחקים

שלב הפלייאוף בליגת נערים ג' על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011. הסופ"ש שחלף על פנינו, זה מכבר, ייזכר בזכות ה-0:1 של מכבי פתח תקווה על מכבי תל אביב, המוליכה. אביב גולן הנחיל לצהובים-כחולים הפסד ליגה לאחר 18 ניצחונות רצופים מאז החלה העונה הסדירה ב-30 לאוגוסט. אם לא די בזאת, מלך שערי הקבוצה, של מכבי תל אביב, דניאל פרץ, ראה הכרטיס האדום.

הפלייאוף העליון, מחזור 19

מכבי תל אביב – מכבי פתח תקווה 1:0

בסיבוב הראשון, לפני משחקי הפלייאוף, מכבי תל אביב ניצחה 1:2 את מכבי פתח תקווה, בדרך ל-18 משחקי ליגה רצופים(!) של ניצחונות. והנה, הגיע לו נער צעיר, בשם אביב גולן, שקבע ניצחון גדול, לו ולחבריו, על המוליכה, שסופגת לראשונה הפסד ליגה בכל המסגרות, כולל הגביע. לגולן 10 שערים בליגה ועוד שמונה שערים במסגרת הגביע. מכונת שערים הילד, לפחות העונה.

אם לא די בהפסד הלא נעים מבחינתה של מכבי תל אביב, הרי שמלך השערים שלה, דניאל פרץ, ראה צמד כרטיסים צהובים נשלפים לעברו מצד שלמה אלאלוף, מה שהוביל לכרטיס אדום שני בקריירה הצעירה שלו. בפעם הקודמת, זה היה מול הפועל פתח תקווה, בעונה החולפת. הפער בין השתיים, בצמרת, צנח לכדי שמונה נקודות.

מכבי חיפה (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים – מכבי חיפה 4:0

ניצחון 12 העונה לירוקים מהכרמל שביקרו בבירה. נוכח התוצאה, שחקניו של תמיר פרידמן שומרים על המקום השני מבחינת כמות שערי הזכות לעת עתה. לקבוצה כבר 65 שערים (למכבי תל אביב 83 שערים). יוגב אוחיון סיפק צמד שערים, כרם סרחאן ורודי ג'רוס השלימו החגיגה, כאשר לבית"ר ירושלים הכי הרבה הפסדים מבין קבוצות הפלייאוף העליון- 10 במספר.

הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב 2:0

האדומים ממתחם וולפסון השאירו את המלאבסים במקום האחרון בפלייאוף העליון. ניצחון תשיעי העונה לחבר'ה של איתי עוזרי, בעוד פתח תקווה סופגת הפסד ליגה שביעי בסך הכל. פתח תקווה היא הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בפלייאוף העליון והכי הרבה שערים יחד עם הפועל ראשון לציון מהפלייאוף התחתון. איתי גוסרסקי וארבל ארד קבעו התוצאה.

הפועל כפר סבא – מכבי נתניה 6:1

היהלומים היו עדיפים על פני הירוקים מהשרון וחזרו הביתה עם חיוך על הפנים, זאת משערים של שישה שחקנים: ירדן קולן, עילאי אברהם, איתי מטיאס, מוחמד מנסור, רביד שי ויאמן רייאן. אראל זייד צימק את התוצאה ל-5:1 בלבד. שחקניו של בן לוי עם ניצחון 15 העונה בליגה. כפר סבא סופגת כבר 40 שערים עד כה.

מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

הפלייאוף התחתון, מחזור 20

בני יהודה ת"א – מ.ס. אשדוד 0:0

למרות התוצאה המאופסת וברקע ניצחונה של הפועל ירושלים על בני סכנין, הקבוצה מעיר הנמל חולקת המקום הראשון בפלייאוף התחתון יחד עם הירושלמים, כשלשתי הקבוצות 28 נקודות, אגב יותר נקודות משלוש קבוצות בתחתית הפלייאוף העליון. לשתי הקבוצות שבע תוצאות תיקו העונה, כשרק להפועל רעננה יש יותר תוצאות תיקו משתיהן עד למחזור זה (תשע במספר).

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.כ. נוה יוסף – הפועל קריית שמונה 1:1

נועלת הטבלה, הפועל קריית שמונה, השיגה נקודה יקרה להמשך הדרך. לקריית שמונה הבקיע דווקא איתי בן דוד, שחקן נוה יוסף, בשער עצמי, כשדקה לאחר מכן, אורי עטיאס קבע 1:1 מהיר במיוחד. עמית פרץ, מאמן נוה יוסף, שיתף את כל 18 שחקני הסגל שלו שהגיעו למשחק. נוה יוסף עדיין בתפר שבין החלק העליון לחלק התחתון בפלייאוף בו נמצאת.

הפועל רעננה – הפועל חדרה 1:1

תיקו שכולו הפסד. שתי הקבוצות נשארו במקומן, ולשתיהן 18 נקודות, כשרחוקות רק שלוש נקודות מבני סכנין שנמצאת לה במקום ה-17 והלפני האחרון. לאחר 50 דקות משחק, חדרה עלתה ליתרון משער של עומר סעת, כש-16 דקות מאוחר יותר, איל ויינברג הישווה וקבע 1:1 בין הקבוצות שעדיין נלחמות על הישרדותן לעונה נוספת בליגת נערים ג' – על.

הפועל באר שבע – הפועל ראשון לציון 0:2

הפסד 11 במספר העונה לכתומים מהשפלה, ואם לא די בזאת – מדובר בקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בפלייאוף התחתון ובכלל, בליגה, כשמהרשת שלה הוציאה 46 כדורים. רמי ג'ורנו הכניס בדקה ה-38 להתמודדות את ה'אס' שלו, גל ניצן, מי שהביא בסופו של דבר הניצחון, הרי שהתכבד בצמד שערים. באר שבע מתרחקת במעט מהתחתית, ראשון לציון עדיין בקלחת.

הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – בני סכנין 1:3

ניצחון שמיני העונה להפועל ירושלים, כשלזכותה הכי הרבה ניצחונות בפלייאוף התחתון. היא חולקת את המקום התשיעי, העליון, בפלייאוף התחתון, יחד עם מ.ס. אשדוד, כשלשתיהן 28 נקודות. בני סכנין, לעומת זאת, עם הפסד 13 העונה, הכי הרבה בליגה ובפרט בפלייאוף התחתון. עבדאללה מרדאוי (צמד) ואדם אולמן, הבקיעו לירושלים, מוחמד סעדי קבע מוקדם יותר 0:1 לבני סכנין.

למי שפספס, להלן תוצאות המחזור ה-19 בפלייאוף התחתון, במשחקים שהתקיימו בין התאריכים 17-20 לינואר:

בני סכנין – הפועל באר שבע 0:2

מ.ס. אשדוד – הפועל ירושלים 1:1



הפועל חדרה – מ.כ. נוה יוסף 0:0

הפועל ראשון לציון – הפועל רעננה 1:1

הפועל קריית שמונה – בני יהודה תל אביב 1:0