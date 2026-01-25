אחרי הסנסציה: אוגסבורג צחקה על הארי קיין

בבאיירן מינכן פינטזו על עונה ללא הפסדים, אבל החלום הזה התנפץ אתמול (שבת) עם הפסד מפתיע במיוחד 2:1 לאוגסבורג. האורחים הגיעו לאליאנץ ארנה והדהימו עם מהפך תוך שש דקות ושער ניצחון של האן נואה מאסנגו בדקה ה-81.

אחרי המשחק, באוגסבורג לא פספסו את ההזדמנות כדי לעקוץ את הארי קיין, שלא היה במיטבו. הקבוצה העלתה לטוויטר שלה מם שמתבדח על חשבון החלוץ האנגלי, עם שיחה פיקטיבית שבה אחד שואל: "מתי אתה מגיע?", רק כדי לקבל בתגובה תמונה של קיין. "מה הכוונה?", שואל הראשון והשני עוקץ: "זה אומר שאני לא מגיע".

הבדיחה היא כמובן שקיין לא הופיע לנוכח השפעתו הדלה. בהמשך לכך, אוגסבורג פרסמה תמונה נוספת שבה נכתב כי יש לקבוצה 22 שערים העונה, אחד יותר מאשר לקיין. לבסוף נכתב בטוויטר של אוגסבורג: "צחוק בצד, כל הכבוד לקיין. עונה לא נורמלית”.

הארי קיין (IMAGO)

וזה לא הכל

כאמור, ההפסד שם סוף לתקווה של באיירן לסיים את העונה ללא הפסד בליגה, אם כי היא עדיין מוליכה את הטבלה עם יתרון של שמונה נקודות על פני דורטמונד. אוגסבורג, מצידה, טיפסה למקום ה-13 והתרחקה מהקו האדום.

זהו הפסד הליגה השני בלבד של באיירן העונה, לאחר ההפסד לארסנל בליגת האלופות. גם על כך התבדחו באוגסבורג, שיתפו ציוץ של הנתון הזה עם מם מפורסם וכתבו: "תראו אותנו, מי היה מאמין?".