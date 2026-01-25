יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:15
ליגה גרמנית 25-26
5016-7219באיירן מינכן1
4217-3819בורוסיה דורטמונד2
3622-3818הופנהיים3
3524-3618לייפציג4
3326-3318שטוטגרט5
3225-3518באייר לברקוזן6
2742-3919איינטרכט פרנקפורט7
2431-2918פרייבורג8
2430-2419אוניון ברלין9
2030-2718פ.צ. קלן10
2029-2318בורוסיה מנשנגלדבאך11
1941-2819וולפסבורג12
1936-2219אוגסבורג13
1827-1718המבורג14
1835-2118ורדר ברמן15
1532-2119מיינץ16
1331-1618סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

אחרי הסנסציה: אוגסבורג צחקה על הארי קיין

הקבוצה שהדהימה 1:2 את באיירן צייצה מם בכיכוב החלוץ, ציינה גם שכבשה שער אחד יותר ממנו ולבסוף גם בירכה את האנגלי: "צחוק בצד, עונה לא נורמלית"

|
הארי קיין והעקיצה של אוגסבורג (IMAGO, טוויטר)
הארי קיין והעקיצה של אוגסבורג (IMAGO, טוויטר)

בבאיירן מינכן פינטזו על עונה ללא הפסדים, אבל החלום הזה התנפץ אתמול (שבת) עם הפסד מפתיע במיוחד 2:1 לאוגסבורג. האורחים הגיעו לאליאנץ ארנה והדהימו עם מהפך תוך שש דקות ושער ניצחון של האן נואה מאסנגו בדקה ה-81.

אחרי המשחק, באוגסבורג לא פספסו את ההזדמנות כדי לעקוץ את הארי קיין, שלא היה במיטבו. הקבוצה העלתה לטוויטר שלה מם שמתבדח על חשבון החלוץ האנגלי, עם שיחה פיקטיבית שבה אחד שואל: "מתי אתה מגיע?", רק כדי לקבל בתגובה תמונה של קיין. "מה הכוונה?", שואל הראשון והשני עוקץ: "זה אומר שאני לא מגיע".

הבדיחה היא כמובן שקיין לא הופיע לנוכח השפעתו הדלה. בהמשך לכך, אוגסבורג פרסמה תמונה נוספת שבה נכתב כי יש לקבוצה 22 שערים העונה, אחד יותר מאשר לקיין. לבסוף נכתב בטוויטר של אוגסבורג: "צחוק בצד, כל הכבוד לקיין. עונה לא נורמלית”.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

וזה לא הכל

כאמור, ההפסד שם סוף לתקווה של באיירן לסיים את העונה ללא הפסד בליגה, אם כי היא עדיין מוליכה את הטבלה עם יתרון של שמונה נקודות על פני דורטמונד. אוגסבורג, מצידה, טיפסה למקום ה-13 והתרחקה מהקו האדום.

זהו הפסד הליגה השני בלבד של באיירן העונה, לאחר ההפסד לארסנל בליגת האלופות. גם על כך התבדחו באוגסבורג, שיתפו ציוץ של הנתון הזה עם מם מפורסם וכתבו: "תראו אותנו, מי היה מאמין?".

