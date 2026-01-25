יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

מי בצמרת? טירת הכרמל רמסה 0:4 את דליית אל כרמל

המחזור ה-18 בליגה ב': מהפך בליגה ב' צפון ב', עם ניצחון קבוצתו של שי דהן בדלייה. בדרום א', מחנה יהודה עלתה למקום הראשון על חשבו לוד.

|
מ.ס טירות הכרמל (באדיבות המועדון)
מ.ס טירות הכרמל (באדיבות המועדון)

סוף שבוע גדוש בכדורגל בליגה ב’. המחזור ה-18 של צפון א' ו-ב' וכך גם בדרום א' ו-ב' יצא לדרך עם מהפכים בשני מחוזות, כאשר מ.ס. טירת הכרמל רשמה 0:4 ענק על הפועל דליית אל כרמל ועלתה על חשבונה למקום הראשון, וניצחון 0:3 להפועל מחנה יהודה על בית"ר רמת גן, הביא לה המקום הראשון על חשבון הפועל 'בני רגב' לוד.

מעבר לכך, בין היתר, עירוני בית דגן ירדה מתחת לקו האדום, נוכח הפסד 2:1 למ.ס. בני יפו אורתודוכסים. מכבי שעריים הפסידה 4:1 להפועל אשקלון ונותרה במקום האחרון עם נקודה ו-108 שערי חובה. עין מאהל הופתעה מול אבטין והתרחקה מבית"ר נהריה. אור עקיבא ניצחה בפעם ה-12 העונה, בזכות שערים של אסף ויצמן ואופק צמרום, בניצחון 0:2 על משהד.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה הפועל מחנה יהודה, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:3 על בית"ר רמת גן, משערים של אדיס צ'קול, יאיר שפונגין ופיני מתנה. הפער מהמקום השני הוא שתי נקודות, מקום בו נמצאת הפועל 'בני רגב' לוד, שניצחה גם היא, בתוצאה 0:4 על בני ג'לג'וליה, משערים של אדיחר חליפה (צמד), שלום אדרי ונתנאל פרץ, בניצוחו על הקווים של ציון חיון, מאמן הנוער.

מכבי איחון בני אבטין (באדיבות המועדון)מכבי איחון בני אבטין (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ממשיכה להתרחק מהמקום הראשון, לאחר 0:0 מול בית"ר תל אביב חולון. מי שירדה אל מתחת לקו האדום היא עירוני בית דגן, שהפסידה 2:1 למ.ס. בני יפו אורתודוכסים, מצמד שערים של בר יצחק. גלעד בן צור, בשער עצמי, הבקיע לבית דגן. בית"ר פתח תקווה רשמה 1:2 על הפועל הוד השרון, מצמד שערים של אייל דנין. גיא כהן הבקיע לאורחים.

הפועל כפר קאסם הפתיעה את עצמה ואת הכח מכבי עמידר רמת גן עם 0:4 חלק שהעלה אותה מעל הקו האדום, בזכות שערים של מוהיב סרסור, עומרי עיסה, עמראן נסאר וכראמי עאמר. בית"ר כפר סבא ניתחה 2:5 את הפועל קריית אונו, שדווקא הוליכה 0:2 משערים של גיר פרגן וניר שרון. אליאס רטה (צמד), גיא מאיר (צמד) ואליאב גרמה הפכו התוצאה לזכות המארחת.

בקרב העולות החדשות מליגה ג', בין מכבי עירוני כפר יונה לא.ס. לזרוס חולון, הקבוצה של משה דריי גברה בתוצאה 1:3 על החבר'ה של איציק שלום, שהחל עונה בעירוני בית דגן, משם עבר למכבי שעריים וחולון היא השלישית במספר שלו העונה כבר. עוז אברהם, דניאל חקמון ויוסף בירהאנו הבקיעו למנצחת, ברוך בלאי צימק בדקה ה-90.

פיני מתנה יאיר שפונגין ואדיס צקול (באדיבות המועדון)פיני מתנה יאיר שפונגין ואדיס צקול (באדיבות המועדון)

 ליגה ב' דרום ב'

המוליכה מ.כ. שדרות, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 על הפועל שגב שלום, משערים של ליאל זגורי, יגיל אוחנה, גל אביב ואורי נומה. ב-18 משחקים, שדרות ספגה 10 שערים בלבד, הנתון הנמוך בליגה. מעבר לכך, שומרת על התואר "הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא הפסידה העונה".

עירוני בית שמש, שלא מפסיקה לרדוף אחר שדרות העונה, כשאחת מהן בוודאות תעלה ליגה, אם לא יהיה דבר מה משוגע לפתע, ניצחה 0:2 את מכבי עירוני נתיבות, מצמד שערים של עומיר טראבין. הפועל אשקלון נהנתה מ-1:4 על מכבי שעריים, שממשיכה ביכולת דלה ונשארת לה הרחק מאחור. אביאל אפנג'ר הבקיע צמד, אוהד עטיה ושליאל אוזן השלימו. יחיאל צגאי הישווה זמנית.

מ.ס. שיכון המזרח עשתה ככל העולה על רוחה מול בית"ר עירוני קריית גת, לאחר 0:8 מוחץ, משערים של מועד אבו שלדם (שלושער), עידו שבתאי (צמד), אלישע איילו, רותם ברוך ויוסי סלליך. שיכון במקום השלישי ואולי עוד תפתיע את כולם בסופה של עונה. מ.כ. ערד ניצחה 0:4 את הפועל אשדוד, משערים של אביתר ביטון, דוד כהן, משה פרץ ואיאד אל אעסם.

אליאור שושן עילאי סיידר ונירן מגירה (באדיבות המועדון)אליאור שושן עילאי סיידר ונירן מגירה (באדיבות המועדון)

בני אילת חזרה הביתה עם חיוך ענק, לאחר 0:5 קליל על מכבי באר יעקב, שרק עלתה ליגה. החבר'ה של שרון חיטמן ניצחו בזכות שערים של דניאל אלמלח (צמד), איוואן כבת, עבדאללה ג'בארין ושאדי כבהא. הפועל ירוחם ניצחה 1:2 את איחוד צעירי אבו גוש, מצמד שערים בדקות הסיום (82', 99'), בעוד מוחמד עביד קבע 0:1 לאבו גוש תחילה. משה אביטן ומור סויסה הבקיעו למקומיים.

המשחק בין מכבי באר שבע למ.ס. רמלה הוכרע לאחר 19 דקות משחק בלבד, משער בודד של אלי אלבז, שקבע 0:1 למ.ס. רמלה על באר שבע. נוכח התוצאה, רמלה חולקת המקום הרביעי יחד עם הפועל אשקלון, כשלשתיהן 34 נקודות ביד. מכבי באר שבע נשארת לה מתחת לקו האדום כשלרשותה חמש נקודות בלבד, נקודה אחת פחות ממכבי באר יעקב.

 ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, כשלזכותה 47 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 על מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל, משערים של אליאור סיידר (צמד), עילאי שושן ונירן מגירה. שאדי אבו שבלי, מבני ממב"ע, ראה אדום בדקה ה-67. יריבתה לצמרת, הפועל בני עין מאהל, ספגה מהלומה מול מכבי איחוד בני אבטין, כשהפסידה בבית 1:0 משער של עורסאן חליליה בדקה ה-87 להתמודדות.

מ.כ ערד (באדיבות המועדון)מ.כ ערד (באדיבות המועדון)

מ.כ. שפרעם חזרה הביתה עם 0:3 על אחווה כפר מנדא, משערים של חוסין בושנאק, אוויס יאסין ומחמוד חאזם. הפועל דיר חנא ובני מג'אר נפרדו ב-2:2. מופלח עזאם וואיל מריסאת הבקיעו לדיר חנא, עלי חמדאן ומוחמד בדארנה למג'אר. 0:5 קליל למכבי בני אבו סנאן על צעירי כפר מנדא, משערים של אנטואן ג'ורי, עוביידה אחמד, עמראן בריק, אנטון בשארה ומוחמד נג'מי.

הפועל איחוד בני סמיע, שיצאה לבענה, ניצחה את הפועל המקומית בתוצאה 0:2 משערים של אנואר מורד ואחמד שאער. נוכח השביתה בחברה הערבית לקראת סוף השבוע שחלף לו, המשחקים בין מכבי בני ג'דיידה מכר למכבי אחווה שעב ובין הפועל כאוכב להפועל בני ג'דיידה מכר נדחו למועד שטרם נקבע במערכות ההתאחדות לכדורגל.

 ליגה ב' צפון ב'

המוליכה מ.ס. טירת הכרמל, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 מוחץ, לא פחות, על הפועל דליית אל כרמל, זו שהובילה הטבלה מזה שבועות. אין ספק שמדובר במהלומה בעבור דליית אל כרמל, שספגה הפסד שלישי העונה וירדה למקום השני, בוודאי כשמדובר במשחק ביתי. מוחמד עומרי התכבד בשלושער, ירדן כהן השלים החגיגה. נתן לקוו, מדליית אל כרמל, ראה אדום (48').

רפיק חלבי, ראש מועצת דליית אל כרמל, ציין לאחר ההפסד: "שחקני הפועל היקרים והאהובים. הרימו את הראש. הליגה ארוכה! ולעולם לא תצעדו לבד! נתקן, נשתפר ונחזור להוביל. חיבוק חזק ואמיץ. דלית אל כרמל מאוחדת מאחוריכם. הלב אדום. הדם אדום, דלית אל כרמל אדומה!!! ראיתם איך עמדו אלף אוהדים והריעו לכם אחרי ההפסד.

הייתם חלבי, איש הפועל דליית אל כרמל, ציין אף הוא לאחר ההפסד הצורם: "אומנם כולנו כואבים ומאוכזבים מהיכולת של הקבוצה היום. אך לא נוכל להתעלם ממה שהיה היום ביציעים לא חלמנו שבשנתיים שאנחנו במועדון הכדורגל יחזור ובכזאת מהירות לכפר האהוב שלנו ותחושת השייכות להפועל חוזרת ובענק".

מ.ס שיכון המרכז (באדיבות המועדון)מ.ס שיכון המרכז (באדיבות המועדון)

"היום הוכחנו שאנחנו כפר שחי ונושם כדורגל ומגיע לנו מועדון שיהיה בליגות הבכירות ביותר. אז זה הזמן להגיד תודה לכל מי שהגיע היום. אומנם הפסדנו והפסד כואב שלא מאפיין את הקבוצה השנה, אך העונה ארוכה והפעל תלחם עד השנייה האחרונה על מאבק העלייה וזה לא יקרה בלי התמיכה האדירה שלכם".

מ.כ. אור עקיבא רשמה 0:2 על מ.ס. כדורגל משהד משערים של אסף ויצמן ואופק מרום, בעוד לירון מכלוף, בהופעת בכורה בין הקורות, הציל הקבוצה לאחר בעיטת עונשין לזכות משהד. מכבי אחי איכסאל הסתפקה ב-0:1 על הפועל רמות מנשה מגידו, משער של עומרי חילו. הפועל בני ערערה עארה רשמה 0:2 על מ.כ. כבביר, משערים של עבדאללה ג'והג'אה וראם ג'והג'אה.

מ.ס. נתניה הביסה 1:7 את מ.כ. צופי חיפה, משערים של גיא סולומון (צמד), טום שרעבי, יובל פורמה, גידי מנשה, אברי לופו ורוני סולטאן. יורי ירוחימוביץ צימק ל-2:1. חסן מחאג'נה ראה אדום בצד של צופי חיפה. בית"ר חיפה ואיחוד בני באקה נפרדו ב-2:2. מחמוד תלס הבקיע צמד לחיפה, אור אליהו ואחמד שומלי הבקיעו לבאקה.

שערים מאוחרים של מוחמד נאטור (76') ואמין מחאג'נה (93) קבעו ניצחון להפועל איחוד בני ג'ת על מ.ס. צעירי חיפה. לאור התוצאה, חולקת ג'ת את המקום הראשון יחד עם מ.ס. טירת הכרמל, שגם היא ניצחה, כשלשתיהן 44 נקודות, נקודה אחת יותר מהפועל דליית אל כרמל. צעירי חיפה במקום החמישי עם 35 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */