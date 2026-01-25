מי בצמרת? טירת הכרמל רמסה 0:4 את דליית אל כרמל

סוף שבוע גדוש בכדורגל בליגה ב’. המחזור ה-18 של צפון א' ו-ב' וכך גם בדרום א' ו-ב' יצא לדרך עם מהפכים בשני מחוזות, כאשר מ.ס. טירת הכרמל רשמה 0:4 ענק על הפועל דליית אל כרמל ועלתה על חשבונה למקום הראשון, וניצחון 0:3 להפועל מחנה יהודה על בית"ר רמת גן, הביא לה המקום הראשון על חשבון הפועל 'בני רגב' לוד.

מעבר לכך, בין היתר, עירוני בית דגן ירדה מתחת לקו האדום, נוכח הפסד 2:1 למ.ס. בני יפו אורתודוכסים. מכבי שעריים הפסידה 4:1 להפועל אשקלון ונותרה במקום האחרון עם נקודה ו-108 שערי חובה. עין מאהל הופתעה מול אבטין והתרחקה מבית"ר נהריה. אור עקיבא ניצחה בפעם ה-12 העונה, בזכות שערים של אסף ויצמן ואופק צמרום, בניצחון 0:2 על משהד.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה הפועל מחנה יהודה, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:3 על בית"ר רמת גן, משערים של אדיס צ'קול, יאיר שפונגין ופיני מתנה. הפער מהמקום השני הוא שתי נקודות, מקום בו נמצאת הפועל 'בני רגב' לוד, שניצחה גם היא, בתוצאה 0:4 על בני ג'לג'וליה, משערים של אדיחר חליפה (צמד), שלום אדרי ונתנאל פרץ, בניצוחו על הקווים של ציון חיון, מאמן הנוער.

מכבי איחון בני אבטין (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ממשיכה להתרחק מהמקום הראשון, לאחר 0:0 מול בית"ר תל אביב חולון. מי שירדה אל מתחת לקו האדום היא עירוני בית דגן, שהפסידה 2:1 למ.ס. בני יפו אורתודוכסים, מצמד שערים של בר יצחק. גלעד בן צור, בשער עצמי, הבקיע לבית דגן. בית"ר פתח תקווה רשמה 1:2 על הפועל הוד השרון, מצמד שערים של אייל דנין. גיא כהן הבקיע לאורחים.

הפועל כפר קאסם הפתיעה את עצמה ואת הכח מכבי עמידר רמת גן עם 0:4 חלק שהעלה אותה מעל הקו האדום, בזכות שערים של מוהיב סרסור, עומרי עיסה, עמראן נסאר וכראמי עאמר. בית"ר כפר סבא ניתחה 2:5 את הפועל קריית אונו, שדווקא הוליכה 0:2 משערים של גיר פרגן וניר שרון. אליאס רטה (צמד), גיא מאיר (צמד) ואליאב גרמה הפכו התוצאה לזכות המארחת.

בקרב העולות החדשות מליגה ג', בין מכבי עירוני כפר יונה לא.ס. לזרוס חולון, הקבוצה של משה דריי גברה בתוצאה 1:3 על החבר'ה של איציק שלום, שהחל עונה בעירוני בית דגן, משם עבר למכבי שעריים וחולון היא השלישית במספר שלו העונה כבר. עוז אברהם, דניאל חקמון ויוסף בירהאנו הבקיעו למנצחת, ברוך בלאי צימק בדקה ה-90.

פיני מתנה יאיר שפונגין ואדיס צקול (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה מ.כ. שדרות, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 על הפועל שגב שלום, משערים של ליאל זגורי, יגיל אוחנה, גל אביב ואורי נומה. ב-18 משחקים, שדרות ספגה 10 שערים בלבד, הנתון הנמוך בליגה. מעבר לכך, שומרת על התואר "הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא הפסידה העונה".

עירוני בית שמש, שלא מפסיקה לרדוף אחר שדרות העונה, כשאחת מהן בוודאות תעלה ליגה, אם לא יהיה דבר מה משוגע לפתע, ניצחה 0:2 את מכבי עירוני נתיבות, מצמד שערים של עומיר טראבין. הפועל אשקלון נהנתה מ-1:4 על מכבי שעריים, שממשיכה ביכולת דלה ונשארת לה הרחק מאחור. אביאל אפנג'ר הבקיע צמד, אוהד עטיה ושליאל אוזן השלימו. יחיאל צגאי הישווה זמנית.

מ.ס. שיכון המזרח עשתה ככל העולה על רוחה מול בית"ר עירוני קריית גת, לאחר 0:8 מוחץ, משערים של מועד אבו שלדם (שלושער), עידו שבתאי (צמד), אלישע איילו, רותם ברוך ויוסי סלליך. שיכון במקום השלישי ואולי עוד תפתיע את כולם בסופה של עונה. מ.כ. ערד ניצחה 0:4 את הפועל אשדוד, משערים של אביתר ביטון, דוד כהן, משה פרץ ואיאד אל אעסם.

אליאור שושן עילאי סיידר ונירן מגירה (באדיבות המועדון)

בני אילת חזרה הביתה עם חיוך ענק, לאחר 0:5 קליל על מכבי באר יעקב, שרק עלתה ליגה. החבר'ה של שרון חיטמן ניצחו בזכות שערים של דניאל אלמלח (צמד), איוואן כבת, עבדאללה ג'בארין ושאדי כבהא. הפועל ירוחם ניצחה 1:2 את איחוד צעירי אבו גוש, מצמד שערים בדקות הסיום (82', 99'), בעוד מוחמד עביד קבע 0:1 לאבו גוש תחילה. משה אביטן ומור סויסה הבקיעו למקומיים.

המשחק בין מכבי באר שבע למ.ס. רמלה הוכרע לאחר 19 דקות משחק בלבד, משער בודד של אלי אלבז, שקבע 0:1 למ.ס. רמלה על באר שבע. נוכח התוצאה, רמלה חולקת המקום הרביעי יחד עם הפועל אשקלון, כשלשתיהן 34 נקודות ביד. מכבי באר שבע נשארת לה מתחת לקו האדום כשלרשותה חמש נקודות בלבד, נקודה אחת פחות ממכבי באר יעקב.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, כשלזכותה 47 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 על מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל, משערים של אליאור סיידר (צמד), עילאי שושן ונירן מגירה. שאדי אבו שבלי, מבני ממב"ע, ראה אדום בדקה ה-67. יריבתה לצמרת, הפועל בני עין מאהל, ספגה מהלומה מול מכבי איחוד בני אבטין, כשהפסידה בבית 1:0 משער של עורסאן חליליה בדקה ה-87 להתמודדות.

מ.כ ערד (באדיבות המועדון)

מ.כ. שפרעם חזרה הביתה עם 0:3 על אחווה כפר מנדא, משערים של חוסין בושנאק, אוויס יאסין ומחמוד חאזם. הפועל דיר חנא ובני מג'אר נפרדו ב-2:2. מופלח עזאם וואיל מריסאת הבקיעו לדיר חנא, עלי חמדאן ומוחמד בדארנה למג'אר. 0:5 קליל למכבי בני אבו סנאן על צעירי כפר מנדא, משערים של אנטואן ג'ורי, עוביידה אחמד, עמראן בריק, אנטון בשארה ומוחמד נג'מי.

הפועל איחוד בני סמיע, שיצאה לבענה, ניצחה את הפועל המקומית בתוצאה 0:2 משערים של אנואר מורד ואחמד שאער. נוכח השביתה בחברה הערבית לקראת סוף השבוע שחלף לו, המשחקים בין מכבי בני ג'דיידה מכר למכבי אחווה שעב ובין הפועל כאוכב להפועל בני ג'דיידה מכר נדחו למועד שטרם נקבע במערכות ההתאחדות לכדורגל.

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה מ.ס. טירת הכרמל, כשלזכותה 44 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:4 מוחץ, לא פחות, על הפועל דליית אל כרמל, זו שהובילה הטבלה מזה שבועות. אין ספק שמדובר במהלומה בעבור דליית אל כרמל, שספגה הפסד שלישי העונה וירדה למקום השני, בוודאי כשמדובר במשחק ביתי. מוחמד עומרי התכבד בשלושער, ירדן כהן השלים החגיגה. נתן לקוו, מדליית אל כרמל, ראה אדום (48').

רפיק חלבי, ראש מועצת דליית אל כרמל, ציין לאחר ההפסד: "שחקני הפועל היקרים והאהובים. הרימו את הראש. הליגה ארוכה! ולעולם לא תצעדו לבד! נתקן, נשתפר ונחזור להוביל. חיבוק חזק ואמיץ. דלית אל כרמל מאוחדת מאחוריכם. הלב אדום. הדם אדום, דלית אל כרמל אדומה!!! ראיתם איך עמדו אלף אוהדים והריעו לכם אחרי ההפסד.

הייתם חלבי, איש הפועל דליית אל כרמל, ציין אף הוא לאחר ההפסד הצורם: "אומנם כולנו כואבים ומאוכזבים מהיכולת של הקבוצה היום. אך לא נוכל להתעלם ממה שהיה היום ביציעים לא חלמנו שבשנתיים שאנחנו במועדון הכדורגל יחזור ובכזאת מהירות לכפר האהוב שלנו ותחושת השייכות להפועל חוזרת ובענק".

מ.ס שיכון המרכז (באדיבות המועדון)

"היום הוכחנו שאנחנו כפר שחי ונושם כדורגל ומגיע לנו מועדון שיהיה בליגות הבכירות ביותר. אז זה הזמן להגיד תודה לכל מי שהגיע היום. אומנם הפסדנו והפסד כואב שלא מאפיין את הקבוצה השנה, אך העונה ארוכה והפעל תלחם עד השנייה האחרונה על מאבק העלייה וזה לא יקרה בלי התמיכה האדירה שלכם".

מ.כ. אור עקיבא רשמה 0:2 על מ.ס. כדורגל משהד משערים של אסף ויצמן ואופק מרום, בעוד לירון מכלוף, בהופעת בכורה בין הקורות, הציל הקבוצה לאחר בעיטת עונשין לזכות משהד. מכבי אחי איכסאל הסתפקה ב-0:1 על הפועל רמות מנשה מגידו, משער של עומרי חילו. הפועל בני ערערה עארה רשמה 0:2 על מ.כ. כבביר, משערים של עבדאללה ג'והג'אה וראם ג'והג'אה.

מ.ס. נתניה הביסה 1:7 את מ.כ. צופי חיפה, משערים של גיא סולומון (צמד), טום שרעבי, יובל פורמה, גידי מנשה, אברי לופו ורוני סולטאן. יורי ירוחימוביץ צימק ל-2:1. חסן מחאג'נה ראה אדום בצד של צופי חיפה. בית"ר חיפה ואיחוד בני באקה נפרדו ב-2:2. מחמוד תלס הבקיע צמד לחיפה, אור אליהו ואחמד שומלי הבקיעו לבאקה.

שערים מאוחרים של מוחמד נאטור (76') ואמין מחאג'נה (93) קבעו ניצחון להפועל איחוד בני ג'ת על מ.ס. צעירי חיפה. לאור התוצאה, חולקת ג'ת את המקום הראשון יחד עם מ.ס. טירת הכרמל, שגם היא ניצחה, כשלשתיהן 44 נקודות, נקודה אחת יותר מהפועל דליית אל כרמל. צעירי חיפה במקום החמישי עם 35 נקודות.