יום ראשון, 25.01.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"בית"ר הטובה בליגה, מקווים שיהיה שיפוט הוגן"

במ.ס אשדוד דרוכים לקראת 20:15: "מצפה לנו המשחק הקשה בליגה". באטום הודח מהסגל, אנסה בספק. חג'ג' יפתח לראשונה בהרכב דווקא מול קבוצת האם שלו

|
שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

אחרי רצף של 11 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, במ.ס אשדוד מקווים לעצור הערב (ראשון, 20:15) את התקופה הקשה ולחזור סוף סוף למסלול הניצחונות דווקא מול מוליכת הטבלה, בית"ר ירושלים. במועדון מבינים שמדובר במשחק חשוב במיוחד, נוכח הפער שקטן מהקו האדום לנקודה אחת בלבד, בגלל הניצחון של הפועל ירושלים ביום שישי. 

"מצפה לנו המשחק הכי קשה בליגה", אמרו בעיר הנמל, "בית"ר הקבוצה הכי טובה בליגה, נמצאת בכושר מטורף, הכל הולך איתה וזה עוד משהו שנצטרך להתמודד איתו חוץ מהפער המקצועי שיש. נקווה מאוד שיהיה משחק הוגן בלי טעויות שיפוט". עוד לפני שריקת הפתיחה, המשחק זכה להרבה תשומת לב גם סביב האצטדיון שבו ייערך, נושא שעמד במרכז הכותרות בימים האחרונים ובאשדוד מקווים שהכל יעבור כשורה. 

צמד המאמנים ביצע זעזוע בסגל

בתוך כך, צמד המאמנים ניר ביטון ואבי אבינו ביצעו לקראת המשחק זעזוע בסגל, כשהדיחו את ז‘אן פלורן באטום. באשדוד לא מרוצים מההתנהלות של הקמרוני עוד מימיו של חיים סילבס וביטון החליטו לעשות לכך סוף עם רמז עבה. ביטון ואבינו שוקלים האם להמשיך עם מערך של שלושה בלמים, כפי שהיה במשחק האחרון מול מכבי בני ריינה, או לחזור לקו של ארבעה שחקני הגנה. ההחלטה צפויה להתקבל רק בסמוך למועד המשחק.

ניר ביטון (חגניר ביטון (חג'אג' רחאל)

גם בהרכב עצמו צפויים מספר שינויים. מוחמד עאמר חוזר לאחר שריצה עונש צהובים וצפוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי. מי שצפוי לקבל דקות בכורה בהרכב על חשבון הייפורד בוהאן הוא עילאי חג'ג', שהצטרף בתחילת החלון מבית"ר. באשדוד מתלבטים האם להעניק את חולצת ההרכב לנועם מוצ'ה. יוג'ין אנסה בספק גדול למשחק ומדובר במכה לא פשוטה לאשדוד.

