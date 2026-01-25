מאמן לצ'ה: לא רציתי להוציא את עומרי גאנדלמן

התקשורת האיטלקית התייחסה בהרחבה להופעתו של עומרי גאנדלמן בתיקו המאופס בין לצ'ה ללאציו, משחק שבו הקשר הישראלי פתח בהרכב במרכז המגרש. גאנדלמן קיבל את הציון 6.5 באיטליה, מהגבוהים בקבוצתו, ונרשמה הערכה חיובית בעיקר למחצית הראשונה שלו.

"משחק המסירות של גאנדלמן היה טוב במחצית הראשונה, והפיזיות אפשרה לו לדחוף קדימה מהקישור. במחצית השנייה הוא איבד מעט מהריכוז, אך נשאר ערני ולא יצא מהמשחק", נכתב על הישראלי ב-’pianetalecce’.

בפרשנויות הודגש כי התרומה של גאנדלמן לא נמדדה במספרים התקפיים, אלא בעבודה האפורה וביכולת שלו למלא את הרחבה מאחור. התקשורת ציינה כי הוא היה מהשחקנים שאפשרו ללצ'ה להיות תחרותית מול יריבה עדיפה על הנייר, במיוחד בתקופה רגישה שבה הקבוצה חיפשה יציבות אחרי רצף תוצאות שלילי.

הופעה טובה לגנדלמן, 0:0 בין לצ'ה ללאציו

המחמאה של די פרנצ’סקו

מאמן לצ'ה, אוזביו די פרנצ'סקו, שיבח את הופעת הקבוצה כולה והתייחס גם לגאנדלמן באופן אישי: "לא רציתי להוציא את גאנדלמן. הוא הקשר שנכנס לרחבה טוב יותר מכל אחד אחר בקבוצה". לדבריו, הדגש במשחק היה פחות על שערים ויותר על היכולת להקשות על היריבה ולשמור על איזון, כשהוא מודה שהאיכות בשליש האחרון עדיין חסרה.

המאמן הדגיש כי הקבוצה לא ספגה כמעט מצבים, ציין שגם מעט מזל היה יכול לעזור, והוסיף שהביצוע הגיע אחרי ארבעה הפסדים כואבים, דבר שמאפשר להביט קדימה באופטימיות.