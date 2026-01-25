יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:00
יום ראשון, 25/01/2026, 18:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 23
מנצ'סטר יונייטד
דקה 31
1 0
שופט: קרייג פאוסון
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3725-3923צ'לסי4
3632-3523ליברפול5
3532-3822מנצ'סטר יונייטד6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20
מערכת ONE | 25/01/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
קאסמירו ולאנדרו טרוסאר במאבק (רויטרס)
קאסמירו ולאנדרו טרוסאר במאבק (רויטרס)

ארסנל ומנצ'סטר יונייטד נפגשות בשעה זו באצטדיון האמירויות במסגרת המחזור ה-23 בפרמייר ליג, למפגש נוסף ביריבות היסטורית שעיצבה תקופה שלמה בכדורגל האנגלי. זהו פרק חדש עבור השדים האדומים תחת מייקל קאריק, שמגיע לאחד המבחנים הקשים בליגה מול מוליכת הטבלה, ארסנל של מיקל ארטטה, כשהמאבק בצמרת ובאזור ליגת האלופות מוסיף למשחק חשיבות מיוחדת.

התותחנים מגיעים במצב רוח מצוין. באמצע השבוע הם הרשימו עם ניצחון חוץ 1:3 על אינטר בליגת האלופות, שביסס אותם בפסגת הטבלה באלופות. בליגה ארסנל פתחה את המחזור עם יתרון של 7 נקודות וללא הפסד ב-12 משחקים רשמיים ברציפות, עם 10 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. אמנם שני משחקי ליגה רצופים הסתיימו ב-0:0, אך בשניהם היריבות לא רשמו אפילו בעיטה אחת למסגרת, והמאזן הביתי העונה בליגה של חניכיו של ארטטה כמעט מושלם עם תשעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו(נגד ליברפול ומנצ’סטר סיטי).

מנצ'סטר יונייטד מנגד, מגיעה אחרי הצהרת כוונות מרשימה, עם ניצחון 0:2 על מנצ'סטר סיטי במחזור הקודם, שהיווה פתיחה אידיאלית לעידן קאריק על הקווים. השדים האדומים נמצאים נקודה אחת בלבד מתחת לטופ 4, ללא הפסד ב-5 משחקי ליגה רצופים, עם 2 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מאז פיטוריו של רובן אמורים, יונייטד היא הקבוצה עם מספר הבעיטות הגבוה ביותר בליגה, 41, וגם עם הכי הרבה בעיטות למסגרת, 17. מנגד, היא עדיין מחפשת ניצחון חוץ ראשון אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון מחוץ לאולד טראפורד.

הנתונים ההיסטוריים נוטים לטובת ארסנל. היא ניצחה בארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות באמירויות ולא הפסידה ליונייטד בשישה מפגשי ליגה רצופים בכל המסגרות. עם זאת, יונייטד יכולה לשאוב עידוד מהניצחון בגביע על המגרש הזה בעונה שעברה. שבעה מתוך תשעת המשחקים האחרונים של ארסנל הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות, בעוד שיונייטד פגעה בקורה או במשקוף לא פחות מ-17 פעמים העונה, יותר מכל קבוצה אחרת, וגם כבשה לפחות 2 שערים ב-6 מתוך 8 משחקי החוץ האחרונים שלה בכל המסגרות, כך שלפי הסטטיסטיקות צפוי לנו מפגש מרתק ורב שערים בלונדון.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • רייס הגביה כדור נייח לרחבה, סובימדני הגיע ראשון ונגח מקרוב טוב למסגרת, אך למנס הגיב נהדר והדף לקרן
  • '14
  • החמצה
  • רייס הוביל התקפה יפה של ארסנל והשאיר את סאליבה באגף לבד ברחבה, האחרון ניסה להחזיר את הכדור לרייס שבעט בנגיעה, אך נבלם
  • '9
  • החמצה
  • טרוסאר ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קרייג פאוסון הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו