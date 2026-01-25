הרכבים וציונים



קאסמירו ולאנדרו טרוסאר במאבק (רויטרס) קאסמירו ולאנדרו טרוסאר במאבק (רויטרס)

ארסנל ומנצ'סטר יונייטד נפגשות בשעה זו באצטדיון האמירויות במסגרת המחזור ה-23 בפרמייר ליג, למפגש נוסף ביריבות היסטורית שעיצבה תקופה שלמה בכדורגל האנגלי. זהו פרק חדש עבור השדים האדומים תחת מייקל קאריק, שמגיע לאחד המבחנים הקשים בליגה מול מוליכת הטבלה, ארסנל של מיקל ארטטה, כשהמאבק בצמרת ובאזור ליגת האלופות מוסיף למשחק חשיבות מיוחדת.

התותחנים מגיעים במצב רוח מצוין. באמצע השבוע הם הרשימו עם ניצחון חוץ 1:3 על אינטר בליגת האלופות, שביסס אותם בפסגת הטבלה באלופות. בליגה ארסנל פתחה את המחזור עם יתרון של 7 נקודות וללא הפסד ב-12 משחקים רשמיים ברציפות, עם 10 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. אמנם שני משחקי ליגה רצופים הסתיימו ב-0:0, אך בשניהם היריבות לא רשמו אפילו בעיטה אחת למסגרת, והמאזן הביתי העונה בליגה של חניכיו של ארטטה כמעט מושלם עם תשעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו(נגד ליברפול ומנצ’סטר סיטי).

מנצ'סטר יונייטד מנגד, מגיעה אחרי הצהרת כוונות מרשימה, עם ניצחון 0:2 על מנצ'סטר סיטי במחזור הקודם, שהיווה פתיחה אידיאלית לעידן קאריק על הקווים. השדים האדומים נמצאים נקודה אחת בלבד מתחת לטופ 4, ללא הפסד ב-5 משחקי ליגה רצופים, עם 2 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מאז פיטוריו של רובן אמורים, יונייטד היא הקבוצה עם מספר הבעיטות הגבוה ביותר בליגה, 41, וגם עם הכי הרבה בעיטות למסגרת, 17. מנגד, היא עדיין מחפשת ניצחון חוץ ראשון אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון מחוץ לאולד טראפורד.

הנתונים ההיסטוריים נוטים לטובת ארסנל. היא ניצחה בארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות באמירויות ולא הפסידה ליונייטד בשישה מפגשי ליגה רצופים בכל המסגרות. עם זאת, יונייטד יכולה לשאוב עידוד מהניצחון בגביע על המגרש הזה בעונה שעברה. שבעה מתוך תשעת המשחקים האחרונים של ארסנל הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות, בעוד שיונייטד פגעה בקורה או במשקוף לא פחות מ-17 פעמים העונה, יותר מכל קבוצה אחרת, וגם כבשה לפחות 2 שערים ב-6 מתוך 8 משחקי החוץ האחרונים שלה בכל המסגרות, כך שלפי הסטטיסטיקות צפוי לנו מפגש מרתק ורב שערים בלונדון.