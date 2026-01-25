20 נקודות לעמנואל שארפ, 11 נקודות לעומר מאייר

לילה יוצא דופן נרשם בין שבת לראשון בכדורסל המכללות בארצות הברית, עם נתון שלא נראה כבר יותר מ-20 שנה: שלושה שחקני שנה ראשונה שונים חצו באותו ערב את רף 40 הנקודות. מעבר לסטטיסטיקה החריגה, זה היה ערב עמוס עבור השחקנים הישראלים, שחלקם היו מעורבים ישירות במשחקים עתירי הנקודות וחלקם סיפקו הופעות אישיות בולטות, גם אם לא תמיד זה הסתיים בניצחון קבוצתי.

עומר מאייר המשיך להציג מגמת שיפור בפרדו עם אחד ממשחקיו היעילים העונה. הוא קלע 11 נקודות ב-21 דקות, באחוזים טובים מהשדה, והוסיף גם 2 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. למרות התרומה שלו, פרדו נכנעה בפעם השלישית העונה לאילינוי, במשחק שבו קיטון וואגלר סיפק תצוגת ענק עם 46 נקודות לזכות המנצחת.

ערב עמוס לישראלים מעבר לים

גם עמנואל שארפ היה במוקד, כשהמשיך להוכיח יציבות התקפית ביוסטון עם 20 נקודות ב-35 דקות, כולל שלוש שלשות. אלא שגם במקרה שלו זה לא הספיק, והקבוצה הפסידה לטקסס טק החזקה. מי שגנב את ההצגה במשחק הזה היה קינגסטון פלמינגס, פרשמן נוסף, שסיים עם 42 נקודות ב-38 דקות. במקביל, אלון מיכאלי וקולורדו לא מצליחים לצאת מהתקופה הרעה. שחקן הפנים קלע 6 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אך קבוצתו הפסידה לסנטרל פלורידה.

עומר מאייר (IMAGO)

ניצחון ישראלי הגיע מכיוונו של נועם דוברת, שמיעט לשחק אך היה חלק מניצחון של מיאמי על סירקיוז. דוברת קלע 5 נקודות ב-3 דקות בלבד, כשעיקר תשומת הלב בארצות הברית הופנתה דווקא לדאנק מרהיב של קיאן אנתוני, בנו של כרמלו, שסיים את המשחק עם 13 נקודות. מנגד, שון אבייב ממשיך לחפש יציבות בסינסינטי, כשקיבל דקות מועטות ולא קלע בהפסד לאריזונה סטייט.

בגזרת היתר, יואב ברמן בלט למרות הפסד נוסף של קווינס, עם 10 נקודות, 5 אסיסטים ו-4 ריבאונדים ב-29 דקות. עופרי נווה תרם 12 נקודות, ריבאונד ושני אסיסטים, אך אורל רוברטס ספגה תבוסה קשה מול צפון דקוטה סטייט. גם יונתן לוי חווה ערב מאכזב עם פפרדיין, כשהקבוצה הובסה על ידי וושינגטון סטייט והוא סיים ללא נקודות. אצל הנשים, תמר זינגר סיפקה הופעה מצוינת עם תרומה רחבה בכל קטגוריה בניצחון של מיאמי אוהיו, בעוד ליהי עזורי חזרה לעצמה התקפית עם 14 נקודות מהספסל, אך סאות'איסטרן לואיזיאנה הפסידה במשחק צמוד.