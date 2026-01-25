יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:04
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

ר"ג תעלה עם גופיות רטרו לזכרו של ליאור ליובין

הקבוצה תקדיש את המשחק מול מכבי ת"א ב-20:55 לשחקן העבר של שתי הקבוצות, הראל מויאל ישיר את התקווה. ברנר: "נהיה בהרכב של מעטים מול רבים, נילחם"

|
שמוליק ברנר (לילך וויס-רוזנברג)
שמוליק ברנר (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רמת גן תארח הערב (ראשון, 20:55) את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-15 בליגת ווינר סל, במשחק שיוקדש לזכרו של שחקן העבר שלה, ליאור ליובין ז"ל, שנפטר לפני שנתיים. שחקני רמת גן, ישחקו הערב בגופיות רטרו שהופקו במיוחד לקראת המשחק בחסות הספונסרית TISSOT, מעניקת החסות לקבוצה בזמנו ולמשחק הערב, שעוצבו בסגנון הגופיות בהן שיחק ליובין בקבוצה בסדרת גמר הפלייאוף בעונת 2001/2002 נגד מכבי תל אביב. את ההמנון הלאומי, התקווה, ישיר הזמר והיוצר הראל מויאל, מי שזכה בכוכב נולד 2 בשנת 2004 ומאז הפך לאחד הזמרים הפופולריים והמוכרים בישראל. 

ברמת גן זוכרים היטב את המשחק בין השתיים בסיבוב הקודם בהיכל מנורה מבטחים בו הוליכה הקבוצה של שמוליק ברנר עד הדקה ה-37 (77:81) ושמטה בסיום ניצחון יוקרתי כשנוצחה 84:81. רמת גן תחסר את ז'ורדאן ניקוליס שהורחק משני משחקים על ידי ועדת המשמעת של איגוד הכדורסל. הקבוצה מדורגת במקום השמיני בטבלת הליגה עם מאזן של 6 ניצחונות ו-8 הפסדים בעוד מכבי תל אביב מדורגת במקום השני עם מאזן של 13 ניצחונות והפסד בודד. 

ברנר: “נשחק מול יריבה שהיא פייבוריטית ברורה”

שמוליק ברנר אמר לקראת המשחק: "במשחק הראשון שלנו נגד מכבי תל אביב התמודדנו כשווים במרבית דקות המשחק, אך לצערי הרב לא הצלחנו לנצח. צברנו ביטחון מהמשחק ההוא ומהדרך שעשינו בחודש וחצי האחרון כשאנחנו משחקים עם ארבעה זרים בלבד. בתקופה זו הקבוצה התלכדה והצלחנו לגבש את הרוח והלחימה הקבוצתית שלנו אליה אנו שואפים. הרוח הזאת היא המרכיב הראשון במעלה בחשיבותו. בגלל הרחקתו של ז'ורדאן ניקוליס נהיה בהרכב של מעטים מול רבים ונבוא להילחם מול קבוצה מצוינת ועמוקה מאוד עם כלי נשק רבים”. 

שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)

ברנר הוסיף: "אני מצפה מהשחקנים שלי להביא את הרוח הקבוצתית והלכידות ושנמשיך להשתפר. בכל שבוע אנחנו עושים צעד נוסף קדימה מבחינה מקצועית, בעיקר בהבנת החוזקות שלנו ובהיכרות שלנו האחד את השני ואיך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני להיות טובים יותר כקבוצה. זאת הרוח שניצחה את המשחק האחרון בראשון לציון. ההבנה, שבכל ערב נתון שחקן אחר יכול לקחת על עצמו ולתת יותר, כפי שעשו זאת פרדי בורדיון ואדם אריאל במשחק האחרון, זה מה שאנחנו צריכים גם הפעם. המשימה קשה מאוד כי אנחנו משחקים נגד יריבה שהיא פייבוריטית ברורה. אנחנו צריכים את התמיכה, העזרה והעידוד של הקהל שלנו בזיסמן ומצפים לראות את כולם בערב חם".

עודד שעשוע, חברו הטוב של ליאור ליובין, שהיה עבורו מורה דרך, מודל לחיקוי ומנטור, ושיחק אחתו בשתי העונות האחרונות שלו בקבוצה הבוגרת של המועדון, אמר דברים לזכרו: “ליאור היה אחד השחקנים הכי מיוחדים שיצא לי לראות ולשחק לצידו. הוא היה מודל הערצה שלי. הוא היה גם חבר וזוהי זכות גדולה לקרוא לו כך. אני בהכרת תודה גדולה על השנים שזכיתי להיות קרוב אליו ולקבל את האהבה שלו אליי. הייתה לו אהבה ללא תנאי בצורה יוצאת דופן שקשה היה לחוות אותה בחיים הרגילים וזוהי זכות גדולה. ליאור לימד אותי המון ברמה המקצועי ובעיקר ברמה האנושית. הוא היה אדם חכם ומיוחד. ליאור מאוד חסר לי ואני בטוח שהוא חסר לכולנו. אני שמח שאנחנו מוצאים את הרגעים להנציח את הדמות המופלאה הזאת. אצלי הוא חי ממש באופן יום יומי".

