יום ראשון, 25/01/2026, 20:15אצטדיון י"אליגת העל Winner - מחזור 20
בית"ר ירושלים
דקה 32
1 0
שופט: אביב קליין
שער עילאי חג'ג' (6)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 25/01/2026 20:15
הרכבים וציונים
 
 
מ.ס אשדוד - בית
מ.ס אשדוד - בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

המחזור ה-20 של ליגת העל נמשך בשעה זו עם משחק מסקרן באצטדיון הי”א בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים. אחרי סאגה שנמשכה במשך כל השבוע בנוגע לאצטדיון בו יתקיים המשחק, לבסוף הוא נערך באצטדיון הביתי של הקבוצה מעיר הנמל.

בית”ר ירושלים מגיעה למשחק במומנטום נהדר כשהיא מחזיקה ברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות והפעם האחרונה שהפסידה הייתה ב-3 לנובמבר. יחד עם זאת, לחץ גדול מונח על כתפיהם של ברק יצחקי וחניכיו, זאת לאחר שהפועל באר שבע גברה על עירוני קריית שמונה וחזרה לפסגה.

בצד השני, מ.ס אשדוד נמצאת בכושר רע מאוד. הקבוצה סופרת כבר 11 משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. חילופי המאמנים אולי עזרו במעט, כי הקבוצה עצרה את רצף ההפסדים במשחק הבכורה של ניר ביטון על הקווים, אך 0:0 מול נועלת הטבלה בני ריינה זה בוודאי לא מה שהוציא את הקבוצה מעיר הנמל מהמשבר. ניצחון על האימפריה מהבירה לעומת זו דווקא כן יכול לעשות זאת.

בסיבוב הראשון, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי. בעונה שעברה לעומת זאת, הקבוצות נפגשו פעמיים ובשני המשחקים בית”ר ירושלים ניצחה בתוצאה זהה – 2:3. הפעם האחרונה בה מ.ס אשדוד יצאה מנצחת במפגש הזה במסגרת הליגה הייתה בינואר 2022, אז שערים של חמודי כנעאן ועוז בילו העניקו לה 0:2 יוקרתי בטדי.

מחצית ראשונה
  • '22
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לבית"ר. אדג'יי איבד ברשלנות, קאלו מסר למוזי, שבעט חלש ושטוח ונהדף לקרן על ידי אחד משחקני ההגנה
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • ג'ונבוסקו קאלו הכשיל את אבישי כהן וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • עמנואל אדג'יי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '12
  • חילוף
  • חילוף מוקדם באשדוד. יוג'ין אנסה נפצע וירד מוקדם, נהוראי דבוש נכנס
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
  • '7
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: פתיחה סוערת באצטדיון הי"א. אנסה השתחרר משני שחקנים, בעט נפלא אל עבר השער, מיגל סילבה הדף לא מספיק טוב, חג'ג' עט על הריבאונד וכבש
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה כבר תוך דקה וחצי. בית"ר איבדה כדור, אשדוד חטפה, קימבידי הגביה נהדר לרחבה, חג'ג' הגיע לנגיחה, אך החמיץ
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!
