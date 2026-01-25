איציק כלפי
מ.ס אשדוד - בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
המחזור ה-20 של ליגת העל נמשך בשעה זו עם משחק מסקרן באצטדיון הי”א בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים. אחרי סאגה שנמשכה במשך כל השבוע בנוגע לאצטדיון בו יתקיים המשחק, לבסוף הוא נערך באצטדיון הביתי של הקבוצה מעיר הנמל.
בית”ר ירושלים מגיעה למשחק במומנטום נהדר כשהיא מחזיקה ברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות והפעם האחרונה שהפסידה הייתה ב-3 לנובמבר. יחד עם זאת, לחץ גדול מונח על כתפיהם של ברק יצחקי וחניכיו, זאת לאחר שהפועל באר שבע גברה על עירוני קריית שמונה וחזרה לפסגה.
בצד השני, מ.ס אשדוד נמצאת בכושר רע מאוד. הקבוצה סופרת כבר 11 משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. חילופי המאמנים אולי עזרו במעט, כי הקבוצה עצרה את רצף ההפסדים במשחק הבכורה של ניר ביטון על הקווים, אך 0:0 מול נועלת הטבלה בני ריינה זה בוודאי לא מה שהוציא את הקבוצה מעיר הנמל מהמשבר. ניצחון על האימפריה מהבירה לעומת זו דווקא כן יכול לעשות זאת.
בסיבוב הראשון, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי. בעונה שעברה לעומת זאת, הקבוצות נפגשו פעמיים ובשני המשחקים בית”ר ירושלים ניצחה בתוצאה זהה – 2:3. הפעם האחרונה בה מ.ס אשדוד יצאה מנצחת במפגש הזה במסגרת הליגה הייתה בינואר 2022, אז שערים של חמודי כנעאן ועוז בילו העניקו לה 0:2 יוקרתי בטדי.
מחצית ראשונה
-
'22
- חצי מצב ראשון לבית"ר. אדג'יי איבד ברשלנות, קאלו מסר למוזי, שבעט חלש ושטוח ונהדף לקרן על ידי אחד משחקני ההגנה
-
'17
- ג'ונבוסקו קאלו הכשיל את אבישי כהן וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
-
'14
- עמנואל אדג'יי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'12
- חילוף מוקדם באשדוד. יוג'ין אנסה נפצע וירד מוקדם, נהוראי דבוש נכנס
-
'7
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: פתיחה סוערת באצטדיון הי"א. אנסה השתחרר משני שחקנים, בעט נפלא אל עבר השער, מיגל סילבה הדף לא מספיק טוב, חג'ג' עט על הריבאונד וכבש
-
'2
- הזדמנות ראשונה כבר תוך דקה וחצי. בית"ר איבדה כדור, אשדוד חטפה, קימבידי הגביה נהדר לרחבה, חג'ג' הגיע לנגיחה, אך החמיץ
-
'1
- השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!