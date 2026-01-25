רבע 1, 06:34: עירוני ר"ג - מכבי ת"א 8:9

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כאשר מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי רמת גן, למשחק בין שתי קבוצות שפתחו את הסיבוב השני של הליגה ברגל ימין. בסיבוב הקודם הובילו חניכיו של שמוליק ברנר לאורך כמעט 34 דקות במצטבר ולא היו רחוקים מניצחון היסטורי בהיכל מנורה מבטחים, אך ברבע הרביעי נעצרו על שבע נקודות בלבד וראו את הצהובים נחלצים בעור שיניהם עם 81:84 בתום מותחן. המפגש הנוכחי יוקדש לזכרו של ליאור ליובין ז"ל, שלבש בעבר את מדי שתי הקבוצות והלך לעולמו השבוע לפני שנתיים.

הצהובים אומנם פתחו את שבוע היורוליג היווני בהפסד לאולימפיאקוס 100:93 בחוץ, אך סגרו אותו בניצחון דרמטי על פנאתינייקוס 71:74 בבית, ששיפר את מאזנם במפעל ל-14:10. חניכיו של עודד קטש שבים כעת לזירה המקומית, שם הם מחזיקים במאזן 1:13 וברצף של שמונה ניצחונות, כאשר רק האחרון שבהם, 83:88 קשה על הפועל חולון בחוץ, הסתיים בפער חד ספרתי. כעת, מחזיקת גביע המדינה תנסה לשמור על המומנטום בליגה רגע לפני שתחל את מסע ההגנה על התואר בשלב רבע הגמר, שבו תתארח אצל עירוני קריית אתא ביום ראשון הבא.

מנגד, שחקניו של שמוליק ברנר חזרו בשבוע שעבר למסלול עם ניצחון ליגה שני מחוץ לאולמם הביתי, 87:99 מותח על מכבי ראשון לציון בתום הארכה, אחרי שכפו תוספת זמן עם ריצת 0:11 בשלהי הרבע הרביעי. החבורה מזיסמן, שעומדת על מאזן 8:6 שלילי, היא אחת מארבע הקבוצות היחידות בליגה שעוד לא רשמו העונה רצף חיובי, לצד נועלות הטבלה מכבי רעננה, הפועל גליל עליון ואליצור נתניה, והיא תנסה לשנות את הנתון הזה מול יריבה שעליה גברה לאחרונה אי שם ב-31 בדצמבר 2007. עם זאת, אותו ניצחון לא רק נרשם באותו אולם שבו ייערך גם המפגש הקרוב, עם 84:106 בזיסמן, אלא גם הושג מול לא אחר מאשר עודד קטש, ואף הוביל לסיום הקדנציה הקודמת שלו על הקווים בצהוב.



עודד קטש, שעומד על מאזן כולל של 330 ניצחונות ו־139 הפסדים בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, מציין הערב את משחקו ה-500 על הקווים ומדורג שישי בקטגוריה מבין מאמני כל הזמנים – כשלפניו רק יהושע רוזין ז"ל (655), אפי בירנבוים (616), אריאל בית הלחמי (549), פיני גרשון (547) וצביקה שרף (535).

רבע ראשון

חמישייה מכבי רמת גן: גיל בני, דריון אטקינס, אדם אריאל, רונאלדו סגו ודרו קרופורד

חמישייה מכבי תל אביב: ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, רומן סורקין, וויל ריימן ותמיר בלאט