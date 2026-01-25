יום ראשון, 25.01.2026 שעה 17:38
יום ראשון, 25/01/2026, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 21
אוביידו
דקה 20
0 0
שופט: חואן מרטינס מונוארה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20
מערכת ONE | 25/01/2026 17:15
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל בפעולה (רויטרס)
לאמין ימאל בפעולה (רויטרס)

אחרי 43 ימים של משחקים מחוץ לקאמפ נואו, ברצלונה חוזרת הביתה. הקטלונים מארחים בשעה זו את אוביידו במחזור ה-21 של הליגה הספרדית והם רוצים לחזור לנצח ולשוב לפסגה. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

בארסה מגיעה למשחק אחרי הניצחון 2:4 על סלביה פראג בליגת האלופות, אבל במחזור האחרון בליגה היא הפסידה 2:1 לריאל סוסיאדד, ונתנה לריאל מדריד להתקרב. הבאסקים עצרו את המכונה של האנזי פליק אחרי רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות.

הבלאוגרנה מתחילים את המשחק במקום השני ובמרחק שתי נקודות מהמוליכה (לפחות זמנית) ריאל מדריד, לה משחק אחד יותר. ניצחון כמובן יחזיר את בארסה לפסגה, לפני מחזור הסיום המכריע והדרמטי של ליגת האלופות ביום רביעי, בו הקטלונים יארחו את קופנהאגן הדנית. פדרי ופראן טורס הפצועים נעדרים משורות המארחים.

אוביידו מגיעה לקאמפ נואו מהמקום האחרון בליגה הספרדית, כשלזכותה 13 נקודות בלבד. הניצחון האחרון של העולה החדשה היה 1:2 על ולנסיה בסוף חודש ספטמבר, ומאז עברו כבר 14 משחקים ללא ניצחון. האורחת חייבת ניצחון כמו אוויר לנשימה, כשהיא במרחק של שמונה נקודות מחוף מבטחים.

מחצית ראשונה
  • '15
  • אחר
  • פתיחה מאוד מהוססת לברצלונה, שגם לא מצליחה לבסס שליטה בכדור וגם לא מגיעה למצבים מסוכנים בחצי של אוביידו
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • ג'רארד מרטין הוא המוצהב הראשון של המשחק לאחר שעצר התקפה מתפרצת של אוביידו
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! חואן מרטינס מונוארה הוציא לדרך את ההתמודדות
שחקני ברצלונה ואוביידו לפני המשחק (רויטרס)שחקני ברצלונה ואוביידו לפני המשחק (רויטרס)
לאמין ימאל מתחמם (רויטרס)לאמין ימאל מתחמם (רויטרס)
יציעי הקאמפ נואו (רויטרס)יציעי הקאמפ נואו (רויטרס)
