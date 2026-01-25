בטבריה מרוצים מהנק': חזרנו מפיגור, הראינו אופי

בעירוני טבריה יצאו בסך הכל מרוצים מהנקודה שהשיגו אתמול (שבת) ב-1:1 הדרמטי מול בני סכנין. לאחר שבמשך כמעט כל המשחק לא הגיעה הקבוצה של אלירן חודדה למצבים ונקלעה לפיגור, בעקבות טעות קשה של סמביניה, הגיע הפנדל, בו הוכשל עידן ברנס ברחבה ע"י חסן חילו ואיתמר שבירו כבש בדקות הסיום כדי לחלץ נקודה.

אגב, סביב הפנדל, הראשון שקיבלה עירוני טבריה העונה, היה ויכוח, כאשר סטניסלב בילנקי לקח את הכדור כדי לבעוט, אך גם שבירו ביקש לבעוט ואלירן חודדה הכריע כי שבירו אכן יבעט. "אין ספק שזה לא היה משחק טוב שלנו", אמרו במועדון, "אבל דווקא בגלל זה חשוב שידענו לחזור מפיגור ולא הפסדנו. אם היו עוד כמה דקות אולי גם היינו מנצחים".

במועדון ציינו לטובה את החילופים שעשה אלירן חודדה בפיגור והעירו את הקבוצה. מחמאות ניתנו גם לווהיב חביבאללה ועידן ברנס, שמיד עם כניסתם כמעט השוו במהלך משולב של שניהם וכמובן שברנס הוכשל לפנדל שעשה את השוויון ולאחר מכן לחביבאללה אף הייתה הזדמנות פז לייצר מהפך.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

“סמביניה חייב להיות יותר מרוכז”

מה שכן מדאיג את הקבוצה הוא קודם כל ששוב הקבוצה לא הייתה טובה בפתיחת המשחק ולא הייתה רחוקה מלספוג שוב שער מהיר. "אנחנו חייבים להבין למה אנחנו מתחילים משחקים בצורה לא טובה", אמרו במועדון, "הפעם אמנם לא ספגנו, אבל שוב נראינו רע ונלחצנו אחורה”.

הדבר השני המדאיג הוא סמביניה, שזאת לא הפעם הראשונה העונה שהוא עושה טעות קריטית שעולה בשער חובה. "סמביניה חייב להיות יותר מרוכז", אמרו בקבוצה, "אנחנו מצפים ממנו להרבה יותר שקט בפעולות האלה. הוא בלם נהדר, אבל אסור לו לעשות טעויות כאלה קריטיות".

סמביניה בפעולה (חג'אג' רחאל)

“הפרשה לא מעניינת אותנו”

איתמר שבירו אמר בסיום: "התחלנו את המשחק לא טוב, אבל שמח שהחילופים, בין היתר גם שלי, תרמו לשינוי. זה לא חשוב שכבשתי בפנדל, אני רוצה לכבוש כמה שיותר כדי לעזור לקבוצה וזה מה שעשיתי היום”. החלוץ נשאל על החשד החוזים הכפולים וענה: "אותנו זה לא מעניין. בהנהלה מטפלים בזה ואנחנו צריכים לעשות מה שצריך על המגרש כדי לנצח”.

בקבוצה רוצים, כמובן, לחזק את הקבוצה בחלון ינואר, אך מודים שהמצב הסבוך סביב פרשת החוזים הכפולים משפיע ומפריע. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, כבר התייחס לכך אתמול, כשהתראיין ל-ONE ואמר שזרים חוששים להגיע, כי הם קוראים בתקשורת על כך שהולכים להוריד לקבוצה נקודות וגם המאמן, אלירן חודדה, התייחס לכך אתמול, כשנשאל על כך וענה: “אנחנו נמצאים בקשר עם כמה שחקנים. נקווה שהשבוע יתבהרו דברים ונוכל לסגור עם רכש". בקבוצה מחפשים מגן ימני, קשר אמצע ושחקן כנף.