יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בטבריה מרוצים מהנק': חזרנו מפיגור, הראינו אופי

יחד עם זאת, דאגה בקבוצה מפתיחת המשחקים ומהטעויות של סמביניה. שבירו: "הפרשה לא מעניינת אותנו, אנחנו באים לשחק". וגם: הוויכוח לפני הפנדל והרכש

|
איתמר שבירו חוגג (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו חוגג (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה יצאו בסך הכל מרוצים מהנקודה שהשיגו אתמול (שבת) ב-1:1 הדרמטי מול בני סכנין. לאחר שבמשך כמעט כל המשחק לא הגיעה הקבוצה של אלירן חודדה למצבים ונקלעה לפיגור, בעקבות טעות קשה של סמביניה, הגיע הפנדל, בו הוכשל עידן ברנס ברחבה ע"י חסן חילו ואיתמר שבירו כבש בדקות הסיום כדי לחלץ נקודה.

אגב, סביב הפנדל, הראשון שקיבלה עירוני טבריה העונה, היה ויכוח, כאשר סטניסלב בילנקי לקח את הכדור כדי לבעוט, אך גם שבירו ביקש לבעוט ואלירן חודדה הכריע כי שבירו אכן יבעט. "אין ספק שזה לא היה משחק טוב שלנו", אמרו במועדון, "אבל דווקא בגלל זה חשוב שידענו לחזור מפיגור ולא הפסדנו. אם היו עוד כמה דקות אולי גם היינו מנצחים". 

במועדון ציינו לטובה את החילופים שעשה אלירן חודדה בפיגור והעירו את הקבוצה. מחמאות ניתנו גם לווהיב חביבאללה ועידן ברנס, שמיד עם כניסתם כמעט השוו במהלך משולב של שניהם וכמובן שברנס הוכשל לפנדל שעשה את השוויון ולאחר מכן לחביבאללה אף הייתה הזדמנות פז לייצר מהפך. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

“סמביניה חייב להיות יותר מרוכז”

מה שכן מדאיג את הקבוצה הוא קודם כל ששוב הקבוצה לא הייתה טובה בפתיחת המשחק ולא הייתה רחוקה מלספוג שוב שער מהיר. "אנחנו חייבים להבין למה אנחנו מתחילים משחקים בצורה לא טובה", אמרו במועדון, "הפעם אמנם לא ספגנו, אבל שוב נראינו רע ונלחצנו אחורה”.

הדבר השני המדאיג הוא סמביניה, שזאת לא הפעם הראשונה העונה שהוא עושה טעות קריטית שעולה בשער חובה. "סמביניה חייב להיות יותר מרוכז", אמרו בקבוצה, "אנחנו מצפים ממנו להרבה יותר שקט בפעולות האלה. הוא בלם נהדר, אבל אסור לו לעשות טעויות כאלה קריטיות". 

סמביניה בפעולה (חגסמביניה בפעולה (חג'אג' רחאל)

“הפרשה לא מעניינת אותנו”

איתמר שבירו אמר בסיום: "התחלנו את המשחק לא טוב, אבל שמח שהחילופים, בין היתר גם שלי, תרמו לשינוי. זה לא חשוב שכבשתי בפנדל, אני רוצה לכבוש כמה שיותר כדי לעזור לקבוצה וזה מה שעשיתי היום”. החלוץ נשאל על החשד החוזים הכפולים וענה: "אותנו זה לא מעניין. בהנהלה מטפלים בזה ואנחנו צריכים לעשות מה שצריך על המגרש כדי לנצח”.

בקבוצה רוצים, כמובן, לחזק את הקבוצה בחלון ינואר, אך מודים שהמצב הסבוך סביב פרשת החוזים הכפולים משפיע ומפריע. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, כבר התייחס לכך אתמול, כשהתראיין ל-ONE ואמר שזרים חוששים להגיע, כי הם קוראים בתקשורת על כך שהולכים להוריד לקבוצה נקודות וגם המאמן, אלירן חודדה, התייחס לכך אתמול, כשנשאל על כך וענה: “אנחנו נמצאים בקשר עם כמה שחקנים. נקווה שהשבוע יתבהרו דברים ונוכל לסגור עם רכש". בקבוצה מחפשים מגן ימני, קשר אמצע ושחקן כנף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */