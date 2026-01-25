יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 1, 00:16: הפועל ת"א - הפועל ב"ש 29:20

ליגת ווינר סל, מחזור 15: אחרי ההפסד המביך לפרטיזן, בו איבדה יתרון של 27 נקודות, הקבוצה של איטודיס שבה לזירה המקומית ומקווה לחזור גם לנצח

|
ים מדר (רועי כפיר)
ים מדר (רועי כפיר)

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו בהיכל מנורה מבטחים, כאשר הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע/דימונה למשחק השלישי ביניהן העונה, כולל בגביע ווינר סל, כאשר המאזן עד כה עומד על 0:2 לתל אביבים: ברבע הגמר של טורניר קדם העונה הם ניצחו 86:98 בהיכל קבוצת שלמה, ואילו בסיבוב הראשון של הליגה רשמו 77:102 בקונכייה, כאשר טאי אודיאסי מוביל שישה שחקנים בספרות כפולות עם 18 נקודות.
 
חניכיו של דימיטריס איטודיס אומנם פתחו את השבוע החולף בשני ניצחונות בית, 66:75 על אליצור נתניה בליגה ו־66:71 על אנאדולו אפס ביורוליג, אבל מגיעים דווקא אחרי הפסד חוץ צורב לפרטיזן בלגרד 104:101 בהארכה – אחרי שאיבדו יתרון של 27 נקודות.

דווקא בשני המשחקים שמהם יצאו עם ידם על העליונה שברו התל אביבים שיאים שליליים בהתקפה, כשמול היהלומים הם משיגים את מספר הנקודות המועט ביותר שלהם העונה בזירה המקומית ואילו מול הטורקים קולעים את הכמות הכי נמוכה שצברו בהתמודדות שלא הסתיימה בהפסד, אך בשני המקרים גם עצרו את יריבותיהם על 66 נקודות בדיוק – כולל מחצית שנייה שבה ספגו רק 26 ו־23 בהתאמה. מוליכת הליגה, שמחזיקה במאזן 1:13, תשאף למצוא מחדש את השטף – רגע לפני צמד מפגשים עם הפועל ירושלים, הראשון מביניהם ברבע גמר גביע המדינה.

בצד השני, האדומים מבירת הנגב ירדו בשבוע שעבר למאזן 9:6 שלילי אחרי הפסד להפועל העמק 93:86 בקונכייה, שם הם עומדים העונה רק על שני ניצחונות משמונה משחקים, אך דווקא מחוץ לביתם הם הפסידו עד כה רק פעמיים וניצחו בארבעת המקרים האחרים, כולל בשלושת האחרונים. במפגש הקודם עם יריבתם הקרובה אפשרו לה הדרומיים להשיג 14 חטיפות, הכמות הכי גבוהה שלה העונה בזירה המקומית, והערב הם יצטרכו לשמור טוב יותר על הכדור מול הקבוצה שמדורגת ראשונה ביצירת נקודות מאיבודים עם 23.9 למשחק, וגם להרחיק אותה ככל האפשר מהצבע, שם היא משיגה הכי הרבה נקודות בליגה עם 41.6 בממוצע.
 
הפועל תל אביב אומנם מובילה 7:12 במאזן כל הזמנים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אבל המפגש האחרון שהתקיים בהיכל מנורה מבטחים הסתיים אשתקד דווקא בניצחון של הפועל באר שבע/דימונה – 92:93 דרמטי אחרי שלשת קלאץ' אדירה של אייברסון מולינאר. בכלל, עשרה מ־19 המשחקים בין השתיים עד היום הסתיימו בפער חד־ספרתי – ארבעה מהם בהפרש של שלוש נקודות ומטה.

רבע ראשון: 

חמישיית הפועל תל אביב: אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, ים מדר ותומר גינת.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: ג’ייק אוניל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם וקודי דמפס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */