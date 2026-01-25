"צריכים שחקנים שהם ב-100% פיזית ומנטלית"

מכבי תל אביב הצליחה לנצח בקושי לפני קצת יותר משבוע את הדרבי במסגרת גביע המדינה בדו קרב פנדלים דרמטי. מחר (שני, 20:30) היא כבר תפגוש את הפועל תל אביב לדרבי לוהט נוסף, הפעם במסגרת הליגה. מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר היום לקראת המשחק במסיבת העיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

באימון שהתקיים אחרי מסיבת העיתונאים, טייריס אסאנטה וכריסטיאן בליץ’ התאמנו בנפרד משאר הקבוצה.

מי לדעתך מגיעה למשחק הזה ביותר לחץ?

”אני לא יודע, אבל דרבי זה דרבי. זו תחושה מאוד טובה להיות חלק מהמשחקים האלו. יש לחץ גדול, אבל זו פריבילגיה. זה טוב שאנחנו מתחרים ומנסים לנצח”.

בשבוע וחצי האחרונים היו המון משחקים: הדרבי בגביע, המשחק נגד מכבי חיפה והמפגש בגרמניה. איך אתה מגיע למשחק הזה?

”זו המציאות שלנו בשנה וחצי האחרונות וזה דבר טוב. זה עדיף על להיות מודח ממדינות כמו בולגריה או ליטא ולא להיות חלק מאירופה. יש לנו 14 משחקים יותר וזו המציאות שלנו. אנחנו שמחים מזה, זה ניסיון שאנחנו נהנים ממנו. ברור שבלומפילד חסר לנו, אבל זו המציאות שלנו. אני רואה את כל השחקנים, אפילו הפצועים, רוצים לשחק”.

יש חמישה שחקנים שלא שיחקו נגד פרנקפורט: ראינו את קמארה, אבל גם את דוידה ואסאנטה.

”יש הרבה ספקות. הם ינסו, אבל אני לא חושב שהם יהיו מוכנים למשחק כזה. אנחנו צריכים שחקנים שהם 100 אחוז מנטלית ופיזית”.

אתה דוגל בהחזקת כדור לאורך כל משחק ובפרייבורג זה היה נראה אחרת.

“אני לא מסתכל על המשחק כהחזקת כדור היא חובה. בישראל, לא משנה מי המאמן, הכדור יהיה אצלך כמאמן מכבי תל אביב. אנחנו רוצים להיות פרו-אקטיביים, לא כמו מכבי נתניה שהשמידו את מכבי חיפה אתמול בהתקפות מעבר. לפעמים זה טוב, לפעמים לא, זה אחד הדברים הכי קשים בכדורגל, אבל זו המציאות. אנחנו לא מסתכלים על זה כהחזקת כדור. זה לא הסגנון שלנו, לפעמים אנחנו חייבים לעשות את זה, אבל זה לא האידיאל שלנו רק להחזיק בכדור”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתה פה כבר שנה וחצי וסיפרת לנו שכשזה מגיע לשחקנים, אתה מעורב בהכל. איך מכבי תל אביב לא הביאה עד עכשיו חלוץ במקום ניקולאסקו?

”בוא נתמקד בהפועל תל אביב למחר. אני אף פעם לא עונה על שאלות כאלו, זו תמיד אותה תשובה שלי”.

אתה מרוצה מהשחקנים שיש לך בסגל? מדמון גם לא היה במשחק האחרון.

”מדמון יהיה כשיר למשחק מחר”.

מה אתה חושב על הפועל תל אביב למחר? כבר יצא לך לחוות דרבי אחד.

”הפועל קבוצה טובה שיודעת להגן טוב. הם יודעים לחזור מהר אחורה, אחת הקבוצות הטובות בליגה. אנחנו יכולים לראות מה המאמן שלהם רוצה, השחקנים עוקבים אחרי ההוראות”.

איך אתה רואה את המאבק על אפודת השוער בין אופק מליקה לרועי משפתי?

”צרות של עשירים”.

רועי משפתי (ראובן שוורץ)

אחרי ההפסד למכבי חיפה ופרייבורג, מה אתה חושב שצריך לשפר לקראת הפועל תל אביב?

”ניסינו לבנות יציבות במהלך המשחקים. בפרייבורג היינו מאוד יציבים וקומפקטיים, ודרך זה ננסה לבנות גם את המשחק מחר. עשינו את זה במהלך החודש-חודש וחצי האחרונים, אבל נגד מכבי חיפה הייתה נסיגה. עבורי כמאמן, אני צריך להזכיר לשחקנים שהם צריכים להתעסק במשחק ובמה הם צריכים לעשות כדי לעזור לקבוצה”.

“רז שלמה? התקרית מאחורינו. נשמח לסיים את המשחק עם 11 שחקנים”

גם בלם הקבוצה שנעדר בתקופה האחרונה, מוחמד עלי קמארה, דיבר במסיבת העיתונאים.

אם אתה פה אתה מוכן למשחק אחרי שלא טסת לגרמניה?

”נשארתי להחלים ועשיתי אימונים. התאמנתי בזמן שהקבוצה הייתה בגרמניה והיום אני מרגיש טוב יותר”.

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

הדרבי האחרון לא היה קל, אבל עשיתם הגנה טובה גם אחרי שרוי רביבו הורחק. איך אתם רואים את הדרבי מחר?

”מתחילים את המשחק 11 נגד 11, אנחנו נשלוט במשחק ונשמח לסיים את המשחק עם 11 שחקנים”.

איך אתה רואה את המצב הנוכחי כרגע, שבו אין יציבות בנוגע לתוצאות המשחקים.

”זה הכדורגל. לפעמים דברים הולכים טוב, לפעמים הולכים קשה, אנחנו עובדים קשה כקבוצה. לפעמים מנצחים את כל המשחקים ולפעמים צריך לעבוד קשה כדי למצוא את הדרך שלך”.

הדרבי האחרון היה בלתי נשכח. מה אתה יכול לספר על התחושה שלך?

”עבור המועדון, הקהל ועבורנו השחקנים זה חשוב מאוד לנצח את הדרבי. אנחנו מתכוננים לדרבי הזה כמו לדרבי הקודם ואנחנו רוצים לנצח”.

החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

איך ההפסד למכבי חיפה השפיע עליכם?

”הפסדנו משחק אחד, זה יכול לקרות. כשאתה מתחיל לשלוט במשחק אתה יכול לנצח גם 1:4 אבל זה הכדורגל, זה קשה להפסיד ככה, אבל אנחנו מוכרחים להמשיך לעבוד ולהסתכל קדימה”.

המוטיבציה של הפועל תל אביב גבוהה, אתה בטח יודע את זה. מה האקסטרה מוטיבציה שלכם למשחק?

”מכבי תל אביב הוא המועדון הכי טוב בישראל, אנחנו צריכים לנצח בכל משחק וזה חשוב לנו לנצח את המשחק, זה חשוב לאוהדים וחשוב למועדון. אנחנו צריכים לנצח בכל משחק, אנחנו יודעים את זה”.

אחרי שני ההפסדים האחרונים, איך אתם באים למשחק מחר?

”היו לנו רגעים טובים בשני המשחקים אבל הפסדנו אותם. אנחנו נמשיך בעבודה שלנו”.

רז שלמה (רדאד ג'בארה)

אנחנו מכירים אותך מאז הפעם הקודמת שלך בישראל. חזרת לכאן ולא שמענו אותך עדיין מדבר על המקרה עם רז שלמה.

”זה משהו שאני לא נתקלתי בו בעבר בקריירה שלי. זה השפיע עלינו, אבל כרגע אפשר לראות שזה מאחורינו ואנחנו לא מתעסקים בזה. זו הייתה טעות, זה קורה, אבל עכשיו רז שלמה ואני בקשר טוב”.

איך מתמודדים עם החסרונות של בסגל על המגרש?

”יש לנו הרבה שחקנים. יש שחקנים פצועים, אבל יש עוד שחקנים רבים עם איכות, ואני חושב שהצוות הרפואי והמקצועי יעשה הכל כדי שהם יהיו איתנו בהקדם”.