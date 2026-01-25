ברדה: לא מסתכלים על מכבי, אלא רק על עצמנו

הפועל תל אביב הפסידה רק לפני קצת יותר משבוע את הדרבי בגביע המדינה למכבי תל אביב בדו קרב פנדלים, בצורה הכי כואבת שיכולה להיות. מחר (שני, 20:30) היא תפגוש אותה לדרבי נוסף, הפעם במסגרת הליגה. מאמן האדומים, אליניב ברדה, ורוי קורין דיברו לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

אליניב, לפי הסטטיסטיקה של משחקי החוץ אתם לא אמורים לנצח, איך אתם רואים את זה?

"זה בבלומפילד, אבל אנחנו לא מארחים. שמנו על זה דגש כדי להשתפר ונרצה לשפר את מאזן החוץ שלנו".

מה מצב הפצועים?

"אין לי עדכון, יש לנו אימון בערב ולפי זה נקבל את ההחלטות. יש לי אופטימיות תמיד, יש צוות רפואי והם צריכים לעבור את זה וכמובן זה יכול להיגרר למחר. אנחנו סבלניים, אנחנו משחקים כמעט חודשיים עם חוסרים. מי שישחק יצטרך להיות הכי טוב".

אתה סומך על הכלים שיש לך?

"כן. מי שישחק ראוי לשחק. מי שמשחק מקבל את החולצה זה כי הוא עבד קשה בשביל זה".

אליניב ברדה (שחר גרוס)

באימונים צריך לתרגל, כמה זה קשה להכין את הקבוצה למשחקים כאלה כשאתה לא יכול להעמיס יותר מדי?

"אנחנו עושים את ההתאמות, מביאים שחקנים מהנוער. לשמחתי יש לי צוות ששניים מהם שיחקו כדורגל אז משתמשים גם בהם. יש שחקנים שאפשר להוריד להם עומס וכאלה שלהיפך, מתאימים לכל אחד את מה שצריך".

יש מסקנות מדרבי הגביע?

"ראינו את המשחק וניתחנו אותו. יש דברים שצריכים לשפר, מצפה משחק קשה, יש יריבות גדולה ונקווה לבוא ברמת מוכנות מקסימלית".

שמים לב ליריבה?

"לא מסתכלים על היריבה, אלא רק על עצמנו, אנחנו רוצים להיות הכי טובים שיכולים להיות".

איך עוזרים לחלק ההתקפי לכבוש?

"אנחנו עובדים על הדברים האלה כל השבוע, רוצים לשפר את יצירת המצבים. רוצים להשתפר הגנתית והתקפית".

שחקני הפועל תל אביב בדרבי הגביע (רועי כפיר)

מה אפשר לומר על מאיימבו?

"לא יכול לשתף בקצב ההחלמה שלו, זה נראה כמו חודש וחצי. פרנאן שחקן משמעותי, קפטן, מנהיג והוא יכוון מבחוץ. בטוח שמי שישחק יעשה את העבודה שלו הכי טוב".

אתה רוצה לחזק את הקבוצה עוד יותר? הסגל לא מספיק מנוסה וחסר מחץ בהתקפה.

"כל הזמן אנחנו חושבים איך להתחזק בכל עמדה. הדגש על זרים הוא בחלק הקדמי, אבל אם יהיה שחקן ישראלי שנרגיש שיוכל לחזק אותנו, נפעל לצרף אותו".

ההפסד של מכבי נותן לכם תחושת מסוגלות?

"אני מסתכל עלינו, על איך לגרום לעצמנו לשחק טוב יותר ואיך לגרום לנו לנצח".

אליניב ברדה (שחר גרוס)

איך מתכוננים מנטלית לדרבי?

"היופי בכדורגל זה שתמיד יש עוד משחק, הדרבי בגביע כבר מאחורינו. היה לנו משחק קשה מול ב"ש שהצלחנו להתרומם. לשמחתי הצלחנו לנצח אחרי אכזבה מסיום מאוד אכזרי, אבל זה משחק אחר. ננסה לייצר את המשחק הכי טוב שאנחנו יכולים".

קורין: נקמה? כולם מבינים את גודל המעמד

מה התחושות?

"אנחנו מאמינים מאוד. יצאנו עם נקודות מול ב"ש וצריך לבוא עם שיא הביטחון כדי להוציא את התוצאה שאנחנו רוצים".

אתם רוצים לעשות תיקון בדרבי הזה?

"כן, אז זה היה כל כך קרוב. אנחנו רוצים להשתמש בכאב מהמשחק הקודם בדרבי הזה לצרכי מוטיבציה".

רוי קורין (שחר גרוס)

איך מתכוננים מבחינת אווירה?

"זה משחק חוץ בבלומפילד, נבוא לנסות לשנות את הסטטיסטיקה ולנצח".

יש רצון לנקום?

"כולם מבינים את גודל המעמד והחשיבות, כולם באים בשיא המוכנות והמוטיבציה".