אושר בחולון: היה כיף לראות את המחויבות ההגנתית

הפועל חולון חזרה אתמול (שבת) למסלול הניצחונות בזירה המקומית לאחר שהביסה 63:94 את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל. חניכיו של יואב שמיר נראו נהדר בשני צידי המגרש, מה שהביא את אנשי הקבוצה להודות: "היה כיף לראות את המחויבות ההגנתית". הסגולים ‘יארחו’ ביום שלישי הקרוב את לה מאן במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב"א ויקוו לעשות את שעשו אתמול גם במסגרת האירופית – לחזור למסלול הניצחונות.

בסביבת הקבוצה סימנו את המשחק מול קריית אתא כחשוב מאוד מהסיבה שרצו לחזק את מעמדם בחלק העליון של הטבלה ובעצם להתרחק מהמרכז. בנוסף, היריבה אתמול הייתה מי שניצחה את חולוניה בסיבוב הקודם בהיכל הטוטו בהפרש של שמונה נקודות. הפעם, חניכיו של שמיר ניצחו בכל אחד מארבעת הרבעים בערב שהיה ללא פחות מתצוגת תכלית, ערב בו ארבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות.

הסגולים הודו כי מבחינתם היה קריטי לבוא בגישה הנכונה, בטח ובטח לאחר התבוסה בשלישי שעבר לריטאס וילנה במחזור הפתיחה של שלב הבתים הנוכחי של ליגת האלופות, בו אדאמה סאנוגו ערך את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה. מול קריית אתא, הסנטר ממאלי הצטיין עם 20 נקודות ו-11 ריבאונדים כאשר נראה היה שחולוניה מצאה בדיוק את מה שהיה חסר לה עד כה, בטח כאשר מדובר בגזרת הריבאונד.

יואב שמיר (מרטין גוטדאמק)

בצד השני, טוד ווית'רס, שפתח את העונה בהפועל חולון קיבל הודעה שהוא רשאי לחפש לעצמו קבוצה. הפורוורד, שלא היה אתמול באולם רמז, יעזוב את הפועל חולון מסיבה מקצועית. במועדון העידו על אופיו הטוב, אך כאמור, הוא יעזוב את הקבוצה.

חזרה למשחק: בחולוניה לא מסתנוורים מהניצחון היות והם כבר ממוקדים במשימה הבאה שלהם, לה מאן, שנחשבת לקבוצה טובה מאוד ומולה רוצים הסגולים לחזור למסלול הניצחונות. דרכה של הקבוצה הצרפתית לשלב הנוכחי עברה דרך המקום השלישי בבית ח' (בו שיחקו גם ספרטק סובוטיצה, בנפיקה וגראן קנאריה), אותו סיימה במאזן של שני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים. בשלב הפליי-אין היא הביסה את מרסין מטורקיה בשני המשחקים ובשלישי בסאמוקוב היא תפגוש את חולון.