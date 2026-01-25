יום ראשון, 25.01.2026 שעה 07:42
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"כשהקבוצה קצת בלחץ, הכי חשוב זה לנצח"

שביעות רצון בב"ש מה-2:3 על ק"ש, מחמאות לפרץ: "צריכים אותו חד בחצי השני של העונה". מו"מ עם מספר שחקני כנף, ניסיון לצרף בלם ולשחרר את בלוריאן

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אחרי שני משחקים ללא ניצחון, הפועל ב"ש הגיעה תחת לחץ לטרנר במטרה אחת – לחזור לנצח במשחק לא פשוט נגד עירוני ק"ש, שניצחה אותה בדרמטיות בתחילת הסיבוב הראשון. החבורה של רן קוז'וק הצליחה אמש (שבת) לעמוד במשימה, לא בכדורגל גדול כשרשמה ניצחון 2:3, מה שהספיק לה כדי לחזור, לפחות זמנית, למקום הראשון.

“כשהקבוצה נמצאת קצת בלחץ, הכי חשוב לנצח ולהמשיך הלאה", אמרו בבירת הנגב, "עשינו כמה שינויים אחרי ההפסד המתסכל נגד הפועל תל אביב, היו דברים שעבדו והיו כאלה שלא. הגענו לאינספור מצבים טובים להבקיע והיינו צריכים לגמור את המשחק הזה מוקדם יותר. בסוף יש קבוצה טובה שצריכה להחזיר לעצמה את ההרתעה והביטחון, זה יקרה רק עם ניצחונות".

בבאר שבע יצאו מרוצים מכך שהצליחו להתאושש במשחק שהגדירו אותו לפני כמוקש, בטח לאור ההפסד בסיבוב הראשון. מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, עשה שינוי משמעותי כשהוריד לספסל את ניב אליאסי וכשעבר לשחק בקו של שלושה בלמים ודבק בו לאורך כל המשחק, אבל במועדון לא כולם חשבו שאמש המערך הזה יחשב להצלחה גדולה. מה שכן, סוף סוף קוז'וק הצליח לראות את חניכיו כובשים ממצב נייח מראשו של אור בלוריאן ואליאל פרץ שחזר לכבוש מאז נובמבר.

אליאל פרץ מודה לאלוהים (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ מודה לאלוהים (מרטין גוטדאמק)

מחמאות לפרץ ומה עם חיזוק?

בקבוצה החמיאו לשניים על היכולת שלהם, בדגש על פרץ שאליו התגעגעו מאוד בכל הקשור למספרים החסרים לעומת העונה שעברה. "הצמד של אליאל זה כנראה הדבר שהכי חשוב אחרי הניצחון. אנחנו צריכים את אליאל חד בחצי השני של העונה", אמרו בבאר שבע. גם אופיר מרציאנו, זאהי אחמד, אופיר דוידזאדה וקינגס קאנגווה קיבלו מחמאות על יכולתם.

בצל הניצחון, בבאר שבע מודים שיש בעיית ביטחון ויקוו שהניצחון הזה ישפר וירים את האווירה. גם הפעם קוז'וק לא סיים את מכסת החילופים שלו והסתפק בארבעה מתוך חמישה. איילון אלמוג וג’וזף סאבובו בנדה לא נכללו בסגל ונחושים לקבל דקות משחק בקבוצות אחרות. במידה וסאבובו יושאל, מצבת הזרים של באר שבע תרד לחמישה בלבד, בזמן שיריבותיה לצמרת מנצלות כל מקום פנוי במכסת הזרים.

אליאל פרץ חוגג עם אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ חוגג עם אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)

שאלת החיזוק בבאר שבע הופכת למהותית ממשחק למשחק וכרגע אין חדשות חיוביות. במועדון מנהלים מו"מ עם מספר שחקני כנף להתקפה, אבל כרגע אין משהו מתקדם לכדי סגירה בזמן הקרוב. בנוסף, בבאר שבע מחפשים בלם ואם ימצאו אחד ברמה גבוהה שיוכל למלא את מקומו של אור בלוריאן, הבלם הישראלי, שסגר בקנזס מליגת ה-MLS, יעזוב כבר בחלון הנוכחי.

