קיליאן יסדר: גם ארבלואה זקוק לקסמים של אמבפה

ריאל מדריד השלימה שבוע נהדר עם שני נצחונות חשובים – 1:6 על מונאקו בליגת האלופות ו-0:2 בלה סרמיקה של ויאריאל. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל עוד שבוע תחת ארבלואה ומתכנונים למפגשים פיקנטיים.

מה בתפריט: האם ניתן להבחין בשינוי תחת ארבלואה, הציטוט המסקרן של המאמן שנותן הסבר לסגנון המשחק, המספרים המשוגעים של קיליאן אמבפה בתקופה שלו בריאל מדריד ולמול האיש שאותו הוא “יורש” בכדורגל העולמי, היחס השונה של המאמן הספרדי כלפיו ויניסיוס והצורך לשמור את הברזילאי שמח, מי צריך להיות השחקן הפותח בכנף ימין, ג’וד וגולר מוכיחים שהם יכולים לשחק ביחד.

המפגש הפיקנטי עם האקס

עוד בפרק: התנועות ההתקפיות של המגנים והעמידה ההגנתית של הקבוצה כולה, ההופעה המרשימה של הבלם המסתכן, השישייה על מונאקו וחידון הסטטיסטיקה שבעקבותיה, המפגש הפיקנטי עם האקס והמועמד העתידי מוריניו באצטדיון שריאל כל כך אוהבת והאם דווקא מפגש מול ראיו המתרסקת עלול לעשות לבלאנקוס צרות