יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:04
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

קיליאן יסדר: גם ארבלואה זקוק לקסמים של אמבפה

פודקאסט ריאל מדריד סוגר שבוע: המספרים החולניים של הצרפתי, ההבדלים בין ארבלואה לאלונסו, גולר וג'וד ביחד, ההקרבה, חידון האלופות, מוריניו וראיו

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד השלימה שבוע נהדר עם שני נצחונות חשובים – 1:6 על מונאקו בליגת האלופות ו-0:2 בלה סרמיקה של ויאריאל. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל עוד שבוע תחת ארבלואה ומתכנונים למפגשים פיקנטיים.

מה בתפריט: האם ניתן להבחין בשינוי תחת ארבלואה, הציטוט המסקרן של המאמן שנותן הסבר לסגנון המשחק, המספרים המשוגעים של קיליאן אמבפה בתקופה שלו בריאל מדריד ולמול האיש שאותו הוא “יורש” בכדורגל העולמי, היחס השונה של המאמן הספרדי כלפיו ויניסיוס והצורך לשמור את הברזילאי שמח, מי צריך להיות השחקן הפותח בכנף ימין, ג’וד וגולר מוכיחים שהם יכולים לשחק ביחד.

המפגש הפיקנטי עם האקס

עוד בפרק: התנועות ההתקפיות של המגנים והעמידה ההגנתית של הקבוצה כולה, ההופעה המרשימה של הבלם המסתכן, השישייה על מונאקו וחידון הסטטיסטיקה שבעקבותיה, המפגש הפיקנטי עם האקס והמועמד העתידי מוריניו באצטדיון שריאל כל כך אוהבת והאם דווקא מפגש מול ראיו המתרסקת עלול לעשות לבלאנקוס צרות

