יום ראשון, 25.01.2026 שעה 08:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
63%4505-482141בוסטון סלטיקס
58%5028-510843קליבלנד קאבלירס
57%4752-481142טורונטו ראפטורס
57%4610-470140פילדלפיה 76'
56%4417-454039ניו יורק ניקס
54%4870-483641שיקגו בולס
51%4871-490241מיאמי היט
47%4420-435738אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
40%4612-443840מילווקי באקס
40%4794-487042שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
22%4896-449640וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
69%4883-506642דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
59%4529-448639לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4935-488642פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
43%4866-478942דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
33%5361-504242יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

ערב גדול לדונצ'יץ', קאמבק ללייקרס מול דאלאס

הסלובני שמר על מאזן מושלם מול האקסית וקלע 33 נק' לצד 11 אסיסטים ב-110:116. שלשת ניצחון עם הבאזר להרטר ב-111:114 של שיקגו על בוסטון, W לקאבס

|
לוקה דונצ'יץ' וקופר פלאג (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' וקופר פלאג (רויטרס)

הלילה ב-NBA סיפק הצהרת כוונות. לוס אנג’לס לייקרס חזרה מפיגור עמוק בדאלאס בהובלת לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס, והראתה אופי בדקות ההכרעה מול קבוצה שמכירה היטב את הכוכב הסלובני. קליבלנד המשיכה בכושר החזק שלה גם בלי כמה שחקני מפתח, עם דונובן מיטשל שהתפוצץ במחצית השנייה והוביל שליטה ברורה באורלנדו. בשיקגו, הבולס קיבלו ערב דרמטי ומרגש במיוחד, עם שלשת ניצחון עם הבאזר וניצחון יוקרתי על בוסטון, רגע לפני טקס היסטורי לכבוד דרק רוז. במשחק המאוחר של היום, מיאמי דרסה את יוטה.

דאלאס (27:19) - לוס אנג'לס לייקרס (17:27) 116:110

לוקה דונצ'יץ' הוביל את הלייקרס לערב מרשים בדאלאס עם 33 נקודות ו-11 אסיסטים, במשחק שבו קבוצתו מחקה פיגור של 15 נקודות בשבע הדקות האחרונות. לברון ג'יימס התעורר ברבע האחרון עם 11 מתוך 17 הנקודות שלו, ורוי האצ'ימורה תרם מהלך של סל ועבירה ועוד שלשה רצופה שהפכו את המומנטום. דונצ'יץ', ששמר על מאזן מושלם מול קבוצתו לשעבר מאז המעבר, סיים גם עם 14 מ-15 מהקו, והיה האיש שסגר את הריצה עם חדירה לסל.

מן העבר השני, מאקס כריסטי בלט אצל דאלאס עם 24 נקודות, ונאג'י מרשל הוסיף 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. ברנדון וויליאמס תרם 20 נקודות, כולל שמונה בריצה שסגרה את הרבע השלישי, שבו המאבריקס ביצעו מהפך זמני אחרי ריצת 20:4 בתחילתו. דאלאס שלטה בפרק זמן ארוך עם יתרון 41:14 על פני שני רבעים, אך בדקות הסיום הלייקרס מצאו פתרונות, גם אחרי פתיחה חלשה של ג'יימס, שסיים מוקדם ברבע האחרון עם מדד פלוס מינוס שלילי במיוחד לפני ההתעוררות.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' וקופר פלאג (רויטרס)

שיקגו (22:23) - בוסטון (17:28) 111:114

קווין הרטר היה הגיבור של הערב בשיקגו כשקלע שלשת ניצחון עם הבאזר, רגע לפני טקס הוצאת הגופייה של דרק רוז. קובי וייט הוביל את הבולס עם 22 נקודות וחמש שלשות, כחלק מערב שבו הקבוצה קלעה 21 פעמים מחוץ לקשת ורשמה ניצחון רביעי ברציפות. ניקולה ווצ'ביץ' הוסיף 16 נקודות, ג'יילן סמית' ומאטאס בוזליס תרמו 14 נקודות כל אחד, והרטר הגיע לאולם כשהוא לובש גופייה מספר 1 כמחווה לרוז.

בצד של הסלטיקס, ג'יילן בראון סיפק הופעה התקפית גדולה עם 33 נקודות והחזיק את קבוצתו בתמונה עד הסיום. אנפרני סימונס סיים עם 21 נקודות, ודרק וייט תרם שורה מגוונת של 15 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. המשחק כולו שימש תפאורה מושלמת לערב החגיגי, שבסיומו הועלתה גופייתו של רוז אל תקרת האולם, לצדם של מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן, ג'רי סלואן ובוב לאב.

גג'וש גידי (רויטרס)

אורלנדו (21:23) - קליבלנד (20:27) 119:105

דונובן מיטשל הוביל את הקאבס לערב התקפי מרשים באורלנדו עם 36 נקודות, מהן 27 במחצית השנייה, לצד 9 אסיסטים ו-2 חטיפות, כשהוא קולע 15 מ-30 מהשדה. ג'יילון טייסון תרם 17 נקודות, ואוון מובלי סיים עם 13 נקודות ו-7 ריבאונדים. קליבלנד, ששיחקה ללא דריוס גארלנד ודיאנדרה האנטר, המשיכה במומנטום עם ניצחון חמישי ב-6 משחקים, וברחה ברבע האחרון הודות לרצף של שלשות ולשליטה בקצב.

אצל המג'יק, פאולו באנקרו בלט עם 27 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 20, ואנתוני בלאק רשם שורה מגוונת של 16 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. ג'יילן סאגס חזר אחרי היעדרות של 8 משחקים וסיים עם 9 נקודות ו-6 אסיסטים ב-24 דקות. אורלנדו התקשתה מחוץ לקשת עם 11 מ-40 לשלוש, למרות שלוש שלשות של באנקרו ברבע האחרון, ורשמה הפסד שלישי רצוף לראשונה מאז חודש 10. פרנץ ואגנר החמיץ משחק שני ברציפות בשל פציעה בקרסול.

דונובן מיטשל (רויטרס)דונובן מיטשל (רויטרס)

יוטה (31:15) - מיאמי (22:24) 147:116

באם אדבאיו הוביל את מיאמי לערב דומיננטי עם 26 נקודות ו-15 ריבאונדים, כשניקולה יוביץ' הוסיף 23 נקודות ופלה לארסון תרם 20. ההיט הציגו התקפה שוטפת עם 19 שלשות, שלטו לחלוטין בריבאונד עם 34:64, וירדו להפסקה ביתרון משמעותי אחרי מחצית ראשונה חד צדדית. זה היה אחד ממשחקי ההתקפה היעילים ביותר של מיאמי העונה, במסגרת מסע החוץ במערב.

אצל יוטה, יוסוף נורקיץ' רשם ערב היסטורי עם 17 נקודות, 12 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, והפך לשחקן הראשון בתולדות המועדון עם שלושה טריפל דאבלים רצופים. ברייס סנסבאו הוביל את הקלעים עם 23 נקודות, וקיונטה ג'ורג' הוסיף 19, אך הג'אז התקשו לעצור את הקצב של מיאמי ונקלעו להפסד נוסף, השישי בשבעה משחקים, כשהפערים בקליעה מחוץ לקשת ובריבאונד הכריעו את ההתמודדות.

