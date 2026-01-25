יום ראשון, 25.01.2026 שעה 07:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ההגנה של ב"ש צריכה ללמוד מההתקפה שלה

האזינו לפודקאסט: הספסול של אליאסי, האם הביקורות עושות עוול לקוז'וק, השגיאות בהגנה, האם בלוריאן יעזוב, שאלת החיזוק ושחקן קריית שמונה שסומן

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אחרי שני משחקים ללא ניצחון, הפועל באר שבע הגיעה תחת לחץ לטרנר במטרה אחת לחזור לנצח במשחק לא פשוט נגד עירוני קריית שמונה, שניצחה אותה בדרמטיות בתחילת הסיבוב הראשון. החבורה של רן קוז'וק הצליחה אמש (שבת) לעמוד במשימה, לא בכדורגל גדול כשניצחה 2:3 את ק"ש וזה מספיק לה לחזור זמנית למקום הראשון. 

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב"ש בערוץ הפודקאסטים של ONE, על הספסול של ניב אליאסי אחרי המשחק בבלומפילד, האם שינוי המערך לשלושה בלמים הצליח, עד כמה הביקורות נגד רן קוז'וק עושות לו עוול, החשיבות הגדולה לצמד של אליאל פרץ, וסוף סוף ב"ש כובשת ממצב נייח.

בלוריאן יעזוב?

עוד בפרק: הטעויות בהגנה אמש לא יכולות לחזור על עצמן, האם בלוריאן יעזוב כבר בחלון הנוכחי, שאלת החיזוק והחשש שב"ש לא תצליח למצוא שחקנים מתאימים, יאיר מרדכי סומן לעונה הבאה, וההכנות לסיטואציה הכי קשה עבור קבוצה - שני מפגשים רצופים נגד אותה יריבה בארבעה ימים. האזנה נעימה.

