יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"בשבילך": המחווה המרגשת של אמבפה לדיאס

הצרפתי בעט פנדל בפאננקה ב-0:2 על ויאריאל והקדיש אותו לחברו לקבוצה שהיה הגיבור הטרגי באליפות אפריקה. וגם: המספרים האדירים של מספר 10 של ריאל

|
אמבפה ודיאס (IMAGO)
אמבפה ודיאס (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה ניצחון חשוב על ויאריאל, 0:2 בחוץ, במשחק שבו שוב קיליאן אמבפה היה האיש המרכזי. הצרפתי כבש את השער הראשון במחצית השנייה, ובתוספת הזמן סגר סיפור מהנקודה הלבנה, אחרי שאלפונסו פדרסה הכשיל אותו ברחבה. אלא שהפנדל הזה היה הרבה יותר מעוד שער בדרך לשלוש נקודות.

בתוספת הזמן, כשהתוצאה עמדה על 0:1, אמבפה ניגש לבעוט את הפנדל שהוא עצמו סחט. במקום בעיטה חזקה ובטוחה, הוא בחר בפאננקה, מהלך שכבר ביצע בעבר, אבל הפעם הייתה לו משמעות מיוחדת. על קו הרחבה, לצד שאר השחקנים, עמד ברהים דיאס, שחזר זה עתה לקבוצה אחרי חודש עם נבחרת מרוקו ונשא עדיין את הצלקת מהחמצת פאננקה בגמר אליפות אפריקה, רגע שהפך ויראלי וגרר ביקורת קשה.

המחווה של אמבפה לברהים דיאס

החגיגה אחרי השער סיפרה את כל הסיפור. במעגל השחקנים, לעיני המצלמות, אמבפה פנה לברהים ואמר לו שוב ושוב "בשבילך, בשבילך", ואז גם נישק אותו. זה היה רגע קטן, אבל טעון, שהעיד עד כמה הצרפתי היה מודע למה שעבר על חברו בשבועות האחרונים. בהמשך אף אישר אמבפה כי הפאננקה הייתה מחווה של תמיכה בברהים, ניסיון להחזיר לו קצת ביטחון אחרי ימים לא פשוטים.

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

מעבר לרגש, המספרים ממשיכים להיערם. אמבפה סיים את המשחק עם צמד נוסף, העלה את מאזנו ל-34 שערים בכל המסגרות העונה, והוא רחוק עשרה שערים בלבד מהכמות שכבש בעונה שעברה. בסך הכל הוא כבר עם 78 שערים במדי ריאל מדריד. בליגה לבדה יש לו 21 שערים ב-20 משחקים, והוא רשם עונה שישית ברציפות עם לפחות 20 שערי ליגה, נתון שאף שחקן צרפתי אחר לא הגיע אליו.

עבור ברהים, שנכנס כמחליף, זה היה ערב מורכב. רק שבועות ספורים אחרי אותו גמר כואב, הוא נאלץ לראות מהספסל כיצד פאפ גיי, כובש שער הניצחון של סנגל, זוכה לקבלת פנים חמה בלה סרמיקה. אלא שבדיוק ברגע הזה הגיעה המחווה של אמבפה, כזו שמזכירה שכדורגל הוא לא רק שערים ותארים, אלא גם שותפות, רגישות ותמיכה בתוך חדר ההלבשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */