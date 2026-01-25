"בשבילך": המחווה המרגשת של אמבפה לדיאס

ריאל מדריד רשמה ניצחון חשוב על ויאריאל, 0:2 בחוץ, במשחק שבו שוב קיליאן אמבפה היה האיש המרכזי. הצרפתי כבש את השער הראשון במחצית השנייה, ובתוספת הזמן סגר סיפור מהנקודה הלבנה, אחרי שאלפונסו פדרסה הכשיל אותו ברחבה. אלא שהפנדל הזה היה הרבה יותר מעוד שער בדרך לשלוש נקודות.

בתוספת הזמן, כשהתוצאה עמדה על 0:1, אמבפה ניגש לבעוט את הפנדל שהוא עצמו סחט. במקום בעיטה חזקה ובטוחה, הוא בחר בפאננקה, מהלך שכבר ביצע בעבר, אבל הפעם הייתה לו משמעות מיוחדת. על קו הרחבה, לצד שאר השחקנים, עמד ברהים דיאס, שחזר זה עתה לקבוצה אחרי חודש עם נבחרת מרוקו ונשא עדיין את הצלקת מהחמצת פאננקה בגמר אליפות אפריקה, רגע שהפך ויראלי וגרר ביקורת קשה.

המחווה של אמבפה לברהים דיאס

החגיגה אחרי השער סיפרה את כל הסיפור. במעגל השחקנים, לעיני המצלמות, אמבפה פנה לברהים ואמר לו שוב ושוב "בשבילך, בשבילך", ואז גם נישק אותו. זה היה רגע קטן, אבל טעון, שהעיד עד כמה הצרפתי היה מודע למה שעבר על חברו בשבועות האחרונים. בהמשך אף אישר אמבפה כי הפאננקה הייתה מחווה של תמיכה בברהים, ניסיון להחזיר לו קצת ביטחון אחרי ימים לא פשוטים.

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

מעבר לרגש, המספרים ממשיכים להיערם. אמבפה סיים את המשחק עם צמד נוסף, העלה את מאזנו ל-34 שערים בכל המסגרות העונה, והוא רחוק עשרה שערים בלבד מהכמות שכבש בעונה שעברה. בסך הכל הוא כבר עם 78 שערים במדי ריאל מדריד. בליגה לבדה יש לו 21 שערים ב-20 משחקים, והוא רשם עונה שישית ברציפות עם לפחות 20 שערי ליגה, נתון שאף שחקן צרפתי אחר לא הגיע אליו.

עבור ברהים, שנכנס כמחליף, זה היה ערב מורכב. רק שבועות ספורים אחרי אותו גמר כואב, הוא נאלץ לראות מהספסל כיצד פאפ גיי, כובש שער הניצחון של סנגל, זוכה לקבלת פנים חמה בלה סרמיקה. אלא שבדיוק ברגע הזה הגיעה המחווה של אמבפה, כזו שמזכירה שכדורגל הוא לא רק שערים ותארים, אלא גם שותפות, רגישות ותמיכה בתוך חדר ההלבשה.