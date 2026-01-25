מסי ואינטר מיאמי הופתעו 3:0 מול אליאנסה לימה

אליאנסה לימה הפכה הלילה ל"תליינית" הראשונה של אינטר מיאמי, עם ניצחון מרשים 0:3 במשחק הכנה בפרו שהשאיר את הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו ללא מענה. ערב הבכורה של הסגל לשנת 2026 הסתיים בתצוגה חד צדדית בכחול ולבן.

לילה כחול ולבן

המשחק נפתח בשליטה יחסית של אינטר מיאמי, אך הסכנה הראשונה הגיעה דווקא מהצד המקומי. אליאנסה לימה לחצה גבוה, ניסתה לנצל שטחים והגיעה למצבים כבר בדקות הראשונות. פאולו גררו החמיץ הזדמנות גדולה בדקה ה-23 מקרוב, אבל תיקן במהירות: בדקה ה-29 הוא התרומם לכדור בתוך הרחבה ונגח פנימה את השער הראשון.

אחרי ה-0:1 האורחים ניסו להגיב. ליאו מסי ניסה להכתיב קצב דרך מצבים נייחים ולואיס סוארס חיפש את הרשת ללא הפסקה, אך ההתקפות בוורוד נראו חסרות חדות. בדקה ה-44 הגיע רגע השיא של המחצית: אריק קסטיו פרץ באגף, הרים את הראש ומצא את גררו במסירה מדויקת, החלוץ השתלט, בעט וקבע 0:2 חד וברור עם הירידה להפסקה.

ליאו מסי (רויטרס)

במחצית השנייה הקצב ירד. מסצ'ראנו בחר להוציא מוקדם את מסי ואת רודריגו דה פול, והמהלך פגע במומנטום של האורחים. מנגד, פבלו גואדה רענן שורות ושמר על לחץ. שוער אליאנסה, ויסקרה, מנע מסוארס שער מצמק, והתחושה הייתה שהערב הזה שייך למקומיים. בדקה ה-73 הגיע המסמר האחרון: לואיס ראמוס בעט מזווית אלכסונית והכניע את ההגנה של מיאמי בדרך ל-0:3.

הדקות האחרונות היו לפרוטוקול בלבד. שריקת הסיום חתמה ערב חגיגי עבור אליאנסה לימה, ניצחון מפתיע אך משכנע, ופתיחה מושלמת לעונה שאפתנית, בעוד חאבייר מסצ'ראנו ואנשיו יצטרכו לחפש פתרונות במהירות.