יום ראשון, 25.01.2026 שעה 06:34
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסי ואינטר מיאמי הופתעו 3:0 מול אליאנסה לימה

לא כך קיוו הפרעוש וחבריו לפתוח את מסע משחקי ההכנה שלהם: הארגנטינאי ואלופת ה-MLS נותרו ללא מענה מול הקבוצה הפרואנית והובסו בצורה חד צדדית

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אליאנסה לימה הפכה הלילה ל"תליינית" הראשונה של אינטר מיאמי, עם ניצחון מרשים 0:3 במשחק הכנה בפרו שהשאיר את הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו ללא מענה. ערב הבכורה של הסגל לשנת 2026 הסתיים בתצוגה חד צדדית בכחול ולבן.

לילה כחול ולבן

המשחק נפתח בשליטה יחסית של אינטר מיאמי, אך הסכנה הראשונה הגיעה דווקא מהצד המקומי. אליאנסה לימה לחצה גבוה, ניסתה לנצל שטחים והגיעה למצבים כבר בדקות הראשונות. פאולו גררו החמיץ הזדמנות גדולה בדקה ה-23 מקרוב, אבל תיקן במהירות: בדקה ה-29 הוא התרומם לכדור בתוך הרחבה ונגח פנימה את השער הראשון.

אחרי ה-0:1 האורחים ניסו להגיב. ליאו מסי ניסה להכתיב קצב דרך מצבים נייחים ולואיס סוארס חיפש את הרשת ללא הפסקה, אך ההתקפות בוורוד נראו חסרות חדות. בדקה ה-44 הגיע רגע השיא של המחצית: אריק קסטיו פרץ באגף, הרים את הראש ומצא את גררו במסירה מדויקת, החלוץ השתלט, בעט וקבע 0:2 חד וברור עם הירידה להפסקה.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

במחצית השנייה הקצב ירד. מסצ'ראנו בחר להוציא מוקדם את מסי ואת רודריגו דה פול, והמהלך פגע במומנטום של האורחים. מנגד, פבלו גואדה רענן שורות ושמר על לחץ. שוער אליאנסה, ויסקרה, מנע מסוארס שער מצמק, והתחושה הייתה שהערב הזה שייך למקומיים. בדקה ה-73 הגיע המסמר האחרון: לואיס ראמוס בעט מזווית אלכסונית והכניע את ההגנה של מיאמי בדרך ל-0:3.

הדקות האחרונות היו לפרוטוקול בלבד. שריקת הסיום חתמה ערב חגיגי עבור אליאנסה לימה, ניצחון מפתיע אך משכנע, ופתיחה מושלמת לעונה שאפתנית, בעוד חאבייר מסצ'ראנו ואנשיו יצטרכו לחפש פתרונות במהירות.

