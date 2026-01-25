"כשאתה לא במיטבך ומנצח, זה תמיד דבר טוב"

הפועל ירושלים ניצחה אתמול (שבת) 76:81 את הפועל גליל עליון של עידן אבשלום, במה שהיה ניצחונה השני ברציפות בליגת העל. הירושלמים הגיעו למשחק לאחר ההפסד לבאחצ'שהיר ביורוקאפ בשלישי שעבר, כאשר בהמשך השבוע יונתן אלון וחניכיו יפגשו את נפטונאס קלייפדה, שרחוקה שני משחקים מהפלייאוף כרגע. המשחק בגן נר היה סוג של ציון דרך מבחינתה של הפועל ירושלים, שכן היה זה הניצחון הראשון של הקבוצה על גליל עליון בכפר בלום בשלוש השנים האחרונות.

הקבוצה מהבירה כבר ניצחה את גליל עליון במשחק חוץ ב-2024, אך כאמור המשחק לא שוחק בכפר בלום, אלא באנרבוקס שבחדרה, זאת בעקבות המלחמה. במועדון ציפו למשחק קשה והודו כי קבוצתו של אבשלום פשוט רצתה יותר במחצית הראשונה, מחצית אותה גליל עליון סיימה ביתרון. הפתיחה אמנם הייתה של ירושלים, אך המארחת לא התרגשה, הצליחה לחזור ואף להפוך, וזה היה גם הסיפור של המחצית השנייה, בה ירושלים הצליחה לחזור מפיגור כדי לנצח את המשחק.

במועדון דיברו על כך שעשו התאמות במחצית השנייה וכי הם גם שיחקו חזק יותר, יתרה מכך במועדון ממש לא הקלו ראש ביריבתם, ובתום 40 דקות של כדורסל, ירושלים ניצחה את המשחק ועלתה למאזן של עשרה ניצחונות אל מול חמישה הפסדים. האדומים לבנים מהבירה שמו למטרה להחזיר את דימיטרו סקאפינצב לעניינים ומהבחינה הזו הייתה שביעות רצון, כמו גם מיכולתו של ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, שסיים את המשחק עם 11 נקודות ו-6 ריבאונדים, כאשר מדד הפלוס מינוס שלו ושל סקאפינצב היו הגבוהים בקבוצתם.

נמרוד לוי (ניסן עייש)

ציפייה ללוח משחקים עמוס

הירושלמים מצפים ללוח משחקים עמוס וחשוב מאין כמותו בשבוע הקרוב, שכן ביום רביעי עוד שלושה ימים, יונתן אלון וחניכיו יבקשו לעשות צעד נוסף לעבר הבטחת המקום הראשון בבית בתום העונה הסדירה, כאשר כדי להבטיח את הכרטיס הישיר לרבע הגמר היא תצטרך לנצח בליטא ותקווה שאחת מיריבותיה – באחצ'שהיר וצדביטה אולימפיה לובליאנה, יפסידו, אחרת היא תצטרך ניצחון נוסף.

לאחר מחזור היורוקאפ הקרוב, הקבוצה מהבירה תתארח בהיכל מנורה מבטחים לאחד מרגעי השיא של העונה, כאשר תפגוש את הפועל תל אביב במסגרת רבע גמר גביע המדינה, אותה היא תפגוש גם במסגרת הזירה המקומית במחזור הבא. בינתיים במועדון הודו שהם לקחו כמה דברים מהמשחק אתמול.

ג'ארד הארפר, שסיים את המשחק כקלע המוביל עם 17 נקודות ו-8 אסיסטים, אמר לאחריו: “זו קבוצה קשוחה שמשחקת בבית שלה, התחלנו טוב אבל הם עשו ריצה, זה לא משנה כי הצלחנו לנצח את המשחק כך כשאתה מצליח לסיים את המשחק עם ניצחון כשאתה לא במיטבך זה תמיד דבר טוב”.