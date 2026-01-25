"ויניסיוס משתיק את כולם": בספרד מתפעלים

ריאל מדריד נשמה לרווחה והשיגה ניצחון שלישי ברצף תחת אלברו ארבלואה, כשגברה אמש (שבת) 0:2 על ויואריאל בחוץ. 3 הנקודות האלה שמות את הבלאנקוס במקום הראשון מעל לברצלונה, לפחות עד שהקטלונים ישחקו מול ריאל אוביידו.

העיתונים בעיר הבירה התמקדו בעיקר בשחקן אחד, וזה לא היה קיליאן אמבפה, שכבש את הצמד, אלא מישהו אחר בהתקפה. “ויניסיוס משתיק את כולם”, כך נכתב ב’מארקה’ הספרדי על הברזילאי של ריאל מדריד, שהתחיל את המהלך בפעולה אישית גדולה בדרך לשער הראשון.

“שחקן הכנף פתח בדין ודברים עם השופט, והקהל הגיב: ‘כדור החוף, כדור החוף’ (לעג ידוע נגד ויניסיוס, מאז שסיים שני בכדור הזהב ב-2024). דווקא אז, הברזליאי הרים את הרמה שלו, עשה פעולות חיוביות וכאמור הוביל לשער הראשון של ריאל מדריד, כשהשאיר את המגן שלו מאחור”, נכתב בעיתון.

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

ההבדל אצל ארבלואה

ויניסיוס ממשיך להיראות קצת טוב יותר תחת אלברו ארבלואה, שנראה שהמאמן נותן לו את הקרדיט ואף משווה אותו במעמד לאמבפה, כשבניגוד לתקופת צ’אבי אלונסו, הברזילאי קיבל את מלוא 90 הדקות להראות מה יש לו, וכאמור, הוא לא אכזב כשהיה מהטובים על המגרש.