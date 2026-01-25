יום ראשון, 25.01.2026 שעה 06:33
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"אם היה צדק, היינו יוצאים לפחות עם נקודה"

ק"ש מאוכזבת אחרי ה-3:2 לב"ש: "אין הרבה קבוצות שיודעות לעמוד בטרנר". מחמאות למרדכי: "לא זורם לו דם בגוף". נמניה ייעדר מול מכבי, פאצ'ו ישתלב

|
שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)
שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)

כמו בלא מעט משחקים, עירוני קריית שמונה זכתה אמש (שבת) ללא מעט מחמאות על משחקה באצטדיון "טוטו טרנר" מול סגנית האלופה והמוליכה הזמנית הפועל באר שבע, אך לצערה יצאה ללא הנקודות ועם הפסד 3:2.

הקבוצה של שי ברדה הציגה משחק התקפי טוב בו כבשה שני שערים, שניהם מרגלו של יאיר מדדכי, שהפך לאס של ק”ש בשבועות האחרונים והוכיח גם אתמול, שגם הדיבורים על ההתעניינות בו והפריצה שלו בשבוע האחרון, לא מסיתים אותו מהמטרה: “לא זורם לו דם בגוף”, החמיאו במועדון”.

בכל זאת, במועדון יוצאים בתחושת אכזבה קשה: “אם היה צדק, היינו יוצאים לפחות עם נקודה. אין הרבה קבוצות שיודעות לעמוד שווה בשווה מול הפועל ב"ש בטרנר, אבל היה חסר לנו רוע במשחק. לא לקבל גולים קלים”.

יאיר מרדכי רץ עם הכדור לקו החצי אחרי השער המצמק (מרטין גוטדאמק)יאיר מרדכי רץ עם הכדור לקו החצי אחרי השער המצמק (מרטין גוטדאמק)

“אם הקבוצה תישאר בליגה, ק”ש תרוויח הרבה נכסים לכדורגל”

במועדון מרוצים מהחלק הקדמי ומרגישים שהחיזוק שהגיע, יצר מעט יותר עומק בסגל ובעיקר מהעובדה שהקבוצה כובשת עשרה שערים בשלושת משחקי הליגה האחרונים. לעומת זאת, ברדה מבין שכדי להישאר בליגה, ק"ש צריכה גם לספוג פחות. המאמן העביר בסיום מסר אופטימי: ”אם הקבוצה הזאת תישאר בליגה והיא תישאר, ק"ש תרוויח הרבה נכסים לכדורגל הישראלי”.

הבשורה הפחות טובה מהמשחק מגיעה מכיוונו של הבלם נמניה ליוביסבלייביץ', שספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו וייעדר מהמשחק נגד מכבי ת"א בשבוע הבא. המאמן, שי ברדה, החליט להוציא את הבלם שי בן דוד ולהחליפו בליאל דרעי, כי גם בן דוד היה בסכנת צהובים והרצון היה להימנע מהיעדרותם של שני הבלמים המובילים.

שי ברדה (מרטין גוטדאמק)שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

פרננדו פאצ'קו, הפרואני, נחת בישראל והחל להתאמן עם הקבוצה. בינתיים, בקריה העבירו את השחקן בבקרה והוא אמור לקבל דקות בכורה במשחק מול הצהובים בשבוע הבא. כרגע, לא נראה שבמועדון ישחררו שחקנים, כאשר מבחינת הרכש נראה שהסגל ישאר על כנו, אלא אם כן בצוות המקצועי ימצאו חלוץ ישראלי נוסף לעיבוי.

