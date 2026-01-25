סוד הקסם: מג'יק מייק יוביל את מילאן לאליפות?

הארי הודיני נודע בזכות האמנות שלו להיחלץ ממנעולים ושרשראות. דייויד בליין עלה לגדולה בזכות קסמי הרחוב והאקסטרים, ודייויד קופרפילד העלים את פסל החירות שבניו יורק. יש אנשים המסוגלים לעשות דברים שהאדם הרגיל לעיתים לא מצליח לקלוט. במונחי הכדורגל, אחד מאותם יחידי סגולה המצליחים להשאיר את הצופים בו פעורי פה הוא שוערה של מילאן, מייק מניאן, שלא סתם כונה "מג'יק מייק".

אפשר לומר שהתרחש סוג של נס, או אם תרצו, קסם, כשאנחנו חוזים במניאן עומד על כר הדשא: "שנאתי כדורגל", שיתף. "כל פעם שזה היה מופיע בטלוויזיה הייתי מתחיל לבכות", אלא שאז, לכבוד יום הולדת 5, קיבל במתנה כדור ספוג. אותו כדור נועד לקדם את יורו 2000 שנערך באותה השנה. "לא עזבתי אותו לרגע. בעטתי אותו לכל פינה, אפילו שברתי כמה דברים בבית", התלוצץ. כשהגיע יום ההולדת עצמו, ביקש משאלה להפוך לכדורגלן.

כעת, 25 שנים אחרי, השוער בן ה-30 נמצא בצומת מרכזי בחייו. אחרי אליפות בעונת הבכורה במדי הרוסונרי ורגע לפני המונדיאל הראשון בו הוא עתיד לפתוח, נותרה לצרפתי פחות מחצי שנה בחוזהו, כשעננת חוסר ודאות עוד מרחפת. בעוד שהאדומים-שחורים דוחפים להשאירו ונמצאים עימו במשא ומתן, עניין רב מצ'לסי כמעט הוביל לעזיבתו בקיץ. מי שעושה מאמצים מאחורי הקלעים להשאירו הוא היועץ של הקבוצה ואחד האנשים המזוהים עם המועדון בעשורים האחרונים: זלאטן איברהימוביץ'.

מייק מניאן וזלאטן איברהימוביץ'. קשר שהתחיל עוד בימי פ.ס.ז' (IMAGO)

ירד על זלאטן בגיל 17 והפך למחליף של אניימה

הקשר בין השניים החל הרבה לפני הקדנציה במילאן, כשבסיומה של קריירה מופלאה חתם הענק השבדי את התקופה עם אליפות כשמניאן נמצא בשער ומסיים כשוער העונה בליגה. בימיו של זלאטן בפאריס סן ז'רמן לפני 13 שנים, מצא את עצמו החלוץ בועט באימון אל עבר השער, כשהוא צועק למי שנעמד בין הקורות: "אתה שוער חרא". האגדה מספרת שהבעיטה הייתה כל כך חזקה ומדויקת אל עבר המסגרת, שלכל שוער היה קשה לעצור אותה. אלא שאותו ילד בן 17 הצליח לשלוח יד חזקה ולעצור את הניסיון, כשהשיב לאיברהימוביץ': "ואתה חלוץ חרא".

אותו ילד, ניחשתם נכון, היה מייק מניאן שכבש את לבו של איברה, כשבדרך לחדר ההלבשה אפילו זרק לו: "אני אוהב את האופי שלך". אך היה לנער הצרפתי קשה לפרוץ את חומות הכסף הגדול של הקטרים, שלא נספר מול ההשקעה בסלבטורה סיריגו, וכשהגיע קווין טראפ, בחר לעזוב לליל על מנת להיות שוער מחליף לשחקן העבר של מכבי והפועל תל אביב, וינסנט אניימה: "בנקודה מסוימת הרגשתי שהדרך שלי לא מתקדמת, הייתי תקוע. הייתי חייב לעזוב", שיתף מניאן בהמשך.

מג'יק מייק מניאן בעוד רגע של קסם (IMAGO)

אחרי שנתיים על הספסל, מרסלו ביילסה נתן לו את המושכות כשהושיב את הניגרי הוותיק על הספסל לששת המשחקים האחרונים בעונת 2016/17 ולצד הופעות בהן ספג שניים, שלושה וארבעה שערים בהתאמה, הוא גם שמר שלוש פעמים על רשת נקייה. האמונה בחבורה הצעירה שנבנתה אצל המסטיפים בסופו של דבר הובילה לפיטורי המאמן המשוגע הארגנטינאי וקרבות תחתית, אך כעבור עונה ההמתנה השתלמה כשזכה בתואר שוער העונה בצרפת ובעונת 2020/21, קבוצתו כבר קצרה את הפירות.

אם אי אפשר להכניע אותו תקנה אותו

ליל שיחקה באותה העונה בליגה האירופית והוגרלה לבית עם סלטיק, ספרטה פראג ומילאן, וסיימה שנייה מתחת לקבוצתו העתידית, אך את המשחק הטוב ביותר שלו בקמפיין הוא הציג דווקא נגדה, כשהצרפתים הביסו 0:3 בסן סירו, והשוער סיפק שלוש הצלות משמעותיות. המסע שלה הסתיים שלב אחד לאחר מכן כשהודחה מול אייאקס, אך בליגה היא דהרה כל הדרך עד לאליפות מפתיעה.

בינתיים בבירת האופנה, דאגו לכסות את החור שיותיר ג'יאנלואיג'י דונארומה, כשלאחר שנודע שהשוער יעזוב, פאולו מלדיני ופרדריק מסארה, המנהלים המקצועיים של מילאן דאז, ידעו כי מניאן יירש את הכפפות של האיטלקי. "מיד אמרתי כן. הם פנו אליי כשהייתי עוד במאבק האליפות עם ליל, אבל פשוט לא יכולתי לסרב".

פרדריק מסארה ופאולו מלדיני. האחראים להגעתו של מניאן למילאן (IMAGO)

כמו הקוסמים הגדולים בעולם, גם מניאן ידע מה נקודת החוזקה שלו ושיתף עליה במסיבת העיתונאים להצגתו: "המנטליות שלי היא הדבר הכי חזק בי. אני תמיד נוכח ומפוקס". עונת הבכורה שלו הסתיימה בטעם מתוק במיוחד, כשהצליח להשיב את הסקודטו לצד האדום-שחור של העיר, בעוד שהוא שומר על רשת נקייה 17 פעמים ב-32 הופעות, לצד 21 ספיגות בלבד. האופי החזק הופיע במאני טיים, שם לא ספג בתשעה מ-11 משחקי ההכרעה, באליפות שנקבעה על שתי נקודות בלבד מאינטר השנייה.

פציעות וחילופי מאמנים, מאמני שוערים

אך מאז, משהו קרה. מעבר לשינויים בהנהלה ובצוות המקצועי, החלו להופיע פציעות טורדניות, שהשפיעו על הישגי הקבוצה בשנתיים שלאחר מכן. אותן פציעות גרמו לו לפספס בין היתר את מונדיאל 2022, שם היה אמור לפתוח כשוער הראשון של צרפת. העונה הקודמת הייתה הגרועה ביותר עבורו באיטליה. על אף שפספס שני משחקים בלבד, היכולת לא הזכירה את הקוסם שהוביל את הקבוצה לחצי גמר ליגת האלופות רק כמה עונות קודם לכן, ובטח ובטח שלא את אותו שוער שנתן הופעות אדירות בדרך לאליפות גדולה.

השינויים בעמדת המאמן, כמו גם מאמני השוערים שהתחלפו, הותירו בלבול גם אצלו. "אתה בונה קשרים עם המאמנים, ולבנות קשר לוקח זמן. זה לא קל לאורך השנים להחליף מאמני שוערים בכל פעם, בכל שנה או בכל חצי שנה". ג'יג'י רומאנו, מי שהיה אמון על מאמני השוערים במילאנלו במשך מעל ל-20 שנה, התייחס לנושא בעצמו: "אם הוא מרגיש בנוח עם אדם מסוים, הוא צריך לספר להנהלה. הוא צריך אדם שיחמיא לו, שיטפח לו על הגב וירים לו את מצב הרוח, אלו הפרטים שעושים את ההבדל". בכל זאת, יש הגיון רב בדבריו כי בארבע השנים שלו באיטליה הוא התאמן תחת לא פחות משישה מאמנים שונים.

קלאודיו פיליפי. אחד הגורמים הגדולים לשינוי (IMAGO)

בחזרה להווה, מניאן חווה את העונה הטובה ביותר בקריירה שלו. אחת הסיבות לכך היא מאמן השוערים הנוכחי, קלאודיו פיליפי. פיליפי, שבקרוב ייכנס לעשור השביעי לחייו, צועד כבר מעל עשור יחד עם מסימיליאנו אלגרי, כשהקשר בין השניים חזק מאוד, כמו גם הקשר בינו לבין השוער. מאמן השוערים הזכיר למניאן את מה שהוא זכר עד לא מזמן: "הוא אמר לי להקשיב לו ושזה משמעותי. במקום שייתן לי הכוונות הוא ביקש ממני להתמקד במה שקורה עכשיו, להיות ממוקד". הצד המנטלי שב אל הצרפתי ומשחק תפקיד חשוב בשאיפות של הקבוצה, כשגם הפך העונה לקפטן הקבוע של הקבוצה, זאת אחרי חצי עונה בה מילא את החלל של דוידה קלאבריה, שעזב.

פנדלים? כמו הטלת מטבע – 50:50

כדי להבין עד כמה העונה הנוכחית של מניאן טובה, צריך וכדאי להסתכל על הנתונים. הם אמנם לא מספרים את כל הסיפור, אך הם כן עוזרים לקבל תמונה חדה יותר, כשהשוער ספג עד כה 16 שערים בלבד לעומת 23.7 שערים צפויים אותם היו אמור לספוג, בנוסף ל-50% הצלחה בלבד בפנדלים נגדו העונה. ההגנה כמעט לא השתנתה מעונה שעברה ועדיין יוצרת לא מעט חורים, אבל הצרפתי שב ליכולותיו כי בעוד שהוא עדיין נזעק לעזרה פעמים רבות, הפעם הוא גם עונה לקריאה, בעיקר במשחקים הגדולים כשלקח חלק משמעותי בניצחון על אינטר, רומא ונאפולי במהלך העונה, עם מספר עצירות גדולות שהזכירו את גדולתו ויכולותיו.

צפו: השיטה המדהימה של מניאן להצלת הפנדל

הערב (ראשון, 21:45) בערוץ ONE2, הוא פוגש בפעם השנייה לעונה את רומא ועל אף שהוא רוצה לשמור על הכאן ועכשיו, הוא גם מסתכל קדימה. המונדיאל מעבר לפינה כשהפעם הוא צפוי להגיע אליו כשחקן מרכזי כל עוד ישמור על כשירות, וזה הזמן שלו להוביל בגדול את הנבחרת ואת הקבוצה. אליפות שנייה עם מילאן תכתיר אותו כאחד השוערים הגדולים במדיה, בטח ובטח בשנים האחרונות, אך מעבר לכך, כל הופעה טובה מקרבת אותו לחוזה חדש ומשודרג אצל הרוסונרי, או במדי קבוצה אחרת. את היכולת שלו הוא ינסה להראות ל-90 דקות נוספות גם בסטאדיו אולימפיקו, ולהוכיח לכולם שקסמים אכן קיימים, רק שבשונה מהודיני שכאמור היה הטוב בעולם בלהשתחרר ממנעולים, מניאן רוצה להוכיח שהוא הטוב בעולם בלנעול, את השער.