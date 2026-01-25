"משחק שיכול להוציא לדרך חדשה, צריך המשכיות"

במכבי נתניה חיכו זמן לא קטן לחזור ולשמוח, כשאתמול (שבת), הקבוצה של רוני לוי שבה לנצח ובגדול, עם 1:4 מהדהד ליהלומים בבכורה של המאמן הטרי על הקווים באיצטדיון מרים.

היהלומים, כבשו שער מהיר מרגליו של מאור לוי, כאשר למרות השוויון המהיר של האורחת, המארחת לא נשברה וכבשה עוד לא פחות משלושה שערים לרשת של גיורגי ירמקוב, כשגם החילופים שעשה המאמן היו בזמן והביאו תוצרת בדמות שער של באסם זערורה עמוק בתוספת הזמן.

בנתניה החמיאו להריברטו טבארש שכבש צמד ובישל עוד שער נוסף לאחר שבחר לפרגן לזערורה, כאשר גם מאור לוי היה במיטבו מול האקסית וזכה למחמאות ממאמנו לשעבר בסיום ברק בכר. לוי, שזכה להתעניינות מהפועל ב"ש בחלון ההעברות האחרון, לא יעזוב, לאחר שהמאמן רוני לוי הטיל על כך וטו.

הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)

ניראון: ״מקבל את התקופה הרעה, עושה הכל כדי לעזור״

גם שיתוף הפעולה בין עוז בילו למתיאוס דאבו, שבנתניה כל כך התגעגעו אליו הוכיח את עצמו, כשהשניים סיכנו את הגנת הירוקים לא מעט. "זה משחק שיכול להוציא אותנו לדרך חדשה. אנחנו צריכים המשכיות ורואים שלאט לאט השחקנים מתחילים להבין את הדרישות של רוני", אמרו בנתניה ופרגנו גם לחוליית ההגנה ולשוער עומר ניראון, על מחצית שנייה טובה הגנתית. "חיפה כמעט לא הגיעו לשער שלנו".

"אני מרגיש בסדר גמור. בסוף זה הכדורגל ואני מכיר ומקבל אותו. יש פה קהל אדיר שגם בתקופות פחות טובות דוחף אותנו ושם בשבילנו ואנחנו עושים הכול כדי להחזיר לו. התמודדות מנטלית? אני מקבל את התקופה הזאת ועושה הכול כדי לעזור לקבוצה. אני לא פוזל לצדדים ולא מסתכל איפה דיברו עליי, אלא מתרכז נטו בעצמי", התייחס בסיום השוער עומר ניראון לתקופה המקצועית הלא קלה שעברה עליו לאחרונה.

עומר ניראון (ראובן שוורץ)

"העובדה שמאור לוי דיבר לזכותי? המטרה שלנו היא לשמור האחד על השני ואמרתי אינספור פעמים שיש פה את חדר ההלבשה הכי טוב שיצא לי לחוות. יש לי פה חברים ברמה שהיא מעבר לכדורגל, גם ליומיום. זה אחד הערכים המשמעותיים של הקבוצה הזאת", הוסיף.

"אני לא מתבייש ולוקח אחריות על כל המשחקים שלי וכל התקופות שלי. זה נכון שהייתה לי ירידה קלה ביכולת, אני חושב שחזרתי לעצמי. אנחנו כקבוצה צריכים לשפר את משחק ההגנה. אנחנו סופגים המון שערים ורוני עובד איתנו על זה מהיום הראשון".

"היינו בתקופה פחות טובה מבחינת צבירת הנקודות. הניצחון הזה היה משמעותי ואני מאמין שייתן לנו ביטחון להמשך. אם הופתענו? אנחנו יודעים מה היכולת שלנו. היה שינוי בעמדת המאמן ובשיטה, אז אנחנו יודעים שייקח פרק זמן מסוים כדי שנבין האחד את השני", התייחס לניצחון.

שחקני מכבי נתניה משבחים את מאור לוי על הבישול (חגי מיכאלי)

הארכת החוזה של בילו

עם כל הכבוד לניצחון המרשים, עוד לפני המשחק בנתניה עדכנו על סיכומו של שחקן ההתקפה עוז בילו, לשתי עונות נוספות מעבר לעונה הזאת. כבר באמצע חודש ספטמבר, פרסמנו כאן על כך שחוזהו של עוז בילו במכבי נתניה ישודרג לאור העובדה כי נשאר במועדון ובימים האחרונים, הסוגיה נפתרה.

למעשה, ניתן להשוות את המקרה של בילו לזה של סתיו טוריאל מהפועל ת"א. בנתניה ידעו שהשחקן זוכה להתעניינות מהקבוצות הגדולות בישראל והחליטו לשדרג את שכרו של השחקן שהפך למלך השערים של נתניה כשכבש שבעה שערי ליגה ובישל שלושה נוספים, מתוך מטרה לגרום לו להישאר.

חוזהו הנוכחי של בילו, היה עד לסוף העונה הנוכחית עם אופציה של המועדון לעונה נוספת, כאשר כעת, מדובר בחוזה מובטח עד לתום עונת 2027/28, ללא אופציה נוספת, אשר קובע שבילו יהפוך למשתכר הישראלי הבכיר בשורות היהלומים.

עוז בילו ורוני לוי מרוצים (עמרי שטיין)

למעשה, בחוזהו החדש של בילו, ייכנסו לתוקף גם בונוסים שונים בהתאם למספריו (שערים ובישולים) בנתניה, כאשר נתניה מצליחה להשלים מהלך משמעותי, שבו גם היה מעורב כמובן הבעלים רוס קסטין ולהשאיר את מי שזכה ללא מעט עניין.

המו"מ הנוכחי כלל לא מעט עליות וירידות. הוא נערך במשך ארבעה חודשים, כאשר בשבוע האחרון החלו השיחות לקבל תאוצה. בימים האחרונים הושגו הבנות, כאשר מי שדחף למהלך בין השאר היה גם המאמן רוני לוי, שהבין את חשיבותו של השחקן.