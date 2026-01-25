יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:00
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
63%4505-482141בוסטון סלטיקס
58%5028-510843קליבלנד קאבלירס
57%4752-481142טורונטו ראפטורס
57%4610-470140פילדלפיה 76'
56%4417-454039ניו יורק ניקס
54%4870-483641שיקגו בולס
51%4871-490241מיאמי היט
47%4420-435738אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
40%4612-443840מילווקי באקס
40%4794-487042שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
22%4896-449640וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
69%4883-506642דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
59%4529-448639לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4935-488642פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
43%4866-478942דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
33%5361-504242יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

"וושינגטון מסרבת להודות בשגיאתה עם אבדיה"

בתקשורת בפורטלנד לגלגו על הוויזארדס: "אף אחד לא קונה מה שהם אומרים עליו, איפוס הסגל? שלחו אותו בגיל 23 וצירפו לאחרונה את טריי יאנג בן ה-27"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

בתקשורת בפורטלנד לא הסתירו את תחושת הסיפוק מהמהלך שביצעה הנהלת הבלייזרס להנחית את דני אבדיה. לפי הניתוחים והפרשנויות שפורסמו בעיר, הטרייד שהביא את הישראלי מוושינגטון נתפס כמהלך מבריק שכבר כעת משנה את מסלול הבנייה מחדש של הקבוצה, וממחיש כיצד פורטלנד הצליחה להשיג כוכב בעלייה במחיר נמוך בהרבה משוויו האמיתי, בזמן שקבוצתו הקודמת עדיין מתקשה להצדיק את הוויתור עליו.

“הוויזארדס עדיין מסרבים איכשהו להודות במובן מאליו לגבי הטרייד של דני אבדיה לבלייזרס”, לגלגו בתקשורת בפורטלנד, “בשלב הזה ברור שהבלייזרס ניצחו בטרייד על אבדיה מול הוויזארדס. פורטלנד הצליחה לקנות בזול כוכב בעלייה, שהתאים בדיוק ללוח הזמנים של הבנייה מחדש שלה, ועוד היה חתום על אחד החוזים הטובים בליגה”.

“השילוב הזה כמעט ואינו קיים, במיוחד במחיר כזה. כשמסתכלים על מה שחקני כנף כמו מיקל ברידג'ס ודסמונד ביין הניבו בעסקאות שלהם, ברור שפורטלנד הייתה אמורה לשלם הרבה יותר משתי בחירות סיבוב ראשון. הטרייד החד צדדי הזה האיץ לבדו את תהליך הבנייה מחדש של פורטלנד, כשעונת אולסטאר של אבדיה מציבה אותה חזק במאבק על הפלייאוף, למרות ריבוי פציעות. במקביל, הוא החזיר לאחור את תהליך השיקום של הוויזארדס, שעדיין מחפשים את הכוכב החדש שלהם”, ניתחו בארצות הברית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אף אחד לא קונה מה שאומרים בוושינגטון”

נשיא הוויזארדס, מייקל ווינגר, טען שהכול היה מתוכנן, והדגיש לאחרונה שהטרייד “לא היה טעות” כשנשאל על כך. “לא, זו לא הייתה טעות. כולנו מאוד שמחים בשביל דני. ראינו בדני שחקן ברמה גבוהה שנמצא בעלייה… אבל לא, עשינו את זה מהסיבות שאמרנו אז, וזה היה להחזיר אותנו כמה שנים אחורה כדי שנוכל לאפס את הסגל, ושכולם יהיו באותו עקומת גיל, ודני היה מתקדם מזה,” אמר ווינגר.

“הוויזארדס מגנים על הטרייד של דני אבדיה, אבל אף אחד לא קונה את זה. אותה עקומת גיל? אבדיה רק בן 25. הוא היה בן 23 כשהוויזארדס העבירו אותו בטרייד. הוויזארדס רק לאחרונה צירפו את טריי יאנג בן ה-27. אם וושינגטון באמת ראתה את הפריצה של דני מגיעה, היא יכולה הייתה בקלות להשאיר אותו ולהמשיך בתהליך הבנייה מחדש. למעשה, הוא יכול היה לעזור להם להיבנות. זה בדיוק מה שהוא עושה בפורטלנד, כשהוא הופך לפנים של המועדון בקבוצה שהייתה נואשת לכוכב מוביל. עכשיו, הוויזארדס נשארו לחפש בדיוק את אותו החלק שהם נתנו במתנה כמעט בחינם”, לעגו בפורטלנד.

"הפך לפנים של פורטלנד". דני אבדיה (רויטרס)"הפך לפנים של פורטלנד". דני אבדיה (רויטרס)

העיתוי של העסקה הוא ההיבט המבלבל ביותר בהחלטה להעביר אותו. אבדיה היה בבירור במגמת עלייה, כששיפר בצורה חדה את אחוזי הקליעה שלו משלוש מ-29.7 ל-37.4 אחוזים בשתי העונות האחרונות שלו בוושינגטון. הסגל שלהם היה חלש מספיק כדי שעדיין יוכלו להתמקם גבוה בדראפט גם עם אבדיה בסגל. שיטת הלוטרי החדשה כבר לא מעודדת טנקינג מוחלט, שכן לקבוצות הגרועות ביותר יש סיכויים דומים לבחירה הראשונה.

“הוויזארדס יכולים היו לשמור על המניה העולה של אבדיה, או להעביר אותו בהמשך תמורת חבילה משמעותית הרבה יותר, או, עדיף מכך, להבין שהעתיד שלהם נראה טוב יותר איתו. נראה שכולם, חוץ מווינגר, מבינים את זה. בדבר אחד ווינגר צדק: העסקה על אבדיה החזירה את המועדון שלו כמה שנים אחורה”, סיכמו בתקשורת בפורטלנד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */