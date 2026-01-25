יום ראשון, 25.01.2026 שעה 09:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3632-3523ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3432-3223פולהאם7
3330-3522ברנטפורד8
3327-3222ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2825-2322קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

"הוא שחקן מיוחד": פפ הילל את עומאר מרמוש

המצרי זכה לשבחים ממאמנו אחרי ה-0:2 על וולבס: "בלעדיו לא היינו עולים לאלופות ולגמר הגביע". שירר: "סימנים מעודדים, אבל מוקדם לומר שסיטי חזרה"

|
עומאר מרמוש (רויטרס)
עומאר מרמוש (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח עם 0:2 ביתי על וולבס, משחק שסיפק לפפ גווארדיולה תשובות חדשות ובעיקר אלטרנטיבה מעניינת בהתקפה. ללא ארלינג הולאנד בהרכב ועם פיל פודן על הספסל, המאמן הספרדי בחר לנער את ההרכב, ועומאר מרמוש החזיר לו עם שער ליגה ראשון העונה והופעה פעילה ודינמית.

העייפות של סיטי בשבועות האחרונים והנסיגה במאבק האליפות הובילו את גווארדיולה להחלטה לתת מנוחה לשניים משחקני המפתח שלו. הולאנד, שנמצא בירידה ביכולת, ופודן, שלא נראה חד כבעבר, פינו מקום לשינויים, והמפגש מול נועלת הטבלה התברר כהזדמנות מושלמת לבחון כיוון אחר.

מרמוש, בן 26, קיבל את הקרדיט בהרכב במקום הולאנד וידע לנצל אותו. שערו קבע את הטון לניצחון, הראשון של סיטי אחרי ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, והדגיש את היכולת שלו לתרום גם כשאינו עולה מהספסל.

עומאר מרמוש בועט (רויטרס)עומאר מרמוש בועט (רויטרס)

“שחקן מיוחד” וחשיבות האלטרנטיבות

בסיום המשחק לא חסך גווארדיולה במחמאות. “בעונה שעברה, כשהוא הגיע, הוא היה בלתי ייאמן במשך חודשיים או שלושה”, אמר. “בלעדיו אי אפשר היה להעפיל לליגת האלופות או להגיע לגמר הגביע”. המאמן הוסיף: “הוא שחקן מיוחד, לא מבוגר ולא צעיר, עם מקום להשתפר ותחושת שער, אנרגיה דינמית בתנועות שלו. אני רואה אותו יותר כחלוץ מאשר כשחקן כנף קלאסי, אבל הוא מצוין למשחקי מעבר. אני מאוד שמח בשבילו”.

היכולת של מרמוש בלטה גם במספרים. בעוד הולאנד, שעלה מהספסל בדקה ה-73, הסתפק בנגיעות מועטות, המצרי היה מעורב הרבה יותר עם 40 נגיעות ב-74 דקות. זו הייתה הופעת ליגה ראשונה שלו בהרכב מאז אוגוסט, אחרי תקופה שבה שימש בעיקר מחליף.

מרמוש עצמו הדגיש את התחושה האישית: “חשוב להבקיע שער ולעזור לקבוצה. אני מאוד שמח להיות כאן אחרי אליפות אפריקה ולעזור לקבוצה שלי”. על השער אמר: “ראיתי שמתאוס נונש פרץ, זו הייתה סיומת טובה. שמח על השער ושמח על שלוש הנקודות”.

עומאר מרמוש (IMAGO)עומאר מרמוש (IMAGO)

מעבר למרמוש, המשחק סימן פתיחה מוצלחת גם לשחקני הרכש של החורף. מארק גואהי פתח לראשונה וסייע לשמירה על שער נקי, עם משחק רגוע ובטוח במרכז ההגנה. גווארדיולה סיכם: “הם לא הגיעו לחצי שנה, אלא להרבה שנים. זה רכש מצוין בגיל המושלם, שחקן שאפשר לסמוך עליו”.

הניצחון צימק את הפער מארסנל לארבע נקודות, אך בסיטי שומרים על זהירות. אלן שירר סיכם את התחושה באנגליה: “מוקדם מדי להגיד שמנצ’סטר סיטי חזרה. זה היה משחק בית מול הקבוצה האחרונה בטבלה. היו סימנים מעודדים עם מרמוש, אבל המבחנים הגדולים עוד לפנינו”.

