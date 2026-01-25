"בין הטובים בפיורנטינה", "פתח טוב ואיבד כיוון"

מנור סולומון רשם אמש (שבת) הופעת בכורה בהרכב פיורנטינה, אך זו הסתיימה בהפסד 2:1 לקליארי. הישראלי פתח באגף ונשאר על הדשא לאורך דקות משמעותיות, כאשר בתקשורת האיטלקית ניתחו בהרחבה את תרומתו, עם קו ביקורתי למדי במחצית הראשונה ושיפור מסוים לאחר ההפסקה.

באתר ‘ויולה ניוז’ העניקו לו ציון 5.5 וכתבו: “בהופעת הבכורה שלו בהרכב מנור לא היה משכנע לחלוטין. הוא איבד יותר מדי כדורים ולא היה מדויק בהרמות, אבל במחצית השנייה העלה את הרמה והפך למסוכן יותר. הרמה טובה שלו לבשצ’יאניני יכולה הייתה להוביל לשער שוויון ל-2:2”.

באתר ‘פיורנטינה אונו’ העניקו לסולומון ציון 6 וניתחו כך את משחקו: “במחצית הראשונה הוא היה בין השחקנים הטובים של פיורנטינה, למרות שלא סיכן באמת את היריב. במחצית השנייה היה טוב יותר, כשהחל במהלך עם דריבל שהוביל לשער של בשצ’יאניני, מהלך שהוא ניסה לייצר גם בדקות הסיום”.

83 דקות למנור, פיורנטינה הפסידה לקליארי

גם ב’לה ויולה’ ציינו מגמה דומה, עם ציון 5.5: “פתח טוב ואז איבד כיוון. הוא עושה טעות בולטת במתפרצת עם יתרון מספרי לקראת סיום המחצית הראשונה, ובהמשך נתפס לא מוכן במהלך שהכפיל את היתרון והוביל למתפרצת נוספת. עם זאת, אחרי שמצא כימיה עם דודו, הוא השתפר, החל לקחת שחקנים על עצמו והפך למעורב במהלך של שער פיורנטינה”.

באתר ‘firenzeviola’ הדגישו את הקושי בעמדה: “בהופעת הבכורה שלו באגף ימין מנור ניסה לא פעם לעבור שחקן במחצית הראשונה, אך לא הצליח מספיק, ולכן לא סיפק כדורים איכותיים לרחבה, גם משום שלא נראה בעמדה הנוחה ביותר עבורו. במחצית השנייה היה אנרגטי יותר, כפי שניתן היה לראות במהלך שהוביל לשער של בשצ’יאניני, אותו בישל עם דריבל טוב על סף הרחבה והרמה לאחר מכן. הוא השתפר עם הזמן”, וסיכמו בציון 6.

מנור סולומון מהתל באדם אוברט (IMAGO)

ספג גם ביקורת, ומה אמר ואנולי?

באתר ‘ספייס ויולה’ נכתבה ביקורת קשה על סולומון: “הוא לא תוקף מספיק את השומר שלו, עושה יותר מדי טעויות במסירות, לא נראה בנוח בצד ימין, מתקשה מאוד ולא אפקטיבי. היה עצלן בקבלת הכדור מפביאן במהלך שהוביל למתפרצת של קליארי, כבד ולא באמת מעורב במשחק”. הציון שניתן לו שם היה 4.5.

מאמן פיורנטינה, פאולו ואנולי, הסביר בסיום את הבחירה לפתוח עם סולומון: “לסולומון יש את היכולת ללכת לאחד על אחד, בזמן שהשתמשתי בהריסון כמגן. רציתי לדחוף קצת יותר במחצית השנייה כדי להכניס את גוד. בשצ’יאניני נכנס טוב, והחזרתי את פביאן ברגע האחרון כי היה לו חום, אבל עם שניהם הצלחנו למלא את רחבת העונשין בצורה טובה יותר”.