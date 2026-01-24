טירה ניצחה על הבאזר, המגרש הפך לזירת קרב

במסגרת המחזור ה-17 בליגה א’ צפון, מ.ס טירה ניצחה 1:2 את צעירי אום אל פאחם על הבאזר בדקה ה-95. עבד תיתי, יו”ר טירה, חגג מול הקהלים, אלא שאוהדים פרצו לכר הדשא ושחקנים מצאו עצמם בלב סערה.

משטרת ישראל וכוחות מג”ב שנכחו במקום ניסו להרגיע את האירוע שנמשך לדקות ארוכות, עד אשר הופרדו הכוחות מכאן ומכאן. מתמונות וסרטוני וידיאו שהגיעו לידי ONE, נראים שחקני אום אל פאחם בסערת רגשות.

כמו כן, בנוסף לשחקני פאחם עצמם, עוד נראו בתיעודים אנשים שלא בהכרח קשורים למועדונים מכים זה את זה ושוטרים שנכנסים לכר הדשא ומנסים להשתלט על המהומה.

הבלגן במשחק בין טירה לצעירי אום אל פאחם (נזיה סולטאן)

“הכל בגלל עבד תיתי”, “בלגן גדול, חבל שזה קורה”

אמיר ראדי, מאמן צעירי אום אל פאחם, ציין בפני ONE: “זה הכל בגלל עבד תיתי”. גל ברשאן, מאמן מ.ס טירה, הוסיף: “בלגן גדול בסוף. חבל שאירועים כאלה קורים. לא לומדים”. בפניית ONE לעבד תיתי, לא נתקבלה תגובה.