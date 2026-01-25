מאמן אייאקס: טוב שגלוך ובונידה יתחרו ביניהם

ניצחונה של אייאקס 0:2 על וולנדם לווה לא רק בשני שערים של יורי באס, אלא גם בהחלטה מקצועית שעוררה לא מעט עניין, ספסולו של אוסקר גלוך. ברקע לעלייה להרכב של ריאן בונידה (19), המאמן פרד גרים נדרש בסיום המשחק להסביר את הבחירה, ההתחרות בין השניים והאפשרות לשלב אותם יחד, בעוד התקשורת ההולנדית כבר סימנה את הדילמה שנוצרה.

גרים מסביר את ההחלטה: תחרות ולא פסילה

“חשבתי שבונידה שיחק טוב מאוד. הוא היה כמובן משמעותי בשערים. בסופו של דבר זה גם נהדר כשהמצבים הנייחים, שעליהם עבדנו באימונים, מובילים להצלחה”, אמר פרד גרים במסיבת העיתונאים בסיום המשחק. על ההחלטה לספסל את גלוך ולהעדיף את בונידה אמר: “כרגע אני חושב שטוב שבונידה וגלוך יתחרו על העמדה הזו”.

המאמן הוסיף: “הם יכולים גם להתחלף ביניהם בלוח משחקים כל כך עמוס. יש גם עמדות נוספות שבהן אפשר להגיד שגלוך יכול לשחק טוב, או שבונידה יכול לשחק טוב”. בנוגע לירידה ביכולת במחצית השנייה הסביר: “יש לנו קבוצה צעירה מאוד שמשקיעה הרבה אנרגיה במחצית הראשונה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

הופעה שמחדדת את הדילמה

בונידה עצמו אמר לאחר המשחק: “אפשר להגיד שכן”, כשנשאל אם שני הבישולים שלו הגיעו בדיוק לפי הספר. על הבישול הראשון הוסיף: “זו מסירה טובה שאני נותן, אבל גם לשחקנים שחסמו ויצרו שטח ליורי באס יש תפקיד חשוב. זה אפשר לו לנגוח את הכדור בחופשיות”.

על העבודה באימונים סיפר: “כן, אנחנו מתרגלים את זה. הכדור מגיע במהירות מושלמת, ואני יודע שזה יכול להיות מסוכן בכל פעם שאני מצליח למסור אותו כך”. על הבישול השני סיכם: “הכול קרה מאוד מהר. הייתה לי הזדמנות דומה לפני כן וזה לא הצליח. כאן הרגשתי שיש לי מקום להרים מעל היריב, והכדור נחת בצורה מושלמת על הראש של יורי”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בתקשורת ההולנדית נכתב: “גרים נתן לבונידה מקום בהרכב והוא החזיר לו עם שני בישולים מבריקים לשערים של באס. שחקן ההתקפה הצעיר הראה לא רק דריבל מעודן, אלא גם יכולת מסירה גבוהה מאוד”. עוד הוסיפו: “המקום בהרכב של בונידה הגיע על חשבון גלוך, שפתח על הספסל. נראה שבשלב הזה נדרשת הכרעה בין גלוך לבונידה. שני הקיצוניים מביאים ערך מוסף לאייאקס, אך השאלה היא האם גרים צריך לבחור בשחקן שנרכש ב-15 מיליון אירו או בכישרון הצעיר שפרץ לאחרונה”.

כך או כך, הניצחון על וולנדאם השאיר את השאלה פתוחה: האם אייאקס תמשיך בקו של תחרות בין גלוך לבונידה, או שתימצא הדרך לשלב ביניהם במגרש, כדי להוסיף יצירתיות לקבוצה שזקוקה לכך.