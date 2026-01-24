יום שבת, 24.01.2026 שעה 23:55
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2919-2122לאציו9
2633-2221אודינזה10
2531-2422קליארי11
2328-2321ססואולו12
2328-2021קרמונזה13
2322-1421פארמה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

ונולי: סולומון? הוא שחקן חשוב עבור הקבוצה

מאמן פיורנטינה התייחס לפני השריקה לבכורה של הקיצוני והחמיא לו גם בסיום ההפסד: "יש לו את היכולת להוציא מצבים באחד על אחד". אבל היו גם ביקורות

|
מנור סולומון מהתל באדם אוברט (IMAGO)
מנור סולומון מהתל באדם אוברט (IMAGO)

לראשונה מאז שמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה, נחלה הקבוצה הערב (שבת) הפסד ראשון, כשנכנעה 2:1 לקליארי. בצד החיובי, זו הייתה הבכורה של שחקן הכנף הישראלי ב-11 של הסגולים, שם השלים 83 דקות ואף היה מעורב בשער המצמק.

מאמן הקבוצה שלו, פאולו ונולי, התייחס לפני ההתמודדות לאיכויות שלו: “מה סולומון יכול להוסיף לנו? הוא שחקן שיכול לשחק בשני האגפים, יש לו את האיכויות שאנחנו מחפשים. אמרתי לו להביא את הניסיון והמוטיבציה שלו עבור הקבוצה. היה חסר לו כושר משחק, ועכשיו הוא יכול להוכיח מה הוא שווה, כמו שהוא עשה כשנכנס מחליף נגד קרמונזה. הוא שחקן חשוב עבור הקבוצה”.

גם אחרי המפגש התבטא האיש על הקווים והסביר למה החילוף שלו התבצע בשלב מאוחר במשחק: “סולומון השתפר במחצית השנייה. יש לו את היכולת להיכנס למצבים של אחד על אחד ולהוציא משם מצבים”.

83 דקות למנור, פיורנטינה הפסידה לקליארי

לעומת ונולי, בתקשורת האיטלקית קצת פחות התלהבו

למרות המחמאות של מאמנו על ההופעה, דויד גואטה, פרשן פיורנטינה בתחנת רדיו ברונו צינן את המחמאות: “ראיתי את סולומון. אחרי חמש דקות הוא הפסיק להסתדר עם השומר שלו. הוא לא היה הכי גרוע, אבל גם לא מההכי טובים. הייתי מחליף אותו הרבה לפני כן”.

גם ב-’וויולה ניוז’ מבית ‘הגאזטה’ הרגיעו מעט, כשסולומון קיבל את הציון 5.5: “בהופעת הבכורה שלו בהרכב הוא לא כל כך הרשים. הוא איבד המון כדורים והיה לא מדויק בהגבהות שלו, אבל הוא לקח את המשחק שלו צעד קדימה במחצית השנייה והפך למסוכן יותר. הגביה מעולה לברשיאניני (מרקו) שפספס הזדמנות לעשות 2:2”.

