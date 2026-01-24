21 למילר, שארלוט גברה 115:119 על וושינגטון

שארלוט הורנטס המשיכה הערב (שבת) את המומנטום החיובי שלה עם ניצחון שני ברציפות, הפעם 115:119 צמוד ומותח על וושינגטון וויזארדס המרוסקת. בעוד המארחת מנסה לייצב את העונה שלה, הקבוצה מהבירה רשמה את הפסדה התשיעי ברציפות, למרות מאמץ עיקש של הצעירים שלה שכמעט חוללו מהפך בדקות הסיום.

הסיפור המרכזי של המשחק הגיע עוד לפני הג'אמפ בול: וושינגטון עלתה לפרקט עם חמישייה שכללה ממוצע גיל של 20.6 שנים בלבד - הצעירה ביותר בתולדות הליגה מאז החלו לתעד נתון זה. למרות חוסר הניסיון, הרוקי טריי ג'ונסון להט עם שיא קריירה של 26 נקודות (6 שלשות) ואלכס סאר הוסיף 24 משלו.

טרה ג'ונסון (רויטרס)

בצד המנצח, ברנדון מילר הוביל את רשימת הקלעים עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשהוא מקבל עזרה משמעותית מלאמלו בול (20 נקודות ו-11 אסיסטים) ומיילס ברידג'ס (20 נקודות). שארלוט כבר הוליכה ב-17 הפרש במהלך הרבע האחרון, אך ריצה של וושינגטון הורידה את ההפרש ל-2 נקודות בלבד בדקה האחרונה, במה שכבר היה מאוחר מדי.