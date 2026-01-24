יום שבת, 24.01.2026 שעה 23:53
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

יחליף את אראל: סילבס בדרך לאימון הפועל חיפה

פרסום ראשון: המאמן, שפתח את העונה על הקווים של מ.ס אשדוד, שוחח עם יואב כץ ונמצא בדרך הבטוחה לחזור לקדנציה נוספת אצל הקבוצה שנפרדה מגל אראל

|
חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

חיים סילבס בדרך להיות מאמנה הבא של הפועל חיפה. אחרי הפיטורים של גל אראל הערב (שבת), בעלי המועדון, יואב כץ, שוחח עם סילבס והכל מצביע על כך שהוא יחזור לקדנציה נוספת בהפועל חיפה.

המאמן בן ה-50, יליד העיר חיפה, שהחל את העונה על הקווים של מ.ס אשדוד, עד שפוטר ממנה לפני קצת פחות משבועיים, צפוי להיות זה שמחליף את אראל במטרה לחלץ את הקבוצה מהתחתית.

סילבס אימן את הפועל חיפה במשך שנתיים, מאפריל 2019 עד לאפריל 2021. בנוסף, עבר בקריירת האימון שלו בהפועל עפולה, הפועל רעננה, עירוני קריית שמונה, בני סכנין, הפועל תל אביב והפועל חדרה.

כזכור, גל אראל פוטר הערב מאימון הקבוצה, זאת לאחר שהיא נכנעה 1:0 לנועלת הטבלה, בני ריינה, בסמי עופר, והסתבכה בתחתית. היא רחוקה נקודה בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, אמר בתגובה ל-ONE: “אכן שוחחתי עם חיים סילבס, שמכיר חלק מהצוות, ואצטרך לקבל החלטה בנושא”.

