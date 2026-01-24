יום שבת, 24.01.2026 שעה 23:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

גל אראל סיים את דרכו כמאמן הפועל חיפה

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: אחרי ההפסד 1:0 לבני ריינה בסמי עופר, שסיבך את הקבוצה, שרחוקה נקודה בלבד מהקו האדום, יואב כץ החליט לפטר את המאמן

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

לאחר שפורסם מוקדם יותר הערב (שבת) לראשונה ב-ONE על כך שמעמדו של גל אראל בהפועל חיפה התערער מאוד, כעת הגיעה ההודעה הרשמית על סיום דרכו של המאמן בקבוצה.

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק שוחח עם אראל לאחר המשחק והודיע לו על ההחלטה בעקבות סדרת התוצאות הלא מוצלחות של הקבוצה לאחרונה. הבעלים, יואב כץ, הודה לאראל על תרומתו להצלחת המועדון במשך שנים רבות ואיחל לו בהצלחה בהמשך.

הפועל חיפה נכנעה הערב 1:0 באצטדיון סמי עופר לנועלת הטבלה, בני ריינה, והסתבכה בתחתית, כשהיא רחוקה נקודה אחת בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.

