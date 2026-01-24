"אחרי הפועל ת"א, צריך לחבק את הניצחון הזה"

הפועל באר שבע ניצחה הערב (שבת) 2:3 את עירוני קריית שמונה, במשחק לא קל בכלל מבחינתה – אך בשורה התחתונה המשימה הושלמה וכרגע לאור העובדה שהדרומיים עלו לפחות זמנית שוב לפסגה, הלחץ עובר לבית”ר ירושלים שתתארח מחר אצל מ.ס אשדוד.

רן קוז’וק דיבר בסיום ההתמודדות: “יש דברים שאני לא מרוצה מהם היום, אבל אני מרוצה משלוש הנקודות. נגד הפועל תל אביב עשינו משחק מצוין ובסוף הפסדנו, כמובן שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לשפר, אך צריך לחבק את הניצחון. חוסר היציבות? הגענו לכמות מצבים גדולה מאוד, המשחק הזה היה צריך להיגמר בהפרש גדול יותר. ספגנו גולים טיפשיים וזה מכניס אותך ללחץ. זה מובן”.

רן:אחרי הפועל ת"א, צריך לחבק את הניצחון

מאמן הקבוצה מבירת הנגב הוסיף: “היכולת ההגנתית? היא חד משמעית לא מספיק טובה. לקבל שני שערים היום זה הרבה יותר מדי, מטעויות ישירות שלנו. רצינו רק שהמשחק יסתיים? לא יודע, אבל כן נהיה פה פינג פונג אחד גדול, כשעברנו ל-433 כבר כן שלטנו בכדור, אבל כן היה הרבה מתח באוויר. המשחק הבא מול ריינה? אני לא חושב שיש משחק קל בליגה הזו. כל הקבוצות לא מפחדות, מאומנות ובאות להיות יריב ראוי”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אליאל פרץ: “חשוב לאסוף נקודות בכל דרך. התחלנו את המשחק טוב, היה קצת קשה בסוף, יכולנו לעשות את החיים יותר קלים אך אנחנו שמחים. אני לא חושב שמה שקרה בסוף היום קורה הרבה פעמים, אבל המשחקים לפעמים נהיים יותר צמודים ואנחנו לא משכילים לסיים אותם יותר מוקדם. אני שמח היום שלא ספגנו את השוויון, זה משהו שאנחנו צריכים לשפר הלאה כדי לא להסתכן. אני שמח לעזור לקבוצה ואני מקווה שאעשה את זה עוד הרבה פעמים. היום זה אני, מחר זה ביטון, כל פעם מישהו אחר צריך להתעלות”.

ברדה: “לא רוצה מחמאות, אם מרציאנו היה המצטיין זה אומר הכל”

המאמן בצד השני, שי ברדה, שיתף גם הוא: “אני ממש לא רוצה מחמאות, אני מאוד כועס ומאוכזב. אופיר מרציאנו היה המצטיין וזה אומר הכל. מבחינה התקפית עשינו את שלנו, קיבלנו גולים שאסור לקבל. אבל אני לא רוצה מחמאות, אלא נקודות. המרחק מהקו האדום? צריך לדעת ללחוץ את הקבוצות, אנחנו נעשה את זה. יש לנו קבוצה טובה, אנשים לא מבינים – ברגע שעוד שנה או שנתיים ייצאו מפה שחקנים טובים”.

“אני מצד אחד גאה בשחקנים, מצד שני חבל כי לקבוצה הזו מגיע הרבה יותר. זה מבאס ומתסכל. המשחק הבא מול מכבי ת”א? אנחנו ניראה אותו דבר. תסתכלו על כל המשחקים שלנו מול קבוצות הצמרת, זה התהליך שאני מדבר עליו. אם השחקנים האלה ימשיכו בק”ש, נראה דברים אדירים. אבל אנחנו לא מספיק רעים”, סיכם האיש על הקווים של הצפוניים.

שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

יאיר מרדכי: “לא נותן לנו כלום לצאת עם מחמאות, אנחנו רוצים נקודות ויכולנו לעשות את זה. בחלק מהמשחק היינו יותר טובים ויכולנו להשוות ואפילו להפוך. אבל אם אתה לא מבקיע, אתה נענש. אנחנו מאמינים שנישאר בליגה, יש לנו משחק סופר קשה נגד מכבי ת”א ואני חושב שאפשר לקחת נקודות. העונה האישית שלי? אני בא לשחק את הכדורגל שלי. החגיגה שלי? חושבים שהקנטתי אותם, אבא שלי היה למעלה וסימנתי לו. אני לא מחפש להקניט”.