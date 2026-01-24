מעמדו של גל אראל התערער, כץ יכריע את עתידו

אחרי ההפסד הביתי לבני ריינה, שסיבך הערב (שבת) את הפועל חיפה בתחתית כאשר היא נקודה בלבד מהמקום הלפני האחרון שמוביל לליגה הלאומית, מעמדו של המאמן גל אראל התערער בצורה משמעותית.

בעקבות הניצחון של הפועל ירושלים אתמול על הפועל פתח תקווה, הפער מהקו האדום הצטמצם כאמור ולא מן הנמנע שבעקבות המצב הבעלים יואב כץ יחליט לבצע זעזוע בעמדת המאמן.

כץ אמור לקבל החלטה במהלך ה-48 השעות הקרובות ונראה שלא יהיה מנוס מלבצע שינוי. במידה ויוחלט לבצע שינוי, המועמדים המובילים הם יוסי אבוקסיס ומרקו בלבול, כאשר גם סלובודן דראפיץ' ומנחם קורצקי נמצאים בשוק המאמנים ועשויים לבוא בחשבון.