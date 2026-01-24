יום שבת, 24.01.2026 שעה 19:39
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4317-3519הפועל ת"א1
3923-4819מכבי ת"א2
3820-4319מכבי חיפה3
3621-3518הפועל ב"ש4
3530-5119מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2833-3619הפועל פ"ת7
2836-3019בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2729-2920מ.ס. אשדוד2
2630-3520הפועל כפ"ס3
2442-3220הפועל ראשל"צ4
2233-2920הפועל רעננה5
2038-2319עירוני ק"ש6
2042-2320הפועל חיפה7
1939-2219מכבי הרצליה8
1352-3120הפועל רמה"ש9
848-2220הפועל עכו10

דן רומן: אנחנו שם, אני מרגיש שהקבוצה הבשילה

מאמן מכבי ת"א בנוער התייחס גם לסיכויי האליפות לאחר ה-1:3 בדרבי: "נראה אם אנחנו בעמדה להתחרות". שחר ויזינגר ירד מאוכזב בסיום וסירב להתראיין

|
דן רומן (ראובן שוורץ)
דן רומן (ראובן שוורץ)

רגע לפני שהן נפגשות בבוגרים, קיבלנו היום (שבת) דרבי נהדר בליגת העל לנוער, שבסיומו ניצחה מכבי ת”א 1:3 לאחר שחזרה מפיגור מוקדם בעזרת שערים של רועי מגור, לוטם אסרס ועילאי בן סימון. מאמן הצהובים, דן רומן, דיבר בסיום ושיבח את שחקניו.

״אני שמח בשביל השחקנים שלי, מרגיש שהם היו צריכים את זה אחרי הדרבי הראשון העונה שהפסדנו”, אמר רומן. “הם היו מאוד מאוכזבים וסחבו את זה איתם, אז שמח בשבילם על הניצחון ועל האופן שהם עשו את זה בו, לחזור מפיגור במחצית ולנצח זה מראה על אופי ומגיע להם. במחצית הראשונה היינו מהוססים, שתי הקבוצות שיחקו לחוץ והיה המון לחץ ומשקולות על הרגליים”.

המאמן התייחס למהפך שביצעו שחקניו במחצית השנייה: “בחצי השני עלינו והגול המוקדם ששמנו נתן לנו המון בטחון, ואז לדעתי הגיעו הרבה דקות טובות שלנו שהספיקו לנו בשביל הניצחון החשוב הזה. אמרתי לשחקנים שלקח לנו קצת זמן, אבל אני מרגיש שהקבוצה הבשילה גם מבחינה טקטית, גם מבחינת האינטנסיביות שלנו, גם מבחינת החיבור בין השחקנים, וגם מבחינה מנטלית.

שחקני מכבי תל אביב נוער חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב נוער חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)

“אנחנו שם מבחינת רמת המשחק, לוקחים את זה שבוע שבוע ומסתכלים תמיד על המשחק הקרוב ואיך להשתפר משבוע שעבר”, המשיך. ”נראה בעוד כמה משחקים שאנחנו באמת בעמדה להתחרות על התואר, לדעתי השחקנים האלה הרוויחו את זה ואני מאוד מקווה שזה יקרה״.

למרות המשחק הנהדר, לא היה שקט בדרבי הזה בכל מה שקשור למחנות האוהדים. שני הצדדים החליפו קללות הדדיות, כולל גם כאלו שהופנו לעבר שחקן הפועל ת”א הבוגרת, פרנאן מאיימבו, שנכח במשחק. עם זאת, דברים אלו לא הבשילו למריבה של ממש.

שחקני הפועל תל אביב נוער מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב נוער מאוכזבים (ראובן שוורץ)

מאמן הפועל תל אביב, שחר ויזינגר, שהביע את האכזבה שלו לאורך המחצית השנייה מהשיפוט ומשיבוץ השופטים, ירד מאוכזב לחדר ההלבשה לאחר המשחק וביקש בסיום לא להתראיין.

