באיירן מינכן הוממה עם 2:1 לאוגסבורג באליאנץ

משחקי המחזור ה-19 בבונדסליגה המשיכו היום (שבת), כשבמוקד, אוגסבורג הדהימה את באיירן מינכן וניצחה אותה 1:2. במקביל, באייר לברקוזן שבה למסלול עם 0:1 על ורדר ברמן, ר.ב לייפציג הביסה את היידנהיים 0:3 ופרנקפורט צנחה עם 3:1 להופנהיים.

באיירן מינכן – אוגסבורג 2:1

אין פה אחד שלא נותר פעור באליאנץ ארנה, אחרי שהאלופה הגרמנית ומי שבמשך 18 משחקים לא רשמה הפסד ליגה, נחלה אותו במשחק בו הייתה פייבוריטית ברורה, אך האורחת ביצעה מהפך הרואי. הירוקי איטו עלה ראשון על לוח התוצאות אחרי בישול של מייקל אוליסה בקרן, אבל ארתור צ’אבס (75’) והאן נואה מאסנגו (81’) הובילו לניצחון מפתיע לזכות קבוצת התחתית.

באייר לברקוזן – ורדר ברמן 0:1

אחרי שלושה הפסדים בכל המסגרות, החבורה שלפני קצת פחות משנתיים הדהימה את עולם הכדורגל, הצליחה לחזור למסלול הניצחונות בזכות שער יחיד על האורחת, שהגיע דרך לוקאס ואסקס. כזכור, המגן בן ה-34 הגיע בקיץ האחרון אחרי שסיים את חוזהו בריאל מדריד, והיום הוא הוכיח שכוחו עוד במותניו עם שער ניצחון.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים עם לוקאס ואסקס (IMAGO)

היידנהיים – ר.ב לייפציג 3:0

שבע דקות בגן עדן? המארחת נזקקה לתוספת זמן של דקה, עם שלושה שערים בשמונה דקות. דווקא אחרי מחצית מאופסת, רידל באקו פרץ את הסכר בדקה ה-62. אנטוניו נוסא הצטרף בדקה ה-68 ושתי דקות מאוחר יותר גם דויד ראום הרשית בדרך לניצחון חשוב במאבקי הצמרת.

שחקני ר.ב לייפציג מרוצים (IMAGO)

איינטרכט פרנקפורט – הופנהיים 3:1

הנשרים ממשיכים בנחיתה כלפי מטה, כשגם פיטורי המאמן דינו טופמולר לא הובילו לבשורה חדשה בעודם סופרים ניצחון אחד בלבד באחד עשר משחקי הקבוצה האחרונים. הפעם, הייתה זו האורחת מהיישוב הקטן שהצליחה להתקרב צעד נוסף אל עבר המקומות המובילים אל ליגת האלופות בסיום העונה. ארנו קלימונדו נתן את היתרון, אבל מקס מורסטט ואוזן קבאק קבעו מהפך, לפני ששער עצמי של אורל אמאנדה הגדיל את התוצאה.

שחקני פרנקפורט. הנחיתה נמשכת (IMAGO)

תוצאה נוספת:

מיינץ – וולפסבורג 1:3