המרעננת הרשמית: 0:6 אדיר לקומו על טורינו

המחזור ה-22 בליגה האיטלקית התחיל אמש עם שישייה של אינטר לרשת של פיזה והמשיך עם שישייה נוספת גם היום (שבת), כשקומו חגגה את הניצחון הגדול בהיסטוריה שלה בסרייה א’ עם 0:6 מהדהד על טורינו, שספרה העונה 11 ספיגות רק מהלריאני.

הקבוצה של ססק פברגאס פתחה בהילוך גבוה, כשכבר אחרי שמונה דקות אנסטסיוס דוביקאס מצא את הרשת מבישול של לוקאס דה קוניה, ובדקה ה-16 בנו של אקס בני יהודה מטה בטורינה, מרטין בטורינה אשר נמצא בכושר נהדר, הצטרף כששלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.

הצגה בכחול לבן: קומו מפרקת את טורינו 0:6

הקצב נמשך במחצית השנייה, כשגיז’רמו מאריפן נגע בידו ברחבה ושלח את דה קוניה לנקודה הלבנה, משם הקפטן לא התבלבל וקבע 0:3. בדקה ה-66 צמד הכובשים הראשונים שיתפו פעולה, ובטורינה בישל לדוביקאס את השני שלו. עד הסיום ניקלאס קון ומקסנס קשקרט הצטרפו לחגיגה, בתצוגה היסטורית גם ללא ניקו פאס, שאמנם שיחק, אך לא היה מעורב.